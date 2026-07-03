«الرقصة الأخيرة» لرونالدو ومودريتش... مواجهة تستنزف مدخرات الجماهير

تحدى آلاف المشجعين من البرتغال وكرواتيا درجات الحرارة المرتفعة، وهم يرقصون ويغنون في طريقهم إلى استاد تورونتو لمتابعة مواجهة قد تكون الأخيرة بين النجمين كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش، على أكبر مسرح كروي في العالم.

ومع وجود جاليتين برتغالية وكرواتية كبيرتين في تورونتو، اكتسبت مباراة دور الـ32 في كأس العالم، أهمية خاصة؛ إذ قد تمثل نهاية المشوار لأحد الفائزين المخضرمين بالكرة الذهبية في سعيهما نحو أعظم إنجاز في كرة القدم.

وكان المشجع دينيس مافرين قد حضر مباراة كرواتيا أمام بنما في دور المجموعات بمدينة تورونتو، لكنه قرر العودة لمتابعة هذه المواجهة أيضاً.

وقال إنه أنفق الميزانية المخصصة لعطلته العائلية على التذاكر، رغم أن زوجته لم تكن سعيدة بذلك كثيراً. وأضاف: «ظننت أن تلك ستكون المباراة الوحيدة التي سأحضرها، لكن بعد ذلك اللقاء أدركت أنه تجب علينا العودة. أنا وابني هنا لنعيش أجواء مواجهة رونالدو ومودريتش».

وشهدت تورونتو هذا الأسبوع موجة حر شديدة؛ إذ وصلت درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية في بعض المناطق يوم الخميس.

وأثرت الأحوال الجوية في حركة النقل؛ حيث تباطأت خدمات القطارات، كما ألغت المدينة فعالية المشاهدة الجماهيرية في ساحة ناثان فيليبس بوسط تورونتو، بعدما أعلنت السلطات حاجتها إلى موارد إضافية للتعامل مع الحشود الكبيرة المتوقعة في محيط الملعب ومسيرات المشجعين.

رغم أشعة الشمس الحارة في تورنتو فإن الجماهير حضرت بأعداد كثيفة (رويترز)

وحذرت شركة «مترولينكس» المشغلة للقطارات، الجماهير، من أنها ستزيد عدد الرحلات المتجهة إلى الملعب بمناسبة آخر مباراة تستضيفها تورونتو في كأس العالم، لكنها أشارت إلى أن القطارات ستسير بسرعات أقل بسبب الظروف الجوية القاسية، مع احتمال إلغاء بعض الرحلات.

ورغم ذلك، لم يثنِ أي شيء المشجعين عن الحضور، ومن بينهم جاستن ريبيرو، وهو من سكان تورونتو من أصول برتغالية.

وقال ريبيرو: «سبق أن شاهدت البرتغال تلعب في البرتغال؛ لكن رؤيتها تلعب هنا أمر مختلف تماماً. كان عليّ أن أحضر لمشاهدتها في بلدي».

وكان أداء المنتخبين متفاوتاً خلال البطولة حتى الآن؛ فالبرتغال حققت فوزها الوحيد في دور المجموعات على أوزبكستان، بعدما تعادلت مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وكولومبيا.

أما كرواتيا فاستهلت مشوارها بالخسارة أمام إنجلترا، قبل أن تستعيد توازنها بانتصارين على بنما وغانا.