مدرب النرويج يكشف عن هدية أنشيلوتي بعد الفوز على البرازيل

واجه النرويجي ستالي سولباكن صعوبة في النوم بعد فوز فريقه المثير 2-1 على البرازيل، الأحد، في دور الـ16 بكأس العالم لكرة القدم، إذ كشف المدرب أن هدية كريمة من نظيره كارلو أنشيلوتي وضعت حداً لسوء فهم حدث بشأن مقطع فيديو.

وقبل المباراة، استاء كثير من مشجعي البرازيل من مقطع فيديو يظهر فيه سولباكن وهو يقول: «كارلو أنشيلوتي، نحن قادمون إليك!»، وذلك عقب فوز النرويج على ساحل العاج في دور الـ32، لكن المدرب البالغ من العمر 58 عاماً قال إن التصريح مستقطع من سياقه، ويبدو أنه لم تكن هناك أي ضغينة من جانب أنشيلوتي.

وقال سولباكن للصحافيين الاثنين: «أستطيع القول إنه (أنشيلوتي) أظهر عظمة شخصيته الهائلة بعد المباراة. فقد أرسل مندوباً عنه يحمل قميص المنتخب البرازيلي وقد كتب عليه اسمي في الخلف مع تحية. لذا كانت لفتة مؤثرة».

وسجل المهاجم إرلينغ هالاند هدفين ليقود النرويجيين إلى دور الثمانية للمرة الأولى، حيث يواجهون إنجلترا في ميامي يوم السبت، وأعطى سولباكن اللاعبين ومساعديه ليلة للراحة والاحتفال، فيما واجه هو صعوبة في النوم.

وقال: «سمحت للطاقم المساعد بالاحتفال بما حققوه. كنت متعباً للغاية، لذا ذهبت إلى الفراش وشاهدت المباراة مرة أخرى، ثم تصفحت الهاتف قليلاً، وأجبت على بعض الرسائل النصية، ولم أنم سوى القليل. لكنه كان صباحاً رائعاً».

وأشار المدرب إلى أنه لم يمنح لاعبيه حرية مطلقة للاحتفال بفوزهم التاريخي، لكنه توقع أن يتمكنوا من الاستمتاع بوقتهم.

وأضاف: «يقررون هذه الأمور بأنفسهم، إنها حرية مقرونة بالمسؤولية. هكذا هو الأمر دائماً، هؤلاء الأولاد يتدبرون الأمر جيداً».