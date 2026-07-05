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الرياضة رياضة عالمية

مدرب البرتغال: من المؤسف ألا تكون مواجهتنا مع إسبانيا في النهائي

روبرتو مارتينيز خلال المؤتمر (أ.ب)
روبرتو مارتينيز خلال المؤتمر (أ.ب)
  • أرلينغتون الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • أرلينغتون الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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مدرب البرتغال: من المؤسف ألا تكون مواجهتنا مع إسبانيا في النهائي

روبرتو مارتينيز خلال المؤتمر (أ.ب)
روبرتو مارتينيز خلال المؤتمر (أ.ب)

رأى الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال أن اعتماد فريقه على مهاجمَين اثنين في مواجهة إسبانيا «يعتمد على مجريات المباراة والمنافس»، عشية لقائهما في ثمن نهائي مونديال 2026.

اعتمد مارتينيز على قائد المنتخب وهدّافه كريستيانو رونالدو أساسياً في المباريات الأربع السابقة، وسجّل مهاجم النصر السعودي ثلاثة أهداف قبل استبداله أمام كرواتيا في دور الـ32، حيث سجل البديل غونسالو راموس هدف الفوز (2-1).

وقال المدرب في مؤتمر صحافي في أرلينغتون قرب دالاس: «في ما يتعلق بإمكانية اللعب بمهاجمَين، يعتمد ذلك على مجريات المباراة والمنافس».

أضاف: «في بعض اللحظات قد يكون من الضروري تغيير الديناميكية، وفي لحظات أخرى لا يمكن اللعب بنقص في الوسط. لدينا مرونة تكتيكية كبيرة، وقد عملنا على ذلك خلال ثلاث سنوات ونصف السنة، لذلك لن نقيّد أنفسنا بنمط واحد».

ودخل راموس بديلاً أمام الكونغو وكرواتيا، لكنه بقيَ على مقاعد الاحتياط ضد أوزبكستان وكولومبيا.

واعتبر مارتينيز أن «مواجهة إسبانيا تختلف عن مواجهة أي منتخب آخر، وعلينا التكيف وفقاً لذلك».

أردف: «لن تعتمد المباراة فقط على الجوانب التكتيكية، بل أيضاً على الشخصية والقدرة على التعامل مع الضغط والاستمتاع باللحظة. لدينا خصم قوي جداً، لكن الأهم هو إظهار هويتنا».

وكانت الخسارة الوحيدة لإسبانيا منذ يونيو (حزيران) 2023 أمام البرتغال تحديداً بركلات الترجيح العام الماضي في نهائي دوري الأمم الأوروبية، ما يفرض الحذر قبل هذا الصدام.

وعلّق مارتينيز على مواجهة الجارين قائلاً: «نحن وإسبانيا بلدان متجاوران، تجمعنا علاقة أخوية، وهذه مباراة كروية جميلة رغم صعوبتها».

وتابع: «الاحترام متبادل بين الطرفين، وهي مباراة ذات أهمية كبيرة لأن كلا الفريقين يمتلك أفكاراً متشابهة. من المؤسف ألا تكون هذه المواجهة في النهائي، لكن هذا هو الواقع».

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فرنسا الشرسة تثبت قدرتها على خوض المعارك الصعبة

منتخب فرنسا يستعد لمعركة قوية ضد المغرب (أ.ف.ب)
منتخب فرنسا يستعد لمعركة قوية ضد المغرب (أ.ف.ب)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

فرنسا الشرسة تثبت قدرتها على خوض المعارك الصعبة

منتخب فرنسا يستعد لمعركة قوية ضد المغرب (أ.ف.ب)
منتخب فرنسا يستعد لمعركة قوية ضد المغرب (أ.ف.ب)

سحر منتخب فرنسا العالم أجمع بأسلوبه الهجومي الممتع على مدار أربع مباريات في كأس العالم لكرة القدم، مما دفع إلى مقارنته بمجموعة من أعظم الفرق في تاريخ هذه الرياضة.

ورغم ذلك، أظهرت فرنسا قدرتها على خوض معارك شرسة أيضاً في مواجهة باراغواي يوم السبت، والطريقة التي خرج بها الفريق سالماً من تلك المواجهة تقول الكثير عن قدرتها على الفوز بلقبها الثالث.

وستواجه المغرب في دور الثمانية يوم الخميس، وهو الفريق الذي يعد الأقوى في البطولة بعد فرنسا حتى الآن، لكن فريق المدرب ديدييه ديشان أثبت امتلاكه للصلابة إلى جانب الموهبة الاستثنائية.

وطوال 90 دقيقة، صمدت فرنسا في وجه استفزازات فريق باراغواي الذي استخدم كل الأسلحة المتاحة له، وسواء أعجب ذلك البعض أم لا، فإن الأساليب الملتوية التي شوهدت في المباراة هي جزء من تاريخ كرة القدم العالمية.

وكان إنجاز فرنسا هو تجاوز هذه العقبة، على عكس ألمانيا، التي أقصاها الفريق الأميركي الجنوبي في دور 32، والقيام بذلك في 90 دقيقة، على عكس الأرجنتين، التي احتاجت إلى معركة مرهقة في الوقت الإضافي للتغلب على الرأس الأخضر.

ولم يكن الحكم إلجيز تانتاشيف، الذي لم يشهر أي بطاقة صفراء للاعبي باراغواي، يساعد فرنسا دائماً، لكنها وصلت رغم ذلك إلى دور الثمانية بعد أن أظهرت قوتها في اللعب بشراسة بقدر قوتها في التعامل مع الكرة.

وقال ريان شرقي الذي شارك بديلاً في الشوط الثاني: «ميزتهم الرئيسية هي أنهم يعرفون كيف يخوضون الحرب، لكننا ذكرنا الجميع بأن فرنسا لا تقتصر على لعب كرة القدم فحسب».

