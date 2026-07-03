رسمياً... أليغري مدرباً لنابولي

أعلن نابولي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي الجمعة تعيين ماسيميليانو أليغري مدرباً جديداً للفريق حتى 30 يونيو (حزيران) 2029.
ويُعد المدرب الإيطالي (58 عاماً) أحد أكثر المدربين حصداً للألقاب في إيطاليا، بستة ألقاب للدوري، والفوز بالثنائية المحلية أربع مرات خلال فترات ناجحة مع يوفنتوس وميلان. ويصل أليغري إلى نابولي بعد نهاية فترته الثانية مع ميلان مبكراً، في مايو (أيار) الماضي بعد موسم واحد فقط، إذ تمت إقالته عقب انهيار الفريق في نهاية الموسم، وهو ما وصفه الملّاك الأميركيون للنادي، شركة «ريدبيرد كابيتال بارتنرز» بـ«الفشل الصريح». وأدَّت الهزيمة على أرضه أمام كالياري 2 - 1 إلى احتلال ميلان المركز الخامس، مما يعني أن بطل أوروبا سبع مرات فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.
وكانت إقالة أليغري جزءاً من عملية تغيير شاملة في مجلس إدارة ميلان؛ حيث غادر أيضاً كبار المسؤولين التنفيذيين، جورجو فورلاني وإيلي تاري وجيفري مونكادا. ونافس ميلان بشدة على لقب الدوري خلال معظم الموسم، قبل أن يتراجع مستواه بشكل حاد في النهاية؛ حيث فاز مرة واحدة فقط في آخر أربع مباريات.
وحل أليغري محل أنطونيو كونتي الذي أعلن رحيله عن نابولي رغم قيادة الفريق للمركز الثاني خلف البطل إنتر ميلان.