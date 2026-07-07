إنفانتينو يدين «بشكل قاطع» التصريحات العنصرية بحق مبابي

كورتوا: قدمنا أداءً استثنائياً... نستحق التأهل

شدَّد تيبو كورتوا، حارس مرمى منتخب بلجيكا، على أحقية فريقه بالتأهل لدور الـ8 لبطولة كأس العالم لكرة القدم، عقب انتصاره الكبير على منتخب الولايات المتحدة.

وواصل منتخب بلجيكا حلمه بالتتويج بلقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، عقب صعوده لدور الـ8 في مونديال 2026، بعدما حقَّق فوزاً ثميناً ومستحقا 4 - 1 على منتخب الولايات المتحدة.

وعلى ملعب «لومن فيلد» في مدينة سياتل الأميركية، تقدَّم المنتخب البلجيكي بهدف مبكر حمل توقيع شارل دي كيتيلير في الدقيقة التاسعة، قبل أن يحرز مالك تيلمان هدف التعادل للولايات المتحدة في الدقيقة 31.

ولم يهنأ منتخب الولايات المتحدة بهدف التعادل طويلاً، بعدما عاد دي كيتيلير لهزِّ الشباك من جديد، مُسجِّلاً الهدف الثاني للمنتخب البلجيكي في الدقيقة 33.

وواصل دي كيتيلير تألقه في المباراة، التي نصب نفسه بطلاً لها، بعدما صنع الهدف الثالث لمنتخب بلجيكا، الذي أحرزه زميله هانز فاناكن في الدقيقة 57.

واختتم النجم المخضرم (البديل) روميلو لوكاكو مهرجان الأهداف البلجيكية، بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وصرَّح كورتوا في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقب المباراة: «كنا نريد أن نفرض عليهم الضغط منذ البداية ونصنع الفرص، وهذا ما فعلناه تماماً».

أضاف الحارس البلجيكي: «أعتقد أنهم بدأوا يشكون في أنفسهم. وكما قال المدرب، ربما كانت الخسارة الودية 2 - 5 التي تكبدوها أمامنا قبل 3 أشهر ونصف الشهر لا تزال عالقةً في أذهانهم».

وأوضح كورتوا: «بمجرد أن سجَّلنا الهدف الأول، أصبحنا نسيطر على المباراة بالكامل. ثم استقبلنا هدفاً بسوء حظ بعد أن غيَّرت الكرة اتجاهها، لكن باستثناء فرصة بالوغون في الدقائق الأخيرة، لم يصنعوا أي شيء يذكر».

وأتمَّ كورتوا تصريحاته قائلاً: «أعتقد أننا قدَّمنا أداءً استثنائياً في تلك المواجهة».

وبذلك، ضرب منتخب بلجيكا، الذي يحلم بالتتويج بكأس العالم لأول مرة، موعداً نارياً مع منتخب إسبانيا، يوم الجمعة المقبل، في دور الـ8 للمسابقة، بمدينة لوس أنجليس الأميركية، على أن يتأهل الفائز منهما للدور قبل النهائي لملاقاة الفائز من منتخبَي فرنسا والمغرب.