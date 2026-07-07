شارل دي كيتلاري رجل مباراة بلجيكا والولايات المتحدة

بعد رحيل مارتينيز... خورخي خيسوس يستعد لقيادة البرتغال

أكد الإسباني روبرتو مارتينيز، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب خروج البرتغال من دور الـ16 لكأس العالم 2026 أمام إسبانيا، انتهاء مهمته مديراً فنياً للمنتخب البرتغالي، معلناً أن عقده الذي ينتهي مع نهاية البطولة لن يُجدد.

وقال مارتينيز: «إنها نهاية هذه المرحلة. من الطبيعي أن يختار الرئيس مدرباً جديداً للمنتخب، وأشكر الجميع على الدعم الذي تلقيته طوال الفترة الماضية».

وتولى مارتينيز تدريب البرتغال في يناير (كانون الثاني) 2023 خلفاً لفرناندو سانتوس، الذي رحل بعد مونديال قطر 2022، وقاد المنتخب لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام قبل أن تنتهي رحلته بالخسارة أمام إسبانيا.

وبحسب صحيفة «أبولا» البرتغالية، فإن خورخي خيسوس سيكون المدرب الجديد للمنتخب البرتغالي، بعدما اختاره رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بيدرو بروينسا لقيادة المرحلة المقبلة، التي تشمل الاستعداد لبطولة أوروبا 2028 وكأس العالم 2030، التي تستضيفها البرتغال بالشراكة مع إسبانيا والمغرب.

وأضافت الصحيفة أن خيسوس، البالغ من العمر 71 عاماً، متاح حالياً بعد رحيله عن النصر في نهاية الموسم الماضي، ومن المنتظر أن يعقد اجتماعاً مع بروينسا فور عودة بعثة المنتخب إلى البرتغال، من أجل توقيع العقد وإعلان تعيينه رسمياً مديراً فنياً للمنتخب.