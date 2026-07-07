مصطفى شوبير حارس مصر يضاعف الرقم القياسي السلبي لميسي في المونديال

فرط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في فرصة ثمينة لتسجيل هدف خلال مباراة منتخب بلاده أمام مصر الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وتقدم المنتخب المصري بهدف ياسر إبراهيم مدافع الأهلي المصري في الدقيقة 15، بضربة رأس بعد عرضية متقنة من لاعب الوسط مروان عطية، وبذلك يسجل المنتخب المصري أول أهدافه في شباك الأرجنتين خلال المواجهات المباشرة بين الفريقين.

وفي المقابل، أهدر ميسي ركلة جزاء في الدقيقة الـ21، تصدى لها مصطفى شوبير حارس مرمى الفراعنة والنادي الأهلي.

وتصدى شوبير لثاني ركلة جزاء في مونديال 2026، بعدما تصدى لتسديدة مهدي طارمي قائد إيران، في مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل 1 - 1 في دور المجموعات.

وكذلك أهدر ميسى ثاني ركلة جزاء في هذه النسخة بعد إهدار ركلة في مباراة انتهت بالفوز 2 - صفر على النمسا في الدور الأول أيضاً.

وأصبح النجم الأرجنتيني أول لاعب في تاريخ كأس العالم يهدر ركلتي جزاء خلال نسخة واحدة، باستثناء ركلات الترجيح.

وبات قائد المنتخب الأرجنتيني أيضاً أول لاعب في التاريخ يهدر 4 ركلات جزاء في كأس العالم، حيث أضاع ركلة أمام آيسلندا في مونديال 2018، وبولندا في مونديال 2022، إضافة إلى ركلتي النمسا ومصر في مونديال 2026.

وأهدر ليونيل ميسي فرصة أيضاً للابتعاد بصدارة الهداف التاريخي لكأس العالم التي يعتليها بـ20 هدفاً، يطارده الفرنسي كيليان مبابي (19 هدفاً).

يذكر أن الفائز بهذه المباراة سيتأهل لدور الثمانية لمواجهة الفائز من مباراة كولومبيا وسويسرا.