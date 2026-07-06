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الرياضة رياضة عالمية

«الاتحاد البلجيكي» يتقدم باستئناف لدى «فيفا» ضد وقف عقوبة بالوغون

فولارين بالوغون (أ.ف.ب)
فولارين بالوغون (أ.ف.ب)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
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  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

«الاتحاد البلجيكي» يتقدم باستئناف لدى «فيفا» ضد وقف عقوبة بالوغون

فولارين بالوغون (أ.ف.ب)
فولارين بالوغون (أ.ف.ب)

أفادت تقارير إعلامية بأن «الاتحاد البلجيكي لكرة القدم» تقدم باستئناف رسمي ضد قرار «اللجنة التأديبية» في «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)»، القاضي بتعليق عقوبة إيقاف مهاجم المنتخب الأميركي فولارين بالوغون.

ويأتي هذا التحرك لمنع اللاعب من المشاركة في مواجهة الليلة المرتقبة بين الولايات المتحدة وبلجيكا، في دور الـ16 من «كأس العالم 2026».

وذكر موقع «ذي أثلتيك (The Athletic)» أن «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)» منح «الاتحاد البلجيكي» حق الاستئناف ضد قرار «اللجنة التأديبية» تعليق عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بحق اللاعب، بعد طرده في مباراة دور الـ32 أمام البوسنة والهرسك.

ونقل التقرير، عن مصادر مطلعة، أن الاتحادَين البلجيكي والأميركي لكرة القدم مطالبان بتقديم بيانات رسمية، على أن يتخذ القرارَ النهائي أحدُ أعضاء لجنة الاستئناف في «فيفا» من «خارج الاتحادات» التي تنتمي إليها بلجيكا والولايات المتحدة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان القرار سيصدر قبل انطلاق المباراة في سياتل، المقررة عند الساعة الـ05:00 مساء بالتوقيت المحلي (00:00 بتوقيت غرينيتش).

ولم يصدر أي تأكيد رسمي بشأن تقديم الاستئناف حتى الآن.

وكان بالوغون قد تلقى إيقافاً تلقائياً لمباراة واحدة بعد حصوله على بطاقة حمراء، لكن «فيفا» أعلن مساء الأحد تعليق تنفيذ العقوبة لمدة عام، استناداً إلى لوائحه التأديبية.

وذكرت تقارير أميركية، ضمنها من «ذي أثلتيك (The Athletic)»، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تدخل شخصياً في القضية عبر اتصال هاتفي برئيس «فيفا» جياني إنفانتينو.

وأعرب «الاتحاد البلجيكي لكرة القدم» عن «دهشته» من قرار «فيفا»، وعدّه «يتعارض بشكل مباشر» مع لوائح كأس العالم، مؤكداً أنه «يدرس جميع الخيارات الممكنة» في هذا الشأن.

وأضاف «ذي أثلتيك (The Athletic)» أن «الاتحاد البلجيكي» طلب من «فيفا» الحصول على تفسير كامل لقرار تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف.

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بايرن ميونيخ يعلن خضوع موسيالا لجراحة بسيطة

جمال موسيالا (أ.ف.ب)
جمال موسيالا (أ.ف.ب)
  • برلين : «الشرق الأوسط»
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  • برلين : «الشرق الأوسط»
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بايرن ميونيخ يعلن خضوع موسيالا لجراحة بسيطة

جمال موسيالا (أ.ف.ب)
جمال موسيالا (أ.ف.ب)

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، خضوع لاعبه جمال موسيالا لجراحة بسيطة عقب عودته من المشاركة في كأس العالم.

وذكر بطل الدوري الألماني أن موسيالا خضع لجراحة روتينية بسيطة كانت جزءاً من البروتوكول الطبي الاعتيادي عقب إصابته الخطيرة في الصيف الماضي، وكان من المقرر إجراؤها بعد بطولة كأس العالم المقامة في أميركا الشمالية.

