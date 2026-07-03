رسمياً... أليغري مدرباً لنابولي

كلوب قد يصبح مدرب ألمانيا قبل إلقاء كلمته في ماينز

ربما يلقي يورغن كلوب قريباً كلمة أمام مجموعة من المدربين في مدينة ماينز بصفته مديراً فنياً جديداً للمنتخب الألماني «مانشافت»، إذا ما توصل إلى اتفاق مع الاتحاد الألماني لكرة القدم والتزم بارتباط سابق.

ومن المقرر أن يلقي المدرب السابق لبوروسيا دورتموند وليفربول، البالغ من العمر 59 عاماً، الكلمة الافتتاحية في مؤتمر دولي للمدربين خلال الفترة من 27 إلى 29 يوليو (تموز)، حسب ما أعلنته رابطة مدربي كرة القدم في ألمانيا.

وتتوقع الرابطة حضور نحو 1400 مدرب ومدربة من كرة القدم الاحترافية والهواة.

ولدى سؤالها من «وكالة الأنباء الألمانية»، قالت متحدثة باسم الرابطة إنها لا تزال تفترض حضور كلوب.

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم قد أعلن عقب استقالة يوليان ناغلسمان بعد الخروج المبكر من كأس العالم، أن كلوب مهتم بتولي المنصب، وأن محادثات ستجري معه.

ويعمل كلوب حالياً محللاً في كأس العالم بأميركا الشمالية مع قناة «ماجينتا تي في». البطولة التي تقام المباراة النهائية يوم 19 من الشهر الحالي.

ويتولى كلوب منذ يناير (كانون الثاني) 2025 منصب رئيس كرة القدم العالمية في مجموعة «ريد بول»، حيث يشرف على عدة أندية حول العالم من بينها لايبزيغ الألماني.

وقبل ذلك، حقق كلوب نجاحات كبيرة مدرباً مع بوروسيا دورتموند وليفربول، حيث توج بلقب الدوري الألماني مرتين مع دورتموند، كما فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا عام 2019 مع ليفربول.

وإلى جانب كلوب، تم الإعلان عن مشاركة مدربين بارزين آخرين في مؤتمر ماينز، من بينهم مدرب المنتخب الألماني للسيدات كريستيان فوك، وسيباستيان هونيس مدرب شتوتغارت، ومدربة فريق السيدات في يونيون برلين، ماري-لويز إيتا.

ويعد هذا المؤتمر أحد أبرز التجمعات المهنية في عالم كرة القدم.