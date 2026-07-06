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رئيس الاتحاد الإيطالي يرغب في تعيين مالديني مديراً تقنياً

باولو مالديني (د.ب.أ)
باولو مالديني (د.ب.أ)
  • ميونيخ : «الشرق الأوسط»
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  • ميونيخ : «الشرق الأوسط»
TT

رئيس الاتحاد الإيطالي يرغب في تعيين مالديني مديراً تقنياً

باولو مالديني (د.ب.أ)
باولو مالديني (د.ب.أ)

تلقى أسطورة كرة القدم الإيطالية باولو مالديني عرضاً لتولي منصب المدير التقني للمنتخب الإيطالي، في إطار استمرار عملية إعادة هيكلة المنتخب الأول عقب فشل جديد في التأهل إلى كأس العالم.

وقال جيوفاني مالاغو، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الجديد، لإذاعة «راي راديو 1» إنه عرض المنصب على نجم ميلان السابق مالديني، وهو ينتظر رده.

ووصف مالاغو مالديني بأنه «مرشح مثالي»، لأنه يمتلك «سجلاً وخبرات لا تقتصر على مسيرته كلاعب، بل أيضا كمسؤول إداري».

لكنه أقر في الوقت نفسه بأن الأمور لم تحسم بعد، مضيفاً أنه من المهم وجود «خطة بديلة وربما خطة ثالثة»، وقال: «أنا مرتاح جداً».

وفاز مالديني بكأس أوروبا دوري أبطال أوروبا خمس مرات، وبلقب الدوري الإيطالي سبع مرات خلال مسيرته التي امتدت لأكثر من عقدين مع ميلان، الذي لعب له طوال مسيرته الاحترافية.

كما خاض 126 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا، ووصل إلى نهائي كأس العالم 1994 ونهائي بطولة أمم أوروبا 2000.

كما شغل مالديني منصب المدير التقني لنادي ميلان بين عامي 2019 و2023.

ومن المقرر أن يساعد المدير التقني الجديد في اختيار مدرب المنتخب، مع اعتبار أنطونيو كونتي وروبرتو مانشيني أبرز المرشحين، وكلاهما بلا ناد في الوقت الحالي.

وسيكون ذلك بمثابة عودة محتملة لأي منهما، إذ سبق لكونتي تدريب المنتخب بين 2014 و2016، بينما قاد مانشيني الفريق بين 2018 و2023، وتوج معه بلقب يورو 2021.

وقال مالاغو: «بحلول نهاية هذا الأسبوع على أقصى تقدير، سأقوم أيضاً بتقييم وضع المدرب».

وشهدت فترة مانشيني فشل إيطاليا في التأهل لكأس العالم 2022، بعد غيابها أيضا عن نسخة 2018.

ويمثل الغياب عن البطولة الحالية الفشل الثالث على التوالي، وهو ما أدى في الربيع إلى استقالة المدرب جينارو غاتوزو، ومنسق المنتخب جيانلويجي بوفون، ورئيس الاتحاد غابرييلي غرافينا.

وكان مالاغو شغل منصب رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية بين عامي 2012 و2025، كما ترأس اللجنة المنظمة لأولمبياد ميلانو كورتينا الشتوية هذا العام، قبل أن ينتخب رئيساً للاتحاد الإيطالي لكرة القدم قبل أسبوعين.

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الإيطالي فلافيو كوبولي يحتفل بفوزه على دي مينور (إ.ب.أ)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«دورة ويمبلدون»: كوبولي يطيح بدي مينور ويبلغ ربع النهائي

الإيطالي فلافيو كوبولي يحتفل بفوزه على دي مينور (إ.ب.أ)
الإيطالي فلافيو كوبولي يحتفل بفوزه على دي مينور (إ.ب.أ)

تأهل لاعب التنس الإيطالي فلافيو كوبولي إلى دور الثمانية من بطولة ويمبلدون ثالث بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي عقب فوزه المستحق على الأسترالي أليكس دي مينور بثلاث مجموعات دون رد بنتيجة 7 - 5 و7 - 6 و6 - 3، الاثنين، في دور الـ16 بعد مباراة استغرقت ساعتين و40 دقيقة.

وبعد الماراثون الصعب الذي خاضه كوبولي في الدور السابق أمام الروسي كارين خاشانوف، الذي قلب فيه تأخره إلى فوز مثير في المجموعة الخامسة، بدت الأمور أكثر سهولة في مواجهة دي مينور، ليحقق النجم الإيطالي انتصاره الأول في مسيرته الاحترافية على أحد المصنفين العشرة الأوائل في العالم في بطولة ويمبلدون.

الأسترالي أليكس دي مينور ودّع ويمبلدون (رويترز)

وكرر كوبولي إنجاز العام الماضي في ويمبلدون حينما بلغ دور الثمانية قبل الخسارة أمام النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

والتحق كوبولي بمواطنه يانيك سينر الذي تأهل لدور الثمانية، الأحد، وسيلتقي مع الفائز من مواجهة الأسترالي آرثر فيري والبلغاري غريغور ديميتروف.

