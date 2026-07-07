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بالوغون... حضر بعد الجدل وغاب عن التأثير

بالوغون ظهر بشكل باهت للغاية (أ.ف.ب)
بالوغون ظهر بشكل باهت للغاية (أ.ف.ب)
  • سياتل الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
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  • سياتل الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
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بالوغون... حضر بعد الجدل وغاب عن التأثير

بالوغون ظهر بشكل باهت للغاية (أ.ف.ب)
بالوغون ظهر بشكل باهت للغاية (أ.ف.ب)

كان لوجود الأميركي فولارين بالوغون في الملعب مع منتخب بلاده أمام بلجيكا أثر بالغ على عالم الساحرة المستديرة، لكنه ظهر بشكل باهت للغاية في خسارة الولايات المتحدة القاسية 1 - 4، خلال المباراة التي أُقيمت مساء الاثنين بالتوقيت المحلي، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2026.

وتلقى بالوغون (25 عاماً) والذي سجَّل 3 أهداف في هذه النسخة من كأس العالم، بطاقة حمراء خلال فوز الولايات المتحدة على البوسنة والهرسك، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفع الإيقاف لمدة مباراة واحدة عنه، يوم الاثنين، بعد تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ودفع قرار «فيفا» قادة كرة القدم إلى التشكيك في نزاهة بطولة كأس العالم، حيث ذكر الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) أنَّ فيفا «تجاوز الخط الأحمر»، كما تقدَّم اتحاد الكرة البلجيكي بطعن في أهلية بالوغون للمشاركة.

ولم يهز بالوغون الشباك في المباراة، لكنه أسهم في صناعة الهدف الذي سجَّله مالك تيلمان في الدقيقة 31 عندما تعرَّض لعرقلة من مدافع بلجيكا براندون ميشال على بعد نحو 25 ياردة من مرمى المنتخب الملقب بـ«الشياطين الحمر».

وسجَّل تيلمان من الركلة الحرة التالية، وقبل الهدف مباشرة، لوَّح بالوغون بذراعيه مشجعاً الجماهير الأميركية.

وحاول المنتخب الأميركي صناعة فرص لبالوغون مرات عدة، حيث استغل سرعته في هجمات عدة، لكنه لم يتمكَّن من تجاوز حارس مرمى بلجيكا، تيبو كورتوا.

وسنحت أفضل فرصة له في الدقيقة 82 عندما تصدَّى كورتوا لتسديدة منه بالقدم اليسرى، قبل أن يتم استبدال لاعب موناكو الفرنسي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وخلال فوز المنتخب الأميركي 2 - صفر على البوسنة والهرسك، يوم الأربعاء الماضي بدور الـ32 للمونديال، أشهر الحكم البرازيلي رافاييل كلاوس البطاقة الحمراء في وجه بالوغون لدهسه كاحل أحد لاعبي الفريق المنافس؛ مما أدى إلى إيقافه تلقائياً لمباراة واحدة.

وبعد مكالمة هاتفية بين ترمب ورئيس «فيفا»، السويسري جياني إنفانتينو، قرَّرت لجنة الانضباط في «فيفا» تعليق العقوبة لمدة عام.

وأنهى بالوغون المونديال الحالي بـ3 أهداف، معادلاً بذلك رقم لاندون دونوفان في نسخة البطولة عام 2010 بجنوب أفريقيا بوصفه ثاني أكثر اللاعبين الأميركيِّين تسجيلاً للأهداف في كأس العالم.

ويحمل بيرت باتينود الرقم القياسي الأميركي بـ4 أهداف في النسخة الأولى من البطولة عام 1930.

وأصبح بالوغون، الذي خاض أول مونديال له مع المنتخب الأميركي، أول لاعب أميركي يسجِّل هدفين في مباراة واحدة في كأس العالم منذ نسخة عام 1930، لكنه لم ينجح في قيادة منتخب الولايات المتحدة لتحقيق أول فوزين متتاليين له في الأدوار الإقصائية.

ولا يزال أفضل أداء للمنتخب الأميركي منذ عام 1930 هو بلوغه دور الـ8 في مونديال عام 2002 بكوريا الجنوبية واليابان.

