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الرياضة رياضة سعودية

الدرعية يقوي دفاعاته بسعيد الربيعي

المدافع السعودي سعيد الربيعي (نادي الأخدود)
المدافع السعودي سعيد الربيعي (نادي الأخدود)
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الدرعية يقوي دفاعاته بسعيد الربيعي

المدافع السعودي سعيد الربيعي (نادي الأخدود)
المدافع السعودي سعيد الربيعي (نادي الأخدود)

أعلن نادي الدرعية تعاقده مع المدافع السعودي سعيد الربيعي، قادماً من الأخدود، وذلك ضمن تحركات النادي قبل انطلاق مشاركته الأولى في الدوري السعودي للمحترفين.

ويلعب الربيعي، البالغ من العمر 32 عاماً، في مركز قلب الدفاع، ويُعد من العناصر التي تمتلك خبرة في منافسات الدوري السعودي.

وسبق للربيعي تمثيل أندية الأهلي والاتفاق والفيصلي والشباب والأخدود؛ إذ بدأ مسيرته في الفئات السنية للأخدود قبل انتقاله إلى الأهلي، ثم عاد إلى الأخدود مجدداً.

ويأتي التعاقد مع الربيعي ضمن تحركات الدرعية في سوق الانتقالات الصيفية، لتعزيز صفوف الفريق.

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الهلال يفاوض مدافع النجمة ناصر الهليل

ناصر الهليل مدافع النجمة (نادي النجمة)
ناصر الهليل مدافع النجمة (نادي النجمة)
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الهلال يفاوض مدافع النجمة ناصر الهليل

ناصر الهليل مدافع النجمة (نادي النجمة)
ناصر الهليل مدافع النجمة (نادي النجمة)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن نادي النجمة منح الضوء الأخضر للهلال للتفاوض مع مدافعه ناصر الهليل، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الهلال تقدم بعرض رسمي إلى النجمة من أجل شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً، فيما لا تزال هناك اختلافات بسيطة بين الناديين حول القيمة المالية للصفقة.

ومع ذلك سمحت إدارة النجمة لمسؤولي «الزعيم» بالتفاوض المباشر مع اللاعب حول بنود عقده الشخصي، وقد أبلغهم الهليل بطلباته في هذا الشأن.

وأشارت المصادر إلى أن الصفقة بحاجة إلى بضعة أيام أخرى لاستكمال إجراءاتها وحسمها بشكل نهائي، ما لم تدخل أندية أخرى على خط المنافسة بعروض أكبر.

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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: بدر الرزيزاء يدرس بجدية رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم

بدر الرزيزاء (حسابه في إكس)
بدر الرزيزاء (حسابه في إكس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: بدر الرزيزاء يدرس بجدية رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم

بدر الرزيزاء (حسابه في إكس)
بدر الرزيزاء (حسابه في إكس)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر وثيقة الاطلاع، أن بدر الرزيزاء، رئيس نادي القادسية، يدرس بجدية الترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، لخلافة ياسر المسحل الذي تقدم باستقالته قبل أسبوعين عقب خروج المنتخب السعودي من دور المجموعات في كأس العالم 2026.

ويُعد الرزيزاء من الأسماء التي تنطبق عليها الشروط الأساسية الخاصة بالترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، إذ يحمل مؤهلاً جامعياً، ويتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة، إلى جانب امتلاكه خبرة إدارية ورياضية، حيث يقود نادي القادسية منذ فبراير (شباط) 2024، وهو ما عزز حضوره في المشهد الرياضي السعودي، إلى جانب تمتعه بعلاقات واسعة وخبرة في العمل المؤسسي.

وبحسب المصادر، فإن الرزيزاء يعد أحد أبرز الأسماء التي تجري مشاورات مكثفة خلال الفترة الحالية استعداداً لحسم موقفه النهائي من خوض الانتخابات، في وقت لا تزال فيه هوية المرشح الأوفر حظاً تحاط بسرية، مع تفضيل الشخصيات الراغبة في دخول السباق عدم إعلان مواقفها قبل اكتمال ترتيبات المرحلة المقبلة.

وقالت المصادر إن العديد من الأندية طلبت من الرزيزاء أن يترشح نظير قدارته وخبرته ومكانته بين نظرائه في أندية الدوري السعودي.

وأضافت المصادر أن الرزيزاء يعمل بالتوازي على إعداد قائمة انتخابية تضم شخصيات تمتلك خبرات متخصصة ومتنوعة في الجوانب الرياضية والاستثمارية والتسويقية والإدارية، بهدف تشكيل مجلس إدارة قادر على قيادة الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، بما ينسجم مع حجم التحول الذي تشهده الرياضة السعودية، ومتطلبات المرحلة المقبلة على المستويين المحلي والدولي.

