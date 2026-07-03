فنربخشة التركي يتوصل إلى اتفاق لضم ناثان آكي

أعلن نادي فنربخشة التركي عن توصله إلى اتفاق ينتقل بموجبه الهولندي ناثان آكي، مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى صفوفه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن آكي (31 عاماً) سينضم لفنربخشة بعد 6 أعوام في مانشستر سيتي، حيث حقّق لقب الدوري الإنجليزي 4 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس الرابطة مرتين.

ورغم ذلك، فقد عانى في الموسم الماضي من قلة المشاركات في الموسم الأخير لمدربه الإسباني جوسيب جوارديولا، حيث جاءت 6 مباريات فقط من 18 ظهوراً له بالدوري الإنجليزي أساسياً.

وكان عقد آكي السابق قد تبقى فيه موسم واحد بعدما كان اللاعب الهولندي قد وقّع على عقد جديد بعد الفوز بدوري الأبطال 2023، وهو المنضم من بورنموث في عام 2020 مقابل 41 مليون جنيه استرليني (54.6 مليون دولار).

ولم يصدر مانشستر سيتي بياناً بعد بشأن رحيل آكي عن الفريق، لكن فنربخشة أوضح في بيانه أنه توصل إلى اتفاق مع اللاعب الهولندي.

وكان فنربخشة قد أنهى الموسم الماضي في الدوري التركي في المركز الثاني.