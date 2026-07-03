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الرياضة رياضة عالمية

رسمياً... أليغري مدرباً لنابولي

ماسيميليانو أليغري مدرباً جديداً لنابولي (أ.ب)
ماسيميليانو أليغري مدرباً جديداً لنابولي (أ.ب)
  • نابولي: «الشرق الأوسط»
TT
  • نابولي: «الشرق الأوسط»
TT

رسمياً... أليغري مدرباً لنابولي

ماسيميليانو أليغري مدرباً جديداً لنابولي (أ.ب)
ماسيميليانو أليغري مدرباً جديداً لنابولي (أ.ب)

أعلن نابولي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي الجمعة تعيين ماسيميليانو أليغري مدرباً جديداً للفريق حتى 30 يونيو (حزيران) 2029.

ويُعد المدرب الإيطالي (58 عاماً) أحد أكثر المدربين حصداً للألقاب في إيطاليا، بستة ألقاب للدوري، والفوز بالثنائية المحلية أربع مرات خلال فترات ناجحة مع يوفنتوس وميلان. ويصل أليغري إلى نابولي بعد نهاية فترته الثانية مع ميلان مبكراً، في مايو (أيار) الماضي بعد موسم واحد فقط، إذ تمت إقالته عقب انهيار الفريق في نهاية الموسم، وهو ما وصفه الملّاك الأميركيون للنادي، شركة «ريدبيرد كابيتال بارتنرز» بـ«الفشل الصريح». وأدَّت الهزيمة على أرضه أمام كالياري 2 - 1 إلى احتلال ميلان المركز الخامس، مما يعني أن بطل أوروبا سبع مرات فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

وكانت إقالة أليغري جزءاً من عملية تغيير شاملة في مجلس إدارة ميلان؛ حيث غادر أيضاً كبار المسؤولين التنفيذيين، جورجو فورلاني وإيلي تاري وجيفري مونكادا. ونافس ميلان بشدة على لقب الدوري خلال معظم الموسم، قبل أن يتراجع مستواه بشكل حاد في النهاية؛ حيث فاز مرة واحدة فقط في آخر أربع مباريات.

وحل أليغري محل أنطونيو كونتي الذي أعلن رحيله عن نابولي رغم قيادة الفريق للمركز الثاني خلف البطل إنتر ميلان.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإيطالي ميلان إيطاليا

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رياضة عالمية الأرجنتيني إنزو فرنانديز لاعب وسط فريق تشيلسي (د.ب.أ)
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ريال مدريد ينفي وجود اهتمام بضم إنزو فرنانديز

نفى نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم وجود أي اهتمام بالتعاقد مع إنزو فرنانديز، لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الرياضة رياضة عالمية

كلوب قد يصبح مدرب ألمانيا قبل إلقاء كلمته في ماينز

يورغن كلوب يستعد لتدريب «المانشافت» (رويترز)
يورغن كلوب يستعد لتدريب «المانشافت» (رويترز)
  • فرانكفورت : «الشرق الأوسط»
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  • فرانكفورت : «الشرق الأوسط»
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كلوب قد يصبح مدرب ألمانيا قبل إلقاء كلمته في ماينز

يورغن كلوب يستعد لتدريب «المانشافت» (رويترز)
يورغن كلوب يستعد لتدريب «المانشافت» (رويترز)

ربما يلقي يورغن كلوب قريباً كلمة أمام مجموعة من المدربين في مدينة ماينز بصفته مديراً فنياً جديداً للمنتخب الألماني «مانشافت»، إذا ما توصل إلى اتفاق مع الاتحاد الألماني لكرة القدم والتزم بارتباط سابق.

ومن المقرر أن يلقي المدرب السابق لبوروسيا دورتموند وليفربول، البالغ من العمر 59 عاماً، الكلمة الافتتاحية في مؤتمر دولي للمدربين خلال الفترة من 27 إلى 29 يوليو (تموز)، حسب ما أعلنته رابطة مدربي كرة القدم في ألمانيا.

