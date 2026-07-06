الأرجنتين حذرة من مصر في دور الـ16

تتوقع الأرجنتين مواجهة صعبة أخرى في مباراة دور الـ16 أمام مصر، بعد أن اضطرت للجوء إلى الوقت الإضافي للتغلب على الرأس الأخضر 3-2، حيث حذر اللاعبون من أنه لم تعد هناك مباريات سهلة في كأس العالم لكرة القدم.

وتأهل حامل اللقب بعد فوز صعب على المنتخب الأفريقي الذي يشارك في البطولة لأول مرة، ويتوقع اختباراً صعباً آخر أمام مصر في سعيه للتأهل إلى دور الثمانية.

وقال لاعب الوسط لياندرو باريديس إن البطولة أظهرت مدى التنافسية التي أصبحت عليها كرة القدم الدولية، مشيراً إلى عدم القدرة على التنبؤ بالنتائج الأخيرة مثل هزيمة البرازيل 1 - 2 أمام النرويج، الأحد.

وقال باريديس للصحافيين، الاثنين، في أتلانتا: «ندرك أن جميع المنتخبات تتمتع بقدرة تنافسية عالية. يمكن لأي فريق أن يهزم أي فريق آخر. من الواضح أن خروج البرازيل من البطولة يلفت الانتباه، لكن لا توجد مباريات سهلة. جميع الفرق مستعدة جيداً».

وقال المدافع ناويل مولينا إنه يتوقع أن تشكل مصر تحدياً كبيراً، مضيفاً أن المنتخب القادم من شمال أفريقيا سيكون متحمساً للغاية ومستعداً جيداً.

وقال مولينا: «في النهاية، لا أحد يمنحك أي شيء. كل منافس يدرسك، والجميع يبذلون قصارى جهدهم من أجل منتخبهم».

وأضاف: «من جانبنا، وكما هو الحال دائماً، سنحاول أن نكون الأبطال ونمثل الأرجنتين بأفضل طريقة ممكنة».

وتلتقي الأرجنتين مع مصر، الثلاثاء، في أتلانتا، ويلعب الفريق الفائز في ربع النهائي مع سويسرا أو كولومبيا.