ماكنتوش تحطم الزمن القياسي العالمي في سباق 200 متر فراشة للسيدات

حطمت الكندية سمر ماكنتوش، مساء الأحد، الزمن القياسي العالمي الأقدم في سباقات السيدات الفردية بالسباحة، بعدما أنهت سباق 200 متر فراشة في زمن بلغ دقيقتين و1.65 ثانية خلال التصفيات الكندية.
ونجحت ماكنتوش (19 عاماً) في تحطيم الرقم القياسي السابق البالغ دقيقتين و1.81 ثانية، الذي كانت سجلته الصينية ليو زيجي عام 2009 خلال الحقبة المعروفة باسم «عصر السترات الخارقة».
واحتفلت ماكنتوش، المتوجة بـ3 ميداليات ذهبية أولمبية في «أولمبياد باريس 2024»، بإنجازها بعدما ضربت الماء بقبضتيها وهي تبتسم بسعادة، وسط هتافات الجماهير التي ملأت المسبح الأولمبي. وكانت ماكنتوش تضع هذا الرقم القياسي نصب عينيها منذ فترة، بعدما اقتربت من تحطيمه العام الماضي في بطولة العالم، عندما سجلت دقيقتين و1.99 ثانية، بفارق 0.18 ثانية فقط عن الرقم العالمي آنذاك.
وتستعد ماكنتوش للمشاركة في سباق 400 متر فردي متنوع اليوم الاثنين، و400 متر حرة يوم الثلاثاء، و200 متر فردي متنوع يوم الأربعاء، وذلك استعداداً لبطولة «بان باسيفيك» التي تستضيفها مدينة إيرفاين بولاية كاليفورنيا الأميركية.