وتدخل انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم مرحلة مفصلية مع اقتراب انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، غداً الأربعاء، للتصويت على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي ولائحة الانتخابات، تمهيداً لبدء الإجراءات الرسمية الخاصة بانتخاب مجلس إدارة جديد علماً أن ياسر المسحل سيعلن خلال الجمعية العمومية غداً طلب تقديم الانتخابات حيث يقوم حالياً بتسيير أعمال الاتحاد حتى موعد تسليم الرئيس المقبل المهمة رسمياً.

وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت في وقت سابق أن الانتخابات ستقام خلال فترة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع من موعد انعقاد الجمعية العمومية، ما يجعل الفترة بين 19 أغسطس (آب) و2 سبتمبر (أيلول) المقبلين الموعد الأقرب لإجراء الاقتراع، على أن يتسلم المجلس المنتخب مهامه قبل انطلاق منافسات كأس الخليج المقررة في جدة أواخر سبتمبر.

وتتراجع فرص معظم الكثير من الأسماء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي في التقدم للرئاسة، في ظل اشتراطات ومعايير خاصة تفرضها لائحة الانتخابات على المرشحين لرئاسة الاتحاد.

ويشغل الرزيزاء منصب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية منذ يناير (كانون الثاني) 2022، كما يتولى منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة الرزيزا للتجارة والتعهدات منذ عام 2020. ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ولاية كاليفورنيا عام 2005، وبكالوريوس في إدارة نظم المعلومات من الجامعة ذاتها عام 2002، كما أكمل برنامج تطوير القيادات في المعهد الدولي للإدارة في سويسرا.

كما يشغل عضوية مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وعضوية لجنة الاستثمار التابعة لها، إضافة إلى عضويته في مجلس إدارة شركة الرزيزاء للاستثمار، واللجنة التنفيذية لمجلسي الأعمال السعودي البريطاني والسعودي الروسي، إلى جانب عضويته في لجنة المراجعة بشركة تشب العربية للتأمين.

وسبق للرزيزاء أن شغل عدداً من المناصب القيادية، من بينها نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، ورئيس مجلس إدارة «عقال الشرقية»، وعضو مجلس أمناء «مجموعة عقال»، وعضو مجلس إدارة الكلية التقنية بالدمام، ونائب رئيس المجلس التنفيذي لمجلس شباب الأعمال في غرفة الشرقية، ونائب رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال، إلى جانب عضويته السابقة في مجلس الأعمال السعودي الياباني، فضلاً عن مسيرته التنفيذية في شركة الرزيزا للتجارة والتعهدات التي بدأها عام 2002 قبل أن يتولى قيادتها التنفيذية لاحقاً.

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مصادر: عمومية اتحاد التنس السعودي تبحث الأربعاء حل مجلس إدارة السراح

محمد السراح (الشرق الأوسط)
محمد السراح (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

مصادر: عمومية اتحاد التنس السعودي تبحث الأربعاء حل مجلس إدارة السراح

محمد السراح (الشرق الأوسط)
محمد السراح (الشرق الأوسط)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الجمعية العمومية للاتحاد السعودي للتنس ستعقد اجتماعاً عاجلاً، غداً الأربعاء، بعد توجيه دعوات إلى الأندية الأعضاء، لمناقشة مخالفات وإجراءات منسوبة إلى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس محمد السراح.

وحسب المصادر، فإن الاجتماع قد يشهد التصويت على حل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة السراح، تمهيداً لتكليف لجنة الانتخابات بالإشراف على المرحلة المقبلة، والدعوة إلى انتخابات جديدة لاختيار مجلس إدارة جديد، على أن تحدد اللجنة الجدول الزمني وإجراءات العملية الانتخابية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر أن مجلس الإدارة واجه خلال الأشهر الماضية عدداً من الملاحظات المتعلقة بالحوكمة، ما أدى إلى إيقاف الدعم المالي المخصص للاتحاد من قبل اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، في ظل ما وصفته المصادر بوجود عدم انسجام داخل مجلس الإدارة، الأمر الذي انعكس على سير العمل، وجعله غير متوافق مع توجهات اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

وتشير المصادر أيضاً إلى أن العديد من الأندية لا تريد استمرار المجلس الحالي، ودرست في الفترة الماضية فكرة الدعوة إلى جمعية عمومية ومناقشة حل مجلس الإدارة؛ كون الرؤية بشأن تطوير اللعبة لا تسير وفق الخطة التي يجب أن تكون خاصة، وأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى عمل كبير في ظل الاستضافات السعودية الكبيرة لبطولة الماسترز 1000 نقطة لأفضل لاعبي العالم المحترفين التي ستبدأ في فبراير (شباط) 2028؛ حيث ستقام في معقل التنس السعودي الجديد في القدية.

بقيت الإشارة إلى أن المهندس محمد السراح قد انتُخب رئيساً للاتحاد السعودي للتنس في ديسمبر (كانون الأول) 2024، خلفاً لأريج مطبقاني، التي تولت رئاسة الاتحاد لنحو ثلاثة أعوام ونصف العام، منذ انتخابها في فبراير 2021.

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