وأضاف: «إلى كل من يريد خوض معركة معنا، هذا ما يجب أن تتوقعوه».

وتحدث لاعب خط الوسط المهاجم بحكمة عن قرارات الحكم، وقال: «أما بالنسبة للتحكيم، فلا تعليق. لقد رأيتم كيف سارت الأمور. كم عدد الأخطاء؟ 30 أو 40؟ ولم تُمنح لهم أي بطاقات صفراء؟ من يهتم؟ تأهلنا إلى دور الثمانية».

وعند صفارة النهاية، وقف كيليان مبابي، الذي سجل الهدف الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 70، أمام مدافع باراغواي جونيور ألونسو ورفع ذراعيه وابتسم بسخرية. وقال: «نستطيع فعل كل شيء. في نهاية المطاف، تفوقنا عليهم».

لكن الجانب الوحيد الذي يقلق فرنسا، هو أن برادلي باركولا ومانو كوني ومايكل أوليسيه حصلوا على بطاقات صفراء، وسيغيبون عن مباراة قبل النهائي المحتملة إذا حصل أي منهم على إنذار ضد المغرب.

وبينما يمكن أن يعتمد المدرب ديشان على ديزري دوي، الذي حصل على ركلة الجزاء ضد باراغواي، في حال إيقاف باركولا، ولديه خيارات أخرى في خط الوسط إذا غاب كوني، فإن غياب أوليسه سيشكل ضربة قوية للمنتخب الفرنسي.

وحصل أوليسيه على 12 بطاقة صفراء في 52 مباراة مع ناديه بايرن ميونيخ الألماني هذا الموسم.

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الرياضة رياضة عالمية

البرازيل تهدر أول ركلة جزاء «مونديالية» منذ 40 عاماً

غيمارايش لحظة إهداره ركلة الجزاء (أ.ف.ب)
غيمارايش لحظة إهداره ركلة الجزاء (أ.ف.ب)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

البرازيل تهدر أول ركلة جزاء «مونديالية» منذ 40 عاماً

غيمارايش لحظة إهداره ركلة الجزاء (أ.ف.ب)
غيمارايش لحظة إهداره ركلة الجزاء (أ.ف.ب)

أهدر منتخب البرازيل فرصة ثمينة للتقدم على نظيره النرويجي خلال مباراة الفريقين مساء الأحد ضمن منافسات دور الـ16.

واحتسب الحكم الأميركي إسماعيل الفتح ركلة جزاء للسامبا بعد تعرض ماتيو كونيا مهاجم البرازيل ومانشستر يونايتد لعرقلة من المدافع النرويجي كريستوفر آيير.

وبعدما أمسك فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بالكرة، تركها إلى زميله برونو غيمارايش، لاعب وسط نيوكاسل الذي سدد ركلة الجزاء، لكن الحارس النرويجي أوريان نيلاند تصدى للكرة لينقذ شباكه من هدف محقق في الدقيقة 14.

وأصبح أنيلاند أول حارس مرمى يتصدى لركلة جزاء ضد البرازيل خلال مباراة في كأس العالم منذ أن تصدى جويل باتس لركلة زيكو في مباراة البرازيل وفرنسا في دور الثمانية لمونديال 1986 بالمكسيك.

وأضاع نجم نيوكاسل يونايتد أيضاً رابع ركلة جزاء للبرازيل خلال مباراة طوال مشاركتها في كأس العالم.

ويتأهل الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من المباراة المرتقبة بين المكسيك وإنجلترا، فجر الاثنين.

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«ويمبلدون» للسيدات تنتظر بطلة جديدة في 2026

جيسيكا بيغولا (رويترز)
جيسيكا بيغولا (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«ويمبلدون» للسيدات تنتظر بطلة جديدة في 2026

جيسيكا بيغولا (رويترز)
جيسيكا بيغولا (رويترز)

للعام العاشر على التوالي، ستشهد النسخة الحالية لمنافسات فردي السيدات ببطولة «ويمبلدون للتنس» تتويج بطلة جديدة، بعد خروج التشيكية باربورا كريتشيكوفا في الدور الرابع.

وكانت كريتشيكوفا، بطلة «ويمبلدون» في 2024، آخر من تبقى من البطلات الأربع السابقات اللاتي شاركن في نسخة العام الحالي، بعد خروج كل من الأميركية سيرينا ويليامز، والكازاخية إيلينا ريباكينا، والبولندية إيغا شفيونتيك.

لكن كريتشيكوفا، التي أطاحت بالروسية ميرا أندريفا، بطلة «فرنسا المفتوحة»، في الدور الثاني، خسرت أمام مواطنتها التشيكية كارولينا موخوفا بنتيجة 7 - 5 و5 - 7 و6 - 3 .

وتعدّ سيرينا ويليامز التي حققت لقب فردي السيدات في ويمبلدون 7 مرات آخرها في عام 2016، آخر لاعبة تحرز أكثر من لقب.

ووصلت موخوفا إلى دور الثمانية في «ويمبلدون» للمرة الثالثة في مسيرتها، بينما صعدت المصنفة الرابعة الأميركية جيسيكا بيغولا للدور نفسه للمرة الثانية، بعد أن قلبت تأخرها بمجموعة إلى فوز على مواطنتها إيفا يوفيتش.

وتسعى بيغولا للفوز بأول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى «غراند سلام»، وذلك بعد تفوقها على الواعدة يوفيتش التي تصغرها بـ14 عاماً.

واستغلت بيغولا فارق الخبرات لتحقق فوزاً صعباً بنتيجة 4 - 6 و6 - 3 و6 - 1.

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