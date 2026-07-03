«إن بي إيه»: وكيل أعمال ليبرون جيمس يؤكد اهتمام 10 أندية بالأربعيني

قال ريتش بول، وكيل أعمال نجم كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس، الاثنين، إن 10 أندية مهتمة بالتعاقد مع موكله البالغ 41 عاماً للموسم المقبل، بعدما أعلن رحيله عن لوس أنجليس ليكرز.

وكان جيمس، الحائز على لقب الدوري الأميركي لكرة السلة 4 مرات، وجائزة أفضل لاعب 4 مرات، قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه لن يعود إلى ليكرز، ويسعى للانضمام إلى فريق جديد كلاعب حرّ في موسمه الرابع والعشرين في الدوري.

وقال بول إنه تلقى العديد من الاتصالات من أندية «إن بي إيه»، معتبراً ذلك تقديراً لمسيرة ومهارة «الملك» جيمس. وأضاف بول أنه قال لجيمس في حلقة من بودكاست «قيم أوفر» بثّها الجمعة: «هذه الاتصالات التي أتلقاها دليل قاطع على الاحترام الذي تحظى به في هذه اللعبة».

وعرض بول على لوحة بيضاء كبيرة الأندية التي يرى أنها مناسبة لجيمس، ومنها غولدن ستايت ووريرز، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز، ودنفر ناغتس، وكليفلاند كافالييرز، وميامي هيت، ومينيسوتا تمبروولفز. وفي معرض حديثه عن موكله، ذكر بول أيضاً أندية دالاس مافريكس وبوسطن سلتيكس وسان أنتونيو سبيرز ونيويورك نيكس، قائلاً إن جيمس كان سينضم إلى نيكس لو لم يفوزوا بلقب الدوري الشهر الماضي.

وأضاف بول: «لو لم يفز نيكس، لما كان هناك أي مجال للتفاوض.

لكان جيمس سينضم إليهم». وعزّز فيلادلفيا موقفه بالتعاقد مع جايلن براون من بوسطن، في صفقة لم يتم توقيعها أو تأكيدها حتى الأسبوع المقبل وفقاً لقواعد الانتقالات الحرة في الدوري.

وأشار بول إلى أن إضافة جيمس إلى التشكيلة الأساسية التي تضم جويل إمبيد وتايريز ماكسي وفي جيه إيدجكومب من باهامس وبراون ستشكل فريقاً قوياً للغاية.

وتساءل: «كيف لا يحظى جيمس بالاهتمام بوجود ماكسي وإيدجكومب وبراون وإمبيد؟»، مضيفاً أن جيمس «يفتح آفاقاً جديدة»، وأن «كل شيء تغير» بانضمام براون.

ونظر بول أيضاً إلى ميامي هيت، الذي ضمّ اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو إلى جانب بام أديبايو، ودافيون ميتشل، وأندرو ويغينز، بالإضافة إلى دنفر ومينيسوتا، حيث كانت أسهمهما الأقرب إلى اسم ليبرون على القائمة.

وعند سؤاله عن بعض الأندية التي لم تكن مرشحة بقوة، مثل سان أنتونيو أو بوسطن، قال بول إنه لو لم يكن النادي ضمن الخيارات «لما كان مدرجاً على القائمة».

أما غولدن ستايت، الذي يمثله ستيفن كوري ودرايموند غرين على القائمة، فقد وُضع في زاوية بعيدة بدلاً من إدراجه ضمن الفرق المنافسة، مع وجود ضعف في الأسباب التي تدفع جيمس للانضمام إليه. وقال: «فكّروا كما تشاؤون.

هذه مجرد قائمتي».

وبشأن مستقبل جيمس، الذي سيبلغ 42 عاماً في يناير (كانون الثاني) المقبل، ألمح بول إلى معلومة أخرى، قائلاً: «من قال إن هذا سيكون عامه الأخير؟».