وتتوقع الرابطة حضور نحو 1400 مدرب ومدربة من كرة القدم الاحترافية والهواة.

ولدى سؤالها من «وكالة الأنباء الألمانية»، قالت متحدثة باسم الرابطة إنها لا تزال تفترض حضور كلوب.

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم قد أعلن عقب استقالة يوليان ناغلسمان بعد الخروج المبكر من كأس العالم، أن كلوب مهتم بتولي المنصب، وأن محادثات ستجري معه.

ويعمل كلوب حالياً محللاً في كأس العالم بأميركا الشمالية مع قناة «ماجينتا تي في». البطولة التي تقام المباراة النهائية يوم 19 من الشهر الحالي.

ويتولى كلوب منذ يناير (كانون الثاني) 2025 منصب رئيس كرة القدم العالمية في مجموعة «ريد بول»، حيث يشرف على عدة أندية حول العالم من بينها لايبزيغ الألماني.

وقبل ذلك، حقق كلوب نجاحات كبيرة مدرباً مع بوروسيا دورتموند وليفربول، حيث توج بلقب الدوري الألماني مرتين مع دورتموند، كما فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا عام 2019 مع ليفربول.

وإلى جانب كلوب، تم الإعلان عن مشاركة مدربين بارزين آخرين في مؤتمر ماينز، من بينهم مدرب المنتخب الألماني للسيدات كريستيان فوك، وسيباستيان هونيس مدرب شتوتغارت، ومدربة فريق السيدات في يونيون برلين، ماري-لويز إيتا.

ويعد هذا المؤتمر أحد أبرز التجمعات المهنية في عالم كرة القدم.

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الرياضة كرة القدم كأس العالم ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

«دورة ويمبلدون»: منح سيرينا الوقت اللازم لتتمكن من خوض الزوجي

الأسطورة الأميركية سيرينا وليامز (أ.ف.ب)
الأسطورة الأميركية سيرينا وليامز (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«دورة ويمبلدون»: منح سيرينا الوقت اللازم لتتمكن من خوض الزوجي

الأسطورة الأميركية سيرينا وليامز (أ.ف.ب)
الأسطورة الأميركية سيرينا وليامز (أ.ف.ب)

قرر منظمو بطولة ويمبلدون لكرة المضرب منح الأسطورة الأميركية سيرينا وليامز الوقت اللازم كي تتعافى من الإصابة وبالتالي التمكن من المشاركة في منافسات زوجي السيدات بصحبة شقيقتها فينوس، وفق ما أعلنوا الجمعة.

وتعرضت سيرينا (44 عاماً) لإصابة في الركبة خلال خسارتها في الدور الأول أمام الأسترالية مايا جوينت الثلاثاء، في عودتها إلى منافسات الفردي بعد أربعة أعوام من الاعتزال، وتحديداً منذ خروجها من بطولة «فلاشينغ ميدوز» عام 2022.

وكان من المقرر إقامة مباريات الدور الأول لزوجي السيدات يومي الخميس والجمعة، لكن الشقيقتين وليامز غابتا عن جدول المباريات.

إلا أن مدير ثالثة البطولات الأربع الكبرى جايمي بايكر أكد أنهما لا تزالان ضمن القرعة، وقد تبدآن مشوارهما نحو إحراز لقبهما السابع معاً في «ويمبلدون» السبت.

وقال بايكر للصحافيين: «نمنحها أكبر قدر ممكن من الوقت، وبالطبع نريدها أن تلعب إذا كان ذلك ممكناً».

ونفى أن يؤدي تأخير مشاركة الشقيقتين إلى مشكلات في جدول البطولة لاحقاً، مضيفاً: «في ما يتعلق بالأيام، فهي في الواقع إرشادات، وهذا ما نأمل القيام به من أجل إنهاء البطولة».