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الرياضة رياضة عالمية

مدرب السبّاحة الكندية ماكينتوش: الأفضل لم يأتِ بعد

بوب بومان مدرب سمر ماكينتوش في حديث بينهما (أ.ب)
بوب بومان مدرب سمر ماكينتوش في حديث بينهما (أ.ب)
  • فانكوفر كندا: «الشرق الأوسط»
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  • فانكوفر كندا: «الشرق الأوسط»
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مدرب السبّاحة الكندية ماكينتوش: الأفضل لم يأتِ بعد

بوب بومان مدرب سمر ماكينتوش في حديث بينهما (أ.ب)
بوب بومان مدرب سمر ماكينتوش في حديث بينهما (أ.ب)

قال بوب بومان، مدرب سمر ماكينتوش، إنَّ السبَّاحة الكندية التي حطَّمت أرقاماً قياسية عدة لم تصل بعد إلى ذروة لياقتها البدنية، وستواصل تخطي الحدود في السباحة مع وصولها لمرحلة النضج.

وحقَّقت اللاعبة (19 عاماً) رقمها القياسي العالمي الرابع في حوض السباحة الطويل خلال التصفيات الكندية، يوم الأحد الماضي، في نهائي سباق 200 متر (فراشة)، لتُحطِّم الرقم القياسي الذي سجَّلته ليو زيغ منذ فترة طويلة بأداء مذهل في مونتريال.

وانضمت ماكينتوش إلى البرنامج الاحترافي الذي يديره بومان في جامعة تكساس، العام الماضي، عقب بطولة العالم في سنغافورة، حيث حصدت 4 ألقاب فردية.

ورغم هيمنة ماكينتوش، فإنَّ بومان قال إنَّ أعلى مستوياتها قد لا يظهر إلا بعد سنوات.

وقال لهيئة الإذاعة الكندية خلال التصفيات: «أعتقد أنها في طريقها إلى ذلك، ربما خلال السنوات الـ4 المقبلة... أعتقد أنَّها يمكن أن تصبح أقوى. هناك كثير من الأمور التي يمكننا إضافتها لمساعدتها على أن تكون أسرع... فقط من حيث نضجها الفسيولوجي في الوقت الحالي وفي السنوات القليلة المقبلة».

وحقَّقت ماكينتوش، البطلة الأولمبية 3 مرات، أرقاماً قياسية عالمية في كل التصفيات كندية منذ 2023، وهو رقم قياسي أرجعه بومان إلى رغبتها في تقديم أداء مميز أمام جماهير بلادها.

أرشيفية للسبَّاحة الكندية سمر ماكينتوش بعد فوزها في نهائي سباق 400 متر متنوع للسيدات ضمن بطولة العالم للألعاب المائية بسنغافورة في أغسطس 2025 (رويترز)

وقال: «إنها تحب ذلك. إنها بيئة رائعة بالنسبة لها... أولاً، هناك دعم كبير من البلد بأكمله هنا. إنَّها لا تحظى بذلك كثيراً. فهي تسبح في أميركا معظم الوقت أو في أماكن أخرى. لذلك أعتقد أنَّ هذا أمر مهم».

وحقَّقت ماكينتوش فوزاً سهلاً في سباق 400 متر (فردي متنوع) بزمن قدره 4 دقائق و27.35 ثانية، أمس (الاثنين)، متأخرة بأكثر من 3 ثوانٍ عن رقمها القياسي العالمي البالغ 4:23.65.

أعربت ماكينتوش عن خيبة أملها من أدائها في السباق، وقالت إنها بحاجة إلى مراجعة البيانات لمعرفة أين أخطأت.

لكنها كانت أكثر سعادة لأن الأسطورة، مايكل فيلبس، نشر تهنئة لها على حسابه في تطبيق «إنستغرام» بعد تحطيمها الرقم القياسي في سباق «الفراشة».

وقالت ماكينتوش: «بالطبع، فهو دائماً مصدر إلهامي الرئيسي. لذلك كان من الرائع حقاً رؤية ذلك».

