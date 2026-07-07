بالوغون... حضر بعد الجدل وغاب عن التأثير

كان لوجود الأميركي فولارين بالوغون في الملعب مع منتخب بلاده أمام بلجيكا أثر بالغ على عالم الساحرة المستديرة، لكنه ظهر بشكل باهت للغاية في خسارة الولايات المتحدة القاسية 1 - 4، خلال المباراة التي أُقيمت مساء الاثنين بالتوقيت المحلي، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2026.

وتلقى بالوغون (25 عاماً) والذي سجَّل 3 أهداف في هذه النسخة من كأس العالم، بطاقة حمراء خلال فوز الولايات المتحدة على البوسنة والهرسك، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفع الإيقاف لمدة مباراة واحدة عنه، يوم الاثنين، بعد تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ودفع قرار «فيفا» قادة كرة القدم إلى التشكيك في نزاهة بطولة كأس العالم، حيث ذكر الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) أنَّ فيفا «تجاوز الخط الأحمر»، كما تقدَّم اتحاد الكرة البلجيكي بطعن في أهلية بالوغون للمشاركة.

ولم يهز بالوغون الشباك في المباراة، لكنه أسهم في صناعة الهدف الذي سجَّله مالك تيلمان في الدقيقة 31 عندما تعرَّض لعرقلة من مدافع بلجيكا براندون ميشال على بعد نحو 25 ياردة من مرمى المنتخب الملقب بـ«الشياطين الحمر».

وسجَّل تيلمان من الركلة الحرة التالية، وقبل الهدف مباشرة، لوَّح بالوغون بذراعيه مشجعاً الجماهير الأميركية.

وحاول المنتخب الأميركي صناعة فرص لبالوغون مرات عدة، حيث استغل سرعته في هجمات عدة، لكنه لم يتمكَّن من تجاوز حارس مرمى بلجيكا، تيبو كورتوا.

وسنحت أفضل فرصة له في الدقيقة 82 عندما تصدَّى كورتوا لتسديدة منه بالقدم اليسرى، قبل أن يتم استبدال لاعب موناكو الفرنسي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وخلال فوز المنتخب الأميركي 2 - صفر على البوسنة والهرسك، يوم الأربعاء الماضي بدور الـ32 للمونديال، أشهر الحكم البرازيلي رافاييل كلاوس البطاقة الحمراء في وجه بالوغون لدهسه كاحل أحد لاعبي الفريق المنافس؛ مما أدى إلى إيقافه تلقائياً لمباراة واحدة.

وبعد مكالمة هاتفية بين ترمب ورئيس «فيفا»، السويسري جياني إنفانتينو، قرَّرت لجنة الانضباط في «فيفا» تعليق العقوبة لمدة عام.

وأنهى بالوغون المونديال الحالي بـ3 أهداف، معادلاً بذلك رقم لاندون دونوفان في نسخة البطولة عام 2010 بجنوب أفريقيا بوصفه ثاني أكثر اللاعبين الأميركيِّين تسجيلاً للأهداف في كأس العالم.

ويحمل بيرت باتينود الرقم القياسي الأميركي بـ4 أهداف في النسخة الأولى من البطولة عام 1930.

وأصبح بالوغون، الذي خاض أول مونديال له مع المنتخب الأميركي، أول لاعب أميركي يسجِّل هدفين في مباراة واحدة في كأس العالم منذ نسخة عام 1930، لكنه لم ينجح في قيادة منتخب الولايات المتحدة لتحقيق أول فوزين متتاليين له في الأدوار الإقصائية.

ولا يزال أفضل أداء للمنتخب الأميركي منذ عام 1930 هو بلوغه دور الـ8 في مونديال عام 2002 بكوريا الجنوبية واليابان.