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الرياضة تنس ويمبلدون بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

دورة ويمبلدون: كوستيوك تتأهل لدور الثمانية

مارتا كوستيوك (د.ب.أ)
مارتا كوستيوك (د.ب.أ)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
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  • لندن : «الشرق الأوسط»
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دورة ويمبلدون: كوستيوك تتأهل لدور الثمانية

مارتا كوستيوك (د.ب.أ)
مارتا كوستيوك (د.ب.أ)

تأهلت الأوكرانية مارتا كوستيوك لدور الثمانية ببطولة ويمبلدون للتنس، للمرة الأولى في مسيرتها، عقب تغلبها على الأميركية آشلين كروغر 6-4 و6-4، وكان السويسري روجيه فيدرر، الفائز 8 مرات بلقب فردي الرجال في البطولة، من بين الزائرين للبطولة، اليوم الاثنين.

وحققت اللاعبة الأوكرانية البالغة من العمر 24 عاماً، والتي وصلت لقبل نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، 10 انتصارات ولم تتلقَّ أي خسارة أمام لاعبات من الولايات المتحدة. وكانت روجر دخلت المباراة بعد أن حققت 16 انتصاراً وخسرت في مباراة واحدة على الملاعب العشبية هذا الموسم.

وقال كوتسيوك في الملعب: «اليوم كان صعباً للغاية، حاراً جداً. كلما طال وقت بقائك على هذه الأرضية، ازداد شعورك سوءاً. كانت المعركة كبيرة، والظروف صعبة، والرياح عاتية اليوم».

بعد طقس معتدل في الأسبوع الأول من البطولة الكبرى على الملاعب العشبية، كان من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة إلى 31 درجة مئوية (88 درجة فهرنهايت)، اليوم الاثنين.

وتلتقي كوستيوك في الدور التالي مع الفائز من المباراة التي تجمع بين الفلبينية ألكسندرا إيلا أو الإيطالي ياسمين باوليني.

وتغلبت إيلا (21 عاماً) على حاملة اللقب البولندية إيجا شفيونتيك يوم السبت الماضي.

ولم تتأهل أي لاعبة من الفلبين من قبل لهذا الدور في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام).

وإلى جانب روجيه فيدرر، أعلنت الأسطورة الأميركية بيلي جين كينغ، المتوجة بلقب فردي السيدات في ويمبلدون ست مرات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها ستتواجد في المقصورة الملكية.

وحضر أيضاً سائق فورمولا1- الإيطالي كيمي أنتونيلي، الذي يتصدر ترتيب بطولة العالم للسائقين رغم نتيجته المخيبة في سباق جائزة بريطانيا الكبرى، أمس الأحد.

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رياضة تنس ويمبلدون غراند سلام بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

ترمب: طلبت من رئيس «فيفا» مراجعة طرد بالوغون... الحكم البرازيلي «مشكوك فيه»

دونالد ترمب قال إنه طلب من إنفانتينو مراجعة طرد بالوغون (إ.ب.أ)
دونالد ترمب قال إنه طلب من إنفانتينو مراجعة طرد بالوغون (إ.ب.أ)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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ترمب: طلبت من رئيس «فيفا» مراجعة طرد بالوغون... الحكم البرازيلي «مشكوك فيه»

دونالد ترمب قال إنه طلب من إنفانتينو مراجعة طرد بالوغون (إ.ب.أ)
دونالد ترمب قال إنه طلب من إنفانتينو مراجعة طرد بالوغون (إ.ب.أ)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، أنه طلب من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جاني إنفانتينو، مراجعة البطاقة الحمراء التي تلقاها مهاجم المنتخب الأميركي فولارين بالوغون، مشددًا على أنه لم يكن يرى أن الواقعة تستحق الطرد.

وقال ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي: «كل ما فعلته هو أنني طلبت مراجعة اللقطة، لأنني لم أعتقد أنها كانت مخالفة».

وأضاف أن الواقعة لم تكن سوى اصطدام طبيعي بين لاعبين يركضان بأقصى سرعة، قائلاً: «شاهدت اللقطة، لم تكن مخالفة، بل مجرد اصطدام بين لاعبين».

ووصف ترمب الحكم البرازيلي رافاييل كلاوس، الذي أشهر البطاقة الحمراء في وجه بالوغون، بأنه «مثير للشكوك»، معتبراً أن قراره لم يكن عادلاً، وأضاف: «أعتقد أن قرار الحكم كان سيئًا للغاية».

وأشاد الرئيس الأميركي بقرار لجنة الانضباط في «فيفا» تعليق تنفيذ الإيقاف، واصفًا إياه بأنه «قرار ذكي للغاية».

وشدد ترمب على أنه لم يُملِ على «فيفا» ما ينبغي فعله، قائلاً: «كل ما طلبته هو مراجعة القرار، ولم أخبرهم بما يجب أن يفعلوه، ولا أستطيع أن أملي عليهم ذلك».

وأكد في ختام تصريحاته أن من المهم أن يخوض المنتخب الأميركي مبارياته بأفضل لاعبيه، في إشارة إلى أهمية مشاركة بالوغون أمام بلجيكا في ثمن نهائي كأس العالم.

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