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الإصابة تحرم كولومبيا من مهاجمها كوردوبا

كوردوبا تعرَّض لإصابة عضلية خلال فوز كولومبيا على غانا (أ.ب)
كوردوبا تعرَّض لإصابة عضلية خلال فوز كولومبيا على غانا (أ.ب)
  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
TT

الإصابة تحرم كولومبيا من مهاجمها كوردوبا

كوردوبا تعرَّض لإصابة عضلية خلال فوز كولومبيا على غانا (أ.ب)
كوردوبا تعرَّض لإصابة عضلية خلال فوز كولومبيا على غانا (أ.ب)

تأكَّد غياب جون كوردوبا، مهاجم منتخب كولومبيا لكرة القدم، عن باقي مباريات الفريق ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026؛ بسبب الإصابة.

وسيغيب كوردوبا عن مباراة المنتخب الكولومبي ضد نظيره السويسري مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي في دور الـ16 للمونديال المُقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وعن باقي مباريات المسابقة في حال تأهل المنتخب اللاتيني للأدوار التالية.

وقال نيستور لورينزو، المدير الفني للمنتخب الكولومبي، في مؤتمر صحافي مساء الاثنين: «لن يتمكَّن كوردوبا من اللعب لبقية البطولة. للأسف، لم يعد متاحاً لنا».

وكان كوردوبا قد تعرَّض لإصابة عضلية خلال فوز كولومبيا على غانا في دور الـ32 لكأس العالم الأسبوع الماضي. ولم يكشف لورينزو عن أي تفاصيل أخرى.

ووفقاً لصحيفة «إل تيمبو»، فقد تعرَّض اللاعب لتمزُّق في ألياف عضلة الفخذ الداخلية اليسرى.

وأضاف لورينزو أنَّ فيروساً كان منتشراً بين اللاعبين، لكن جميعهم الآن بصحة جيدة.

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رياضة كأس العالم كولومبيا
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بوكيتينو: لم نكن في يومنا أمام بلجيكا

ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة (أ.ب)
ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة (أ.ب)
  • سياتل الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
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  • سياتل الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
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بوكيتينو: لم نكن في يومنا أمام بلجيكا

ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة (أ.ب)
ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة (أ.ب)

أبدى ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة، أسفه لخسارة فريقه القاسية أمام بلجيكا، في دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وواصل منتخب بلجيكا حلمه بالتتويج بلقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، عقب صعوده لدور الـ8 في مونديال 2026، بعدما حقَّق فوزاً ثميناً ومستحقا 4 - 1 على منتخب الولايات المتحدة.

وصرَّح بوكيتينو في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقب المباراة: «كانت المواجهة صعبة للغاية منذ البداية».

أضاف المدرب الأرجنتيني: «نهنئ بلجيكا، فقد كانت أفضل منا. لم يكن يومنا. وهذا ليس بحثاً عن أعذار. لم نقدِّم المستوى الذي اعتدنا أن نقدمه، وهذه هي الحقيقة».

أوضح بوكيتينو: «ينبغي علينا أن نتعلم، وأن نراجع المباراة، وأن نفهم لماذا لم نتعامل معها بالطريقة نفسها التي تعاملنا بها مع بقية مباريات كأس العالم».

وأتمَّ مدرب الولايات المتحدة تصريحاته قائلاً: «لم يكن يومنا. وهذا لم يكن الأداء الذي يعكس أسلوب لعبنا المعتاد».

وبات منتخب الولايات المتحدة آخر الفرق المستضيفة للمونديال الحالي، التي ودَّعت المسابقة بعد منتخبَي كندا والمكسيك، اللذين خرجا من دور الـ16 أيضاً، عقب خسارتيهما أمام المغرب وإنجلترا على الترتيب

وكان المنتخبان التقيا ودياً في مارس (آذار) الماضي خلال استعداداتهما للمونديال، وكانت الغلبة للمنتخب البلجيكي أيضاً، الذي حقَّق انتصاراً كاسحاً بنتيجة 5 - 2 على نظيره الأميركي.

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