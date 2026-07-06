«الاتحاد البلجيكي» يتقدم باستئناف لدى «فيفا» ضد وقف عقوبة بالوغون

أفادت تقارير إعلامية بأن «الاتحاد البلجيكي لكرة القدم» تقدم باستئناف رسمي ضد قرار «اللجنة التأديبية» في «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)»، القاضي بتعليق عقوبة إيقاف مهاجم المنتخب الأميركي فولارين بالوغون.
ويأتي هذا التحرك لمنع اللاعب من المشاركة في مواجهة الليلة المرتقبة بين الولايات المتحدة وبلجيكا، في دور الـ16 من «كأس العالم 2026».
وذكر موقع «ذي أثلتيك (The Athletic)» أن «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)» منح «الاتحاد البلجيكي» حق الاستئناف ضد قرار «اللجنة التأديبية» تعليق عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بحق اللاعب، بعد طرده في مباراة دور الـ32 أمام البوسنة والهرسك.
ونقل التقرير، عن مصادر مطلعة، أن الاتحادَين البلجيكي والأميركي لكرة القدم مطالبان بتقديم بيانات رسمية، على أن يتخذ القرارَ النهائي أحدُ أعضاء لجنة الاستئناف في «فيفا» من «خارج الاتحادات» التي تنتمي إليها بلجيكا والولايات المتحدة.
ولم يتضح بعد ما إذا كان القرار سيصدر قبل انطلاق المباراة في سياتل، المقررة عند الساعة الـ05:00 مساء بالتوقيت المحلي (00:00 بتوقيت غرينيتش).
ولم يصدر أي تأكيد رسمي بشأن تقديم الاستئناف حتى الآن.
وكان بالوغون قد تلقى إيقافاً تلقائياً لمباراة واحدة بعد حصوله على بطاقة حمراء، لكن «فيفا» أعلن مساء الأحد تعليق تنفيذ العقوبة لمدة عام، استناداً إلى لوائحه التأديبية.
وذكرت تقارير أميركية، ضمنها من «ذي أثلتيك (The Athletic)»، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تدخل شخصياً في القضية عبر اتصال هاتفي برئيس «فيفا» جياني إنفانتينو.
وأعرب «الاتحاد البلجيكي لكرة القدم» عن «دهشته» من قرار «فيفا»، وعدّه «يتعارض بشكل مباشر» مع لوائح كأس العالم، مؤكداً أنه «يدرس جميع الخيارات الممكنة» في هذا الشأن.
وأضاف «ذي أثلتيك (The Athletic)» أن «الاتحاد البلجيكي» طلب من «فيفا» الحصول على تفسير كامل لقرار تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف.