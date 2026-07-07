وضاع الحلم يا مصر

أنقذ ليونيل ميسي نجم وقائد الأرجنتين منتخب بلاده في توقيت قاتل من مواجهة مصر، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وتقدم الفراعنة بهدفي ياسر إبراهيم ومصطفى زيكو في الدقيقتين الـ15 والـ67.

مصطفى زيكو لاعب مصر يحتفل بهدفه الثاني في الأرجنتين (رويترز)

وانتفض ميسي في توقيت حاسم بكرة عرضية على رأس زميله كريستيان روميرو الذي قلص الفارق بهدف في الدقيقة الـ79.

وفي الدقيقة الـ84، تكفل ميسي بهز الشباك بنفسه بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبذلك، يرفع قائد المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 8 أهداف، ليعتلي صدارة هدافي مونديال 2026، ويفض الشراكة مع الفرنسي كيليان مبابي، والنرويجي إيرلينغ هالاند اللذين يتساويان بـ7 أهداف.

محمد صلاح يتلقى المواساة بعد الهزيمة من الأرجنتين (إ.ب.أ)

وابتعد ليونيل ميسي أيضاً بصدارة الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 21 هدفاً، يطارده الفرنسي كيليان مبابي برصيد 19 هدفاً، وذلك قبل مواجهة المغرب في دور الثمانية.

وواصل «ليو» أيضاً سلسلة هز الشباك في 9 مباريات متتالية ببطولة كأس العالم، بعد دوره البارز في تتويج منتخب بلاده بلقب مونديال قطر 2022.

وفي الوقت بدل الضائع، ارتقى إنزو فرنانديز لكرة عرضية برأسه، محرزاً هدف الفوز للأرجنتين، التي تنتظر في ربع النهائي المتأهل من مواجهة سويسرا وكولومبيا.