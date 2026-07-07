«دورة ويمبلدون»: موخوفا تهزم أوساكا لتضرب موعداً مع غوف في قبل النهائي

فازت كارولينا موخوفا 7-6 و6-4 على اليابانية نعومي أوساكا الفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، في مباراة مثيرة غلب عليها الطابع البدني وتنوع الضربات والتقارب الثلاثاء، لتتأهل إلى قبل نهائي بطولة ويمبلدون للتنس وتضرب موعداً مع الأميركية كوكو غوف.

وأثبتت اللاعبة التشيكية (29 عاماً) والساعية للفوز بأول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى، أنها الأكثر استمرارية على الملعب رقم واحد وسط الطقس الحار للغاية، إذ ارتكبت 21 خطأ سهلاً مقابل 42 خطأ لأوساكا، في حين لعبت كل منهما 24 ضربة ناجحة.

ولم تخشَ موخوفا التقدم إلى الشبكة ولعب الضربات الساقطة، وفازت بالشوط الفاصل في المجموعة الأولى بضربة أمامية حاسمة في النقطة الثالثة لحسم المجموعة.

كارولينا موخوفا تصافح اليابانية نعومي أوساكا (أ.ف.ب)

وكانت أوساكا (28 عاما)، والمصنفة 14، قد تغلبت على المصنفة الأولى أرينا سابالينكا في الدور الرابع. لكنها لم تتمكن من الاستمرار على نفس الأداء، وارتكبت خطأين مزدوجين في ضربة الإرسال، إلى جانب إرسالين ساحقين في الشوط التاسع من المجموعة الثانية، وأهدرت فرصة توجيه ضربة مباشرة من على الشبكة لتخسر شوط إرسالها. وحسمت موخوفا، المصنفة العاشرة، المباراة بضربة إرسال ساحقة، لتبلغ قبل نهائي «ويمبلدون» للمرة الأولى في مسيرتها.