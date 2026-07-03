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تير شتيغن ينتقل إلى «أياكس» الهولندي

الحارس الألماني مارك أندير تير شتيغن (د.ب.أ)
الحارس الألماني مارك أندير تير شتيغن (د.ب.أ)
  • أمستردام: «الشرق الأوسط»
TT
  • أمستردام: «الشرق الأوسط»
TT

تير شتيغن ينتقل إلى «أياكس» الهولندي

الحارس الألماني مارك أندير تير شتيغن (د.ب.أ)
الحارس الألماني مارك أندير تير شتيغن (د.ب.أ)

ذكرت تقارير إعلامية هولندية عدة، الجمعة، أن الحارس الألماني مارك أندير تير شتيغن سينضم إلى «أياكس» الهولندي على سبيل الإعارة من «برشلونة» الإسباني.

وأوضحت التقارير أن الفحص الطبي والتفاصيل الأخيرة ستكتمل، خلال الأيام المقبلة.

وخرج تير شتيغن (34 عاماً) من حسابات «برشلونة» الإسباني الذي يقوده مُواطنه هانزي فليك، والذي بدوره استبعده منذ عام مضى.

وغاب تير شتيغن لفترة بسبب إصابة في الظهر حتى ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثم انضم إلى «جيرونا» على سبيل الإعارة في يناير (كانون الثاني)، لكنه تعرّض لإصابة عضلية أخرى في المباراة الثانية له، ليغيب عن المنتخب الألماني في نهائيات «كأس العالم».

وسيلحق تير شتيغن بمدربه السابق في «جيرونا»، الإسباني ميشيل، والذي تولى تدريب «أياكس».

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فنربخشة التركي يتوصل إلى اتفاق لضم ناثان آكي

الهولندي ناثان آكي إلى فنربخشة (رويترز)
الهولندي ناثان آكي إلى فنربخشة (رويترز)
  • إسطنبول: «الشرق الأوسط»
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  • إسطنبول: «الشرق الأوسط»
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فنربخشة التركي يتوصل إلى اتفاق لضم ناثان آكي

الهولندي ناثان آكي إلى فنربخشة (رويترز)
الهولندي ناثان آكي إلى فنربخشة (رويترز)

أعلن نادي فنربخشة التركي عن توصله إلى اتفاق ينتقل بموجبه الهولندي ناثان آكي، مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى صفوفه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن آكي (31 عاماً) سينضم لفنربخشة بعد 6 أعوام في مانشستر سيتي، حيث حقّق لقب الدوري الإنجليزي 4 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس الرابطة مرتين.

ورغم ذلك، فقد عانى في الموسم الماضي من قلة المشاركات في الموسم الأخير لمدربه الإسباني جوسيب جوارديولا، حيث جاءت 6 مباريات فقط من 18 ظهوراً له بالدوري الإنجليزي أساسياً.

وكان عقد آكي السابق قد تبقى فيه موسم واحد بعدما كان اللاعب الهولندي قد وقّع على عقد جديد بعد الفوز بدوري الأبطال 2023، وهو المنضم من بورنموث في عام 2020 مقابل 41 مليون جنيه استرليني (54.6 مليون دولار).

ولم يصدر مانشستر سيتي بياناً بعد بشأن رحيل آكي عن الفريق، لكن فنربخشة أوضح في بيانه أنه توصل إلى اتفاق مع اللاعب الهولندي.

وكان فنربخشة قد أنهى الموسم الماضي في الدوري التركي في المركز الثاني.

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الرياضة كرة القدم مانشستر سيتي أخبار تركيا تركيا
الرياضة رياضة عالمية

الاتحاد الهولندي يقدّم دعوى قضائية بسبب «إساءات عنصرية»

هولندا خسرت من المغرب بركلات الترجيح (رويترز)
هولندا خسرت من المغرب بركلات الترجيح (رويترز)
  • لاهاي: «الشرق الأوسط»
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  • لاهاي: «الشرق الأوسط»
TT

الاتحاد الهولندي يقدّم دعوى قضائية بسبب «إساءات عنصرية»

هولندا خسرت من المغرب بركلات الترجيح (رويترز)
هولندا خسرت من المغرب بركلات الترجيح (رويترز)

قدّم الاتحاد الهولندي لكرة القدم، الجمعة، شكوى إلى النيابة العامة بشأن رسائل عنصرية نُشرت عقب خروج المنتخب الوطني من كأس العالم.

وأثارت خسارة المنتخب الهولندي أمام المغرب بركلات الترجيح، الاثنين، موجة من الإساءات على مواقع التواصل الاجتماعي، استهدفت بشكل خاص اللاعبين الهولنديين أصحاب البشرة السمراء.