وذكر بايرن: «بفضل الجراحة، سيتمكن المهاجم من إكمال فترة الإعداد للموسم وفقاً لخطة منظمة بوضوح، مما يضمن عودته في الوقت المناسب لأولى مباريات بايرن ميونيخ الرسمية».

ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل، بينما ذكرت صحيفة «بيلد» أن العملية أجريت الأسبوع الماضي وأنه تم نزع شريحة معدنية من قدمه اليسرى.

وتعرض موسيالا لكسر في الساق وتعرض لإصابة خطيرة في الكاحل قبل 12 شهراً، أثناء مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة. وعاد للمشاركة في المباريات في يناير (كانون الثاني) ولكنه تعرض لعدة انتكاسات.

وسجل موسيالا هدفاً واحداً في كأس العالم، الذي شهد تعرض ألمانيا لخيبة أمل أخرى بعد الخروج من دور الـ16 أمام باراغواي.

ويبدأ بايرن ميونيخ فترة إعداد ما قبل الموسم يوم 20 يوليو (تموز)، بعد نهاية كأس العالم بيوم.

وستكون مواجهة كأس السوبر الألماني أمام بوروسيا دورتموند المقرر إقامتها يوم 22 أغسطس (آب) هي أول مباراة رسمية لبايرن في الموسم الجديد.

ويبدأ الفريق حملته في الدوري بعدها بستة أيام بمواجهة شتوتغارت.

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الرياضة كرة القدم الدوري الألماني كأس العالم ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

هل يقود أنشيلوتي إعادة بناء البرازيل أم يكتفي بدور «رجل الإنقاذ»؟

لم يعد خروج البرازيل من كأس العالم مجرد خسارة عابرة بل تحول إلى محطة دفعت كثيرين إلى المطالبة بإعادة بناء شاملة للفريق (أ.ف.ب)
لم يعد خروج البرازيل من كأس العالم مجرد خسارة عابرة بل تحول إلى محطة دفعت كثيرين إلى المطالبة بإعادة بناء شاملة للفريق (أ.ف.ب)
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هل يقود أنشيلوتي إعادة بناء البرازيل أم يكتفي بدور «رجل الإنقاذ»؟

لم يعد خروج البرازيل من كأس العالم مجرد خسارة عابرة بل تحول إلى محطة دفعت كثيرين إلى المطالبة بإعادة بناء شاملة للفريق (أ.ف.ب)
لم يعد خروج البرازيل من كأس العالم مجرد خسارة عابرة بل تحول إلى محطة دفعت كثيرين إلى المطالبة بإعادة بناء شاملة للفريق (أ.ف.ب)

لم يعد خروج المنتخب البرازيلي من كأس العالم 2026 مجرد خسارة رياضية عابرة، بل تحول إلى محطة دفعت كثيرين في البرازيل إلى المطالبة بإعادة بناء شاملة للفريق، بعدما ودّع البطولة من دور الـ16 بخسارته أمام النرويج في واحدة من أكثر مشاركاته إحباطاً خلال العقود الأخيرة.

وعلى خلاف نسختي 2018 و2022، حين خرج «السيليساو» من الدور ربع النهائي بعد مواجهات متقاربة أمام بلجيكا ثم كرواتيا، فإن الإقصاء هذه المرة جاء بعد أداء باهت، وسط قناعة واسعة بأن المنتخب لم يكن قريباً من مستواه التاريخي.

وتولى الإيطالي كارلو أنشيلوتي قيادة المنتخب عقب الهزيمة الثقيلة أمام الأرجنتين في تصفيات كأس العالم، وتمكن من تحسين النتائج، إذ حقق 10 انتصارات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر ثلاثاً خلال أول 16 مباراة له، كما أعاد الاستقرار إلى منتخب كان يعاني في التصفيات. لكن هذا التحسن لم ينعكس على البطولة العالمية.

وحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، يرى مراقبون أن الأزمة الحقيقية تكمن في وسط الملعب، وهو المركز الذي لطالما شكّل مصدر قوة المنتخب البرازيلي عبر أجيال متعاقبة. فالفريق افتقد لاعب الوسط القادر على صناعة اللعب وفرض الإيقاع، وهو ما ظهر بوضوح خلال مواجهة النرويج، التي نجحت في الاستحواذ على الكرة وفرض أسلوبها على مجريات اللقاء.

واعتمد أنشيلوتي على كاسيميرو بعد إعادته إلى المنتخب عقب غياب دام نحو 18 شهراً. وأسهم لاعب الوسط المخضرم في منح الفريق توازناً دفاعياً، كما أتاح حرية أكبر لزميله برونو غيمارايش، إلا أن تقدمه في العمر وصعوبة تغطيته للمساحات الواسعة ظهرا بوضوح أمام سرعة المنتخب النرويجي.

وزادت إصابة لوكاس باكيتا في الدور السابق من تعقيد المشهد، إذ اعترف أنشيلوتي بعد المباراة بأنه لا يملك لاعباً آخر يمتلك الخصائص الفنية نفسها، ما أجبره على تعديل أسلوب اللعب والاعتماد بصورة أكبر على الهجمات المرتدة عبر الأطراف.

كما تعرض المدرب لانتقادات بسبب خياراته في القائمة، بعدما ضم خمسة لاعبي وسط فقط، وهو ما قلّص خياراته خلال البطولة، قبل أن يستدعي إيدرسون لاحقاً لتعويض إصابة الظهير الأيمن ويسلي في المباراة الودية الأخيرة قبل انطلاق كأس العالم.

ويرى محللون أن الأزمة لا تقتصر على خيارات المدرب، بل تمتد إلى طبيعة المواهب التي تنتجها الكرة البرازيلية حالياً، إذ باتت تزخر بالمهاجمين ولاعبي الأطراف، مقابل تراجع واضح في إنتاج لاعبي الوسط أصحاب النزعة الإبداعية، وهو ما انعكس على هوية المنتخب في السنوات الأخيرة.

ومن أبرز القرارات التي أثارت الجدل، إعادة نيمار إلى المنتخب رغم ابتعاده عن مستواه السابق. وكان أنشيلوتي قد أكد في وقت سابق أنه لن يستدعي أي لاعب إلا إذا استحق مكانه فنياً، إلا أنه منح نيمار فرصة المشاركة، في قرار وصفه كثيرون بالمغامرة.

وشارك نيمار بديلاً أمام النرويج، ما أجبر الجهاز الفني على إعادة توزيع الأدوار الهجومية، حيث لعب في مركز المهاجم الصريح، بينما ابتعد كل من فينيسيوس جونيور وإندريك عن مناطق الخطورة. ورغم تسجيله هدفاً من ركلة جزاء، فإن أداءه لم يبدد الانتقادات، خصوصاً بعد أن بدا بعيداً عن جاهزيته البدنية، وكاد يتعرض للطرد إثر تدخل عنيف.

وبعد المباراة، لمح نيمار إلى نهاية مسيرته الدولية، قائلاً: «حاولت... حاولت، والآن انتهى الأمر. بدأت هنا وأنهيت مسيرتي هنا»، في إشارة إلى الملعب الذي شهد ظهوره الأول مع المنتخب عام 2010.

في المقابل، رفض أنشيلوتي عد الخروج نهاية مشروعه، مؤكداً أن المنتخب يقف على أعتاب مرحلة جديدة، وقال: «لا أعتقد أن هذه هي النهاية، بل بداية دورة جديدة. سنواصل العمل، ونبحث عن أفكار جديدة، وسنستفيد من هذه الخيبة للمستقبل».

