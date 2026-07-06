رئيس الاتحاد الإيطالي يرغب في تعيين مالديني مديراً تقنياً

تلقى أسطورة كرة القدم الإيطالية باولو مالديني عرضاً لتولي منصب المدير التقني للمنتخب الإيطالي، في إطار استمرار عملية إعادة هيكلة المنتخب الأول عقب فشل جديد في التأهل إلى كأس العالم.

وقال جيوفاني مالاغو، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الجديد، لإذاعة «راي راديو 1» إنه عرض المنصب على نجم ميلان السابق مالديني، وهو ينتظر رده.

ووصف مالاغو مالديني بأنه «مرشح مثالي»، لأنه يمتلك «سجلاً وخبرات لا تقتصر على مسيرته كلاعب، بل أيضا كمسؤول إداري».

لكنه أقر في الوقت نفسه بأن الأمور لم تحسم بعد، مضيفاً أنه من المهم وجود «خطة بديلة وربما خطة ثالثة»، وقال: «أنا مرتاح جداً».

وفاز مالديني بكأس أوروبا دوري أبطال أوروبا خمس مرات، وبلقب الدوري الإيطالي سبع مرات خلال مسيرته التي امتدت لأكثر من عقدين مع ميلان، الذي لعب له طوال مسيرته الاحترافية.

كما خاض 126 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا، ووصل إلى نهائي كأس العالم 1994 ونهائي بطولة أمم أوروبا 2000.

كما شغل مالديني منصب المدير التقني لنادي ميلان بين عامي 2019 و2023.

ومن المقرر أن يساعد المدير التقني الجديد في اختيار مدرب المنتخب، مع اعتبار أنطونيو كونتي وروبرتو مانشيني أبرز المرشحين، وكلاهما بلا ناد في الوقت الحالي.

وسيكون ذلك بمثابة عودة محتملة لأي منهما، إذ سبق لكونتي تدريب المنتخب بين 2014 و2016، بينما قاد مانشيني الفريق بين 2018 و2023، وتوج معه بلقب يورو 2021.

وقال مالاغو: «بحلول نهاية هذا الأسبوع على أقصى تقدير، سأقوم أيضاً بتقييم وضع المدرب».

وشهدت فترة مانشيني فشل إيطاليا في التأهل لكأس العالم 2022، بعد غيابها أيضا عن نسخة 2018.

ويمثل الغياب عن البطولة الحالية الفشل الثالث على التوالي، وهو ما أدى في الربيع إلى استقالة المدرب جينارو غاتوزو، ومنسق المنتخب جيانلويجي بوفون، ورئيس الاتحاد غابرييلي غرافينا.

وكان مالاغو شغل منصب رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية بين عامي 2012 و2025، كما ترأس اللجنة المنظمة لأولمبياد ميلانو كورتينا الشتوية هذا العام، قبل أن ينتخب رئيساً للاتحاد الإيطالي لكرة القدم قبل أسبوعين.