وأوضح الاتحاد الهولندي أنه سيحيل الرسائل إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال في بيان: «للأسف، من المستحيل رصد جميع ردود الفعل العنصرية وإيقافها، لكن الاتحاد الهولندي لكرة القدم يريد توجيه رسالة واضحة للغاية».

وأضاف: «هناك حدود، وهناك عواقب لمن يتجاوزها».

وخسرت هولندا التي وصلت إلى نهائي كأس العالم ثلاث مرات، أمام المغرب بركلات الترجيح 2 - 3 بعد التعادل 1 - 1 في الوقتين الأصلي والإضافي في دور الـ32 في مونتيري المكسيكية.

وتعرض اللاعبون الثلاثة الذين أضاعوا ركلة ترجيحية، وهم جاستن كلويفرت وكوينتين تيمبر وكريسنسيو سامرفيل، لإساءات عنصرية وتمييزية عبر مواقع التواصل عقب المباراة، بحسب ما قال الاتحاد المحلي للعبة.

وصرّح رئيس الوزراء روب جيتن للصحافيين في وقت سابق، الجمعة، بأنه يتوقع من النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ليكونوا عبرة للآخرين.

وأضاف جيتن أن ما حدث بعد مباراة دور الـ32 «غير مقبول بتاتاً».

وتابع رئيس الوزراء: «في لحظة، هم +أبناؤنا+ ولا نرى لون بشرتهم عندما يرتدون قميصاً برتقالياً. ثم عندما يُهدر أحدهم ركلة ترجيحية، تنهال عليهم الشتائم من كل حدب وصوب».

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نيمار غير راضٍ عن «دوره المحدود» مع السليساو

نيمار قائد منتخب البرازيل (أ.ف.ب)
نيمار قائد منتخب البرازيل (أ.ف.ب)
  • موريس تاون الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • موريس تاون الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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نيمار غير راضٍ عن «دوره المحدود» مع السليساو

نيمار قائد منتخب البرازيل (أ.ف.ب)
نيمار قائد منتخب البرازيل (أ.ف.ب)

قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل «السليساو»، الجمعة، إن نيمار غير راضٍ عن دوره المحدود في كأس العالم، لكنه تعامل مع الموقف باحترافية، ولا يزال يُمثّل إضافة إيجابية لأبطال العالم 5 مرات.

واقتصر ظهور الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي (79 هدفاً في 129 مباراة) بديلاً مرة واحدة فقط في رابع مشاركة له في كأس العالم، حيث لعب الدقائق الـ14 الأخيرة في فوز البرازيل على اسكوتلندا 3-0 في دور المجموعات.

ومن المرجح أن يجلس نيمار، البالغ 34 عاماً، على مقاعد البدلاء مجدداً في مباراة أمام النرويج في دور الـ16 على ملعب ميتلايف، الأحد.

وقال أنشيلوتي لصحيفة «فوليا دي ساو باولو» البرازيلية، في مقابلة نُشرت الجمعة: «إنه غير راضٍ، لكنه يتصرف بشكل جيد للغاية. يتدرب بشكل ممتاز. نيمار شخص محترم ولطيف ومحبوب من زملائه».

وأضاف: «هو لاعب مهم في الفريق، لأنه يمتلك موهبة كبيرة، وهو شخص متواضع للغاية. أنا سعيد جداً به. ومن الواضح أنه يرغب في اللعب، كما كان دائماً».

وكان نيمار قد وصل إلى البطولة مصاباً في ربلة ساقه اليمنى.

وأكد أنشيلوتي أن نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان السابق قادر الآن على خوض مباراة كاملة، ما بدّد الشكوك حول جاهزيته.

وتابع: «الأهم هو قدرته على اللعب. لا أحد يعلم كم من الوقت سيلعب. لديه الخبرة الكافية لإدارة دقائق لعبه وإيقاع المباراة. عندما أرى أن الفريق بحاجة إليه، سأشركه في الملعب».

ولم يسبق للبرازيل أن فازت على النرويج، حيث تعادلت في مباراتين، وخسرت اثنتين من أصل 4 مواجهات سابقة.

كما أنها لم تهزم أي منتخب أوروبي في مباراة إقصائية بكأس العالم منذ فوزها باللقب عام 2002.

وأردف المدرب، البالغ 67 عاماً: «المباريات دائماً صعبة، لكننا على ثقة من أننا سنقدم مباراة جيدة».

وختم قائلاً: «إنهم فريق منظم دفاعياً، ومدربهم يقوم بعمل جيد للغاية في هذا المجال. نحن مستعدون لأي شيء. قد نستقبل هدفاً، لكننا على أهبة الاستعداد للردّ».

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