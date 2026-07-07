سيرينا ويليامز تريد المشاركة في بطولات الفردي قبل «فلاشينغ ميدوز»

تتطلع النجمة الأميركية المخضرمة سيرينا ويليامز للمشاركة في بطولة فردية قبل انطلاق منافسات بطولة أميركا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز).

وعادت سيرينا الفائزة بـ23 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، إلى منافسات الفردي بالمشاركة في بطولة ويمبلدون الأسبوع الماضي، بعد حصولها على بطاقة دعوة.

لكن ويليامز (44 عاماً) أصيبت في ركبتها خلال الخسارة أمام الأسترالية مايا جوينت، الأصغر منها بـ24 عاماً بنتيجة 3 - 6 و7 - 6 (8 - 6) و6 - 3 ضمن منافسات الدور الأول.

وحرمت هذه الإصابة المصنفة الأولى عالمياً سابقاً من المشاركة في منافسات الزوجي، التي كان من المقرر أن تشارك فيها مع شقيقتها فينوس (46 عاماً).

وشاركت ويليامز في منافسات الزوجي فقط خلال استعداداتها لبطولة ويمبلدون، عندما شاركت الكندية فيكتوريا مبوكو ضمن منافسات بطولة كوينز، والتشيكية كارولينا موخوفا في بطولة برلين.

لكن رينيه ستابس، مدربة النجمة الأميركية، أكدت أن سيرينا ترغب في خوض منافسات فردية قبل عودتها المرتقبة إلى «فلاشينغ ميدوز».

وستبدأ بطولة أميركا المفتوحة يوم 30 أغسطس (آب)، وتسبقها بطولتا تورنتو وسينسيناتي للأساتذة «فئة 1000 نقطة».