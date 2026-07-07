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الرياضة رياضة عالمية

وضاع الحلم يا مصر

ليونيل ميسي نجم وقائد الأرجنتين يحرز هدف بلاده الثاني في مرمى مصر (د.ب.أ)
ليونيل ميسي نجم وقائد الأرجنتين يحرز هدف بلاده الثاني في مرمى مصر (د.ب.أ)
  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

وضاع الحلم يا مصر

ليونيل ميسي نجم وقائد الأرجنتين يحرز هدف بلاده الثاني في مرمى مصر (د.ب.أ)
ليونيل ميسي نجم وقائد الأرجنتين يحرز هدف بلاده الثاني في مرمى مصر (د.ب.أ)

أنقذ ليونيل ميسي نجم وقائد الأرجنتين منتخب بلاده في توقيت قاتل من مواجهة مصر، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وتقدم الفراعنة بهدفي ياسر إبراهيم ومصطفى زيكو في الدقيقتين الـ15 والـ67.

مصطفى زيكو لاعب مصر يحتفل بهدفه الثاني في الأرجنتين (رويترز)

وانتفض ميسي في توقيت حاسم بكرة عرضية على رأس زميله كريستيان روميرو الذي قلص الفارق بهدف في الدقيقة الـ79.

وفي الدقيقة الـ84، تكفل ميسي بهز الشباك بنفسه بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبذلك، يرفع قائد المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 8 أهداف، ليعتلي صدارة هدافي مونديال 2026، ويفض الشراكة مع الفرنسي كيليان مبابي، والنرويجي إيرلينغ هالاند اللذين يتساويان بـ7 أهداف.

محمد صلاح يتلقى المواساة بعد الهزيمة من الأرجنتين (إ.ب.أ)

وابتعد ليونيل ميسي أيضاً بصدارة الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 21 هدفاً، يطارده الفرنسي كيليان مبابي برصيد 19 هدفاً، وذلك قبل مواجهة المغرب في دور الثمانية.

وواصل «ليو» أيضاً سلسلة هز الشباك في 9 مباريات متتالية ببطولة كأس العالم، بعد دوره البارز في تتويج منتخب بلاده بلقب مونديال قطر 2022.

وفي الوقت بدل الضائع، ارتقى إنزو فرنانديز لكرة عرضية برأسه، محرزاً هدف الفوز للأرجنتين، التي تنتظر في ربع النهائي المتأهل من مواجهة سويسرا وكولومبيا.

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«الشرق الأوسط» (واشنطن (الولايات المتحدة))
الرياضة رياضة عالمية

مصطفى شوبير: نشعر بحزن شديد!

مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر (د.ب.أ)
مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر (د.ب.أ)
  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

مصطفى شوبير: نشعر بحزن شديد!

مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر (د.ب.أ)
مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر (د.ب.أ)

بدا مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، حزيناً للغاية بعد الخسارة 2-3 أمام الأرجنتين، الثلاثاء، ووداع بطولة كأس العالم لكرة القدم من دور الـ16.

صرّح شوبير عبر قناة «بي إن سبورتس»: «كنا على وشك الفوز، المكسب كان قريباً، ولكن تفاصيل صغيرة تصنع الفارق في المباريات الكبيرة».

وأضاف حارس مرمى الأهلي: «لاعبون رجال أدوا ما عليهم، حاولنا حتى الدقيقة الأخيرة».

وواصل: «كرة القدم لعبة جماعية، حزين لأن المكسب كان وشيكاً».

وختم تصريحاته: «لا أريد القول في كأس العالم القادمة، بل علينا العمل على تصحيح الأخطاء في الارتباطات القادمة بالتصفيات وكأس أمم أفريقيا».

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الرياضة كرة القدم كأس العالم رياضة مصرية النادي الأهلي المصري أميركا
الرياضة رياضة عالمية

الإصابة تُقصي السويسري مانزامبي من مواجهة كولومبيا

لاعب خط الوسط السويسري يوهان مانزامبي (أ.ف.ب)
لاعب خط الوسط السويسري يوهان مانزامبي (أ.ف.ب)
  • فانكوفر كندا: «الشرق الأوسط»
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  • فانكوفر كندا: «الشرق الأوسط»
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الإصابة تُقصي السويسري مانزامبي من مواجهة كولومبيا

لاعب خط الوسط السويسري يوهان مانزامبي (أ.ف.ب)
لاعب خط الوسط السويسري يوهان مانزامبي (أ.ف.ب)

أعلن منتخب سويسرا أن لاعب خط الوسط المهاجم يوهان مانزامبي سيغيب عن مباراة فريقه في دور الـ16 من «كأس العالم لكرة القدم» أمام كولومبيا، الثلاثاء، بسبب إصابة في الركبة.

كان اللاعب، البالغ من العمر 20 عاماً، الذي سجل 3 أهداف وصنع هدفين في البطولة، قد تعرّض للإصابة، خلال التدريبات، أمس الاثنين.

كما يغيب لاعب خط الوسط المدافع مايكل أيبيشر والمدافع لوكا جاكيز عن المباراة بسبب إصابات عضلية.

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الرياضة كرة القدم كأس العالم كندا
الرياضة رياضة عالمية

«إن بي إيه»: ميتشل باقٍ مع كافالييرز 4 أعوام إضافية

دونوفان ميتشل باقٍ مع كليفلاند كافالييرز (رويترز)
دونوفان ميتشل باقٍ مع كليفلاند كافالييرز (رويترز)
  • واشنطن الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

«إن بي إيه»: ميتشل باقٍ مع كافالييرز 4 أعوام إضافية

دونوفان ميتشل باقٍ مع كليفلاند كافالييرز (رويترز)
دونوفان ميتشل باقٍ مع كليفلاند كافالييرز (رويترز)

وافق دونوفان ميتشل على تمديد الحد الأقصى من عقده مع كليفلاند كافالييرز لمدة أربعة أعوام مقابل 273 مليون دولار، وفق ما أعلن وكيله الثلاثاء، في خطوة قد تسهم في عودة ليبرون جيمس الذي قاد النادي إلى لقب دوري «إن بي إيه» عام 2016.

وقال أوستن براون لشبكة «إي إس بي إن» إنه كان بإمكان ميتشل الانتظار حتى العام المقبل لإضافة عام إضافي و80 مليون دولار إلى عقده، لكنه فضّل الالتزام بعقد طويل الأمد في أقرب وقت ممكن.

ويتضمن عقد ميتشل خياراً بيد اللاعب للبقاء مع الفريق لموسم 2030-2031 أيضاً، وفقاً للتقرير.

وصرّح ميتشل الذي انضم إلى كافالييرز في صفقة تبادل مع يوتا جاز خلال صيف 2022، بعد الخروج من الـ«بلاي أوف» في مايو (أيار) الماضي على يد نيويورك نيكس الذي توج لاحقاً باللقب، بأن هناك «عملاً غير مكتمل» في سعيه لمنح كليفلاند لقباً جديداً.

وتوج جيمس مع كافالييرز، فريق بداياته في الدوري، بلقب 2016 وأضافه إلى لقبيه مع ميامي هيت الذي انضم إليه عام 2010 بعد رحيله عن كليفلاند.

وبعدما منح نادي مسقط رأسه لقبه الوحيد، عاد ليتركه عام 2018 من أجل الانضمام إلى لوس أنجليس ليكرز حيث توج باللقب مجدداً عام 2020.

لكن «الملك» البالغ 41 عاماً، الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري 4 مرات، أصبح لاعباً حراً وأعلن أنه لن يعود إلى ليكرز، ليكون كافالييرز وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز وميامي هيت وغولدن ستايت ووريرز ضمن أبرز الوجهات المحتملة له.

وسجل ميتشل، البالغ 29 عاماً والذي يستعد لخوض موسمه العاشر في الدوري، ما معدله 27.9 نقطة و5.7 تمريرة حاسمة و4.5 متابعة في المباراة الواحدة الموسم الماضي، حين بلغ كافالييرز نهائي المنطقة الشرقية قبل أن يخسر أمام نيكس 0-4.

وبلغ كافالييرز الـ«بلاي أوف» في المواسم الأربعة الماضية بوجود ميتشل، بعدما انتهى مشواره عند الموسم المنتظم في المواسم الأربعة السابقة.

ومع ضمان بقاء ميتشل لـ4 أعوام أخرى ووجود إيفان موبلي كركيزة قوية، يملك كافالييرز مقومات قد تجذب جيمس للعودة إلى مدينته من أجل محاولة جديدة لإحراز اللقب.

إلى ذلك، قرر كايل لاوري، صانع الألعاب البالغ 40 عاماً الذي خاض 20 موسماً في الدوري، الاعتزال بألوان تورونتو رابتورز، بعدما وقع معه عقداً ليوم واحد قبل أن يعلن عن نهاية المشوار وهو لاعب في صفوف الفريق الذي توج معه باللقب عام 2019.

واختار لاوري إعلان اعتزاله في اليوم السابع من الشهر السابع، في إشارة إلى الرقم 7 الذي حمله خلال مسيرته.

وقال: «شكراً لعائلتي وأصدقائي وزملائي ومدربي ومنافسي والطواقم والإعلام وخاصة المشجعين. الأمر يتعلق بكم. أنا ممتن لكم. شكراً».

وأضاف: «لقد حان الوقت رسمياً. أعتزل كلاعب في تورونتو رابتورز. 20 عاماً ويوم واحد. الرقم 7 للأبد».

وساهم لاوري الذي خاض مباراة كل النجوم (أول ستار) 6 مرات، في فوز الولايات المتحدة بذهبية أولمبياد ريو 2016.

وخلال 1187 مباراة في مسيرته مع ممفيس غريزليز وهيوستن روكتس وتورونتو رابتورز وميامي هيت وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز، حقق لاوري ما معدله 13.8 نقطة و6.0 تمريرات حاسمة و4.2 متابعة في المباراة الواحدة.

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