ومع تبقي أربع سنوات على كأس العالم 2030، تبدو البرازيل مقبلة على مرحلة إعادة بناء واسعة، بعدما كشفت مشاركتها في مونديال 2026 عن حاجة ملحة إلى تجديد عناصر المنتخب واستعادة هويته الفنية، ولا سيما في خط الوسط الذي شكّل لعقود أبرز نقاط قوة «السيليساو»، وذلك بعد واحدة من أكثر مشاركاته إحباطاً في تاريخ كأس العالم الحديث.

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رياضة كرة القدم كأس العالم رياضية برازيلية نيمار أميركا
الرياضة رياضة عالمية

رئيس الاتحاد الإيطالي يرغب في تعيين مالديني مديراً تقنياً

باولو مالديني (د.ب.أ)
باولو مالديني (د.ب.أ)
  • ميونيخ : «الشرق الأوسط»
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  • ميونيخ : «الشرق الأوسط»
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رئيس الاتحاد الإيطالي يرغب في تعيين مالديني مديراً تقنياً

باولو مالديني (د.ب.أ)
باولو مالديني (د.ب.أ)

تلقى أسطورة كرة القدم الإيطالية باولو مالديني عرضاً لتولي منصب المدير التقني للمنتخب الإيطالي، في إطار استمرار عملية إعادة هيكلة المنتخب الأول عقب فشل جديد في التأهل إلى كأس العالم.

وقال جيوفاني مالاغو، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الجديد، لإذاعة «راي راديو 1» إنه عرض المنصب على نجم ميلان السابق مالديني، وهو ينتظر رده.

ووصف مالاغو مالديني بأنه «مرشح مثالي»، لأنه يمتلك «سجلاً وخبرات لا تقتصر على مسيرته كلاعب، بل أيضا كمسؤول إداري».

لكنه أقر في الوقت نفسه بأن الأمور لم تحسم بعد، مضيفاً أنه من المهم وجود «خطة بديلة وربما خطة ثالثة»، وقال: «أنا مرتاح جداً».

وفاز مالديني بكأس أوروبا دوري أبطال أوروبا خمس مرات، وبلقب الدوري الإيطالي سبع مرات خلال مسيرته التي امتدت لأكثر من عقدين مع ميلان، الذي لعب له طوال مسيرته الاحترافية.

كما خاض 126 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا، ووصل إلى نهائي كأس العالم 1994 ونهائي بطولة أمم أوروبا 2000.

كما شغل مالديني منصب المدير التقني لنادي ميلان بين عامي 2019 و2023.

ومن المقرر أن يساعد المدير التقني الجديد في اختيار مدرب المنتخب، مع اعتبار أنطونيو كونتي وروبرتو مانشيني أبرز المرشحين، وكلاهما بلا ناد في الوقت الحالي.

وسيكون ذلك بمثابة عودة محتملة لأي منهما، إذ سبق لكونتي تدريب المنتخب بين 2014 و2016، بينما قاد مانشيني الفريق بين 2018 و2023، وتوج معه بلقب يورو 2021.

وقال مالاغو: «بحلول نهاية هذا الأسبوع على أقصى تقدير، سأقوم أيضاً بتقييم وضع المدرب».

وشهدت فترة مانشيني فشل إيطاليا في التأهل لكأس العالم 2022، بعد غيابها أيضا عن نسخة 2018.

ويمثل الغياب عن البطولة الحالية الفشل الثالث على التوالي، وهو ما أدى في الربيع إلى استقالة المدرب جينارو غاتوزو، ومنسق المنتخب جيانلويجي بوفون، ورئيس الاتحاد غابرييلي غرافينا.

وكان مالاغو شغل منصب رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية بين عامي 2012 و2025، كما ترأس اللجنة المنظمة لأولمبياد ميلانو كورتينا الشتوية هذا العام، قبل أن ينتخب رئيساً للاتحاد الإيطالي لكرة القدم قبل أسبوعين.

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