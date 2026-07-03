أبدى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، سعادته بفوز فريقه على أستراليا بضربات الترجيح. وتأهله إلى دور الستة عشر بكأس العالم في أميركا، والمكسيك، وكندا. ونجح منتخب مصر في التأهل لدور الستة عشر بعد الفوز بنتيجة 2-4 بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1. وقال حسام حسن في تصريحات لقناة «بي إن سبورتس» عقب المباراة إنه سعيد بالفوز من أجل الجماهير المصرية، حيث إنه كان يخشى خسارة فريقه، والتسبب في خيبة الأمل للجماهير. وأبدى مدرب منتخب مصر سعادته بالدعم الجماهيري الكبير في ملعب دالاس، حيث أكد أنه لعب دوراً كبيراً في رفع الروح المعنوية للاعبين، لا سيما بعد تسجيل منتخب أستراليا هدف التعادل. وأوضح حسام حسن أن فريقه حقق إنجازاً تاريخياً بالوصول لدور الستة عشر، ليحقق بصمة مميزة في مشاركته الرابعة في تاريخه بالبطولة.
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10:35 دقيقه
مدرب مصر يشيد بدور الجماهير في بلوغ دور الـ 16 بالمونديال https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5291864-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%80-16-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84
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