وتابع: «هناك أحياناً ظروف استثنائية، سواء بسبب الطقس أو الإصابات»، قبل أن يضيف: «لن نقوم بذلك إذا شعرنا أن الأمر قد يهدد سير بقية المنافسات بأي شكل».

وأشار بايكر إلى أن «أعداد الجماهير والسلامة» ستكون «عاملاً مهماً جداً» عند تحديد الملعب الذي ستلعب عليه سيرينا وفينوس اللتان أحرزتا معاً 30 لقباً في فردي البطولات الكبرى، بينها 23 للأولى.

وقال: «سيرينا وفينوس نجمتان عالميتان كبيرتان، بالتالي هناك الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في مشاهدتهما».

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الرياضة تنس ويمبلدون بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

ريال مدريد ينفي وجود اهتمام بضم إنزو فرنانديز

الأرجنتيني إنزو فرنانديز لاعب وسط فريق تشيلسي (د.ب.أ)
الأرجنتيني إنزو فرنانديز لاعب وسط فريق تشيلسي (د.ب.أ)
  • مدريد: «الشرق الأوسط»
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  • مدريد: «الشرق الأوسط»
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ريال مدريد ينفي وجود اهتمام بضم إنزو فرنانديز

الأرجنتيني إنزو فرنانديز لاعب وسط فريق تشيلسي (د.ب.أ)
الأرجنتيني إنزو فرنانديز لاعب وسط فريق تشيلسي (د.ب.أ)

نفى نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم وجود أي اهتمام بالتعاقد مع إنزو فرنانديز، لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي.

وربطت تقارير إعلامية عدة، في الأسابيع الأخيرة، ريال مدريد بضم اللاعب الأرجنتيني الدولي. ونشرت صحيفة «ماركا» هذا الأسبوع تصريحات لوكيل اللاعب خافيير باستوري، قال فيها إنَّ فرنانديز يرغب في العيش بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ولكن وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» ذكرت أنَّ الريال أصدر بياناً يهدف إلى وضع حدٍّ للتكهنات بشأن إمكانية إتمام الصفقة.

وجاء في البيان: «في ضوء المعلومات والتصريحات التي ظهرت خلال الأيام الأخيرة بشأن اهتمام مزعوم من ريال مدريد بضم اللاعب إنزو فرنانديز، يودُّ النادي أن يؤكد أنه لم يقم بأي خطوات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، للتعاقد مع اللاعب المذكور، كما أنه لا يعتزم الدخول في مثل هذه العملية».

وأضاف البيان: «يود ريال مدريد أن يعرب عن بالغ احترامه لإنزو فرنانديز، وهو لاعب كبير وتحظى مسيرته وجودته بتقدير واسع، وكذلك لنادي تشيلسي، الذي تربطه به علاقة مؤسسية ممتازة».

وتابع البيان: «انطلاقاً من احترامه لمؤسسة بحجم تشيلسي، وللمبادئ المؤسسية والولاء التي لطالما وجَّهت تصرفات ريال مدريد، يرى النادي أنه من الضروري نفي هذه التكهنات بشكل قاطع، لأنها لا تستند إلى أي أساس، ولا تعكس الواقع».

وانضم فرنانديز (25 عاماً) إلى تشيلسي قادماً من بنفيكا في يناير (كانون الثاني) 2023 في صفقة ذكرت تقارير إعلامية أنَّها بلغت 107 ملايين جنيه إسترليني (143 مليون دولار)، بعد أشهر قليلة من مساعدة المنتخب الأرجنتيني على الفوز بكأس العالم 2022.

وسجَّل فرنانديز الموسم الماضي 10 أهداف في 35 مباراة بالدوري الإنجليزي مع تشيلسي، ليرفع رصيد أهدافه بقميص تشيلسي إلى 31 هدفاً في 169 مباراة بمختلف المسابقات.

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