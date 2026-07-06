جوردون: الارتفاع عن سطح البحر أرهقنا أمام المكسيك

أكَّد أنتوني جوردون، جناح المنتخب الإنجليزي، أن فريقه حقق فوزاً صعباً على المكسيك في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وتأهل المنتخب الإنجليزي إلى دور الثمانية لمواجهة النرويج، بعد تغلبه على المكسيك 2/3، صباح الاثنين، ضمن منافسات دور الستة عشر.

وقال جوردون في تصريحات عبر قناة «بي إن سبورتس» بعد المباراة، إن الفوز كان مهماً للغاية، خاصة في ظل النقص العددي الذي أصاب الفريق بعد طرد غاريل كوانساه بداية الشوط الثاني.

وأضاف أن عامل الارتفاع عن سطح البحر في مدينة مكسيكو سيتي، تسبب في إرهاق كبير للاعبين وصعوبة في التنفس، وفي ملعب كبير مثل أزتيكا، لكنه أشاد بزملائه على مقاومتهم للضغط حتى النهاية.

وتابع أن فريقه بذل جهداً كبيراً في التنفس بشكل سليم خلال المباراة بسبب العوامل الجغرافية، لكن ذلك لم يمنعه من تحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل.