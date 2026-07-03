رئيس جمهورية الرأس الأخضر: سنقدم قميص منتخبنا لميسي

أعلن خوسيه ماريا نيفيس، رئيس جمهورية الرأس الأخضر، أن بلاده ستقدم قميصاً يحمل اسم نجم الأرجنتين، ليونيل ميسي، خلال مباراة الفريقين في دور الـ32 من كأس العالم.

وقال نيفيس لإذاعة «راديو ميتري» الأرجنتينية: «إنه لشرف عظيم أن نلعب ضد ليونيل ميسي ومنتخب الأرجنتين».

وقال «بوبيستا»، المدير الفني لمنتخب الرأس الأخضر، إن «ميسي أحد أفضل لاعبي العالم، لكننا نلعب ضد فريق كامل، وليس ضده فقط».

وحقق منتخب الرأس الأخضر المفاجأة الكبرى بكأس العالم في مشاركته الأولى، حيث تأهل إلى الأدوار الإقصائية دون هزيمة، بعد تعادله مع بطل أوروبا، المنتخب الإسباني، سلبياً، ثم تعادل مع أوروغواي، بطل كأس العالم مرتين بهدفين لمثلهما، ثم تعادل سلبياً مع السعودية في المباراة الأخيرة.

ويعدّ منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، المرشح الأبرز للفوز، لكن «بوبيستا» أكد قائلاً: «سنلعب بشجاعة, وسنقاتل للوصول إلى الدور التالي».

وأضاف: «يجب على اللاعبين الاستمتاع بالمباراة، لكن عليهم التركيز وبذل قصارى جهدهم للتأهل. نعلم أن المهمة لن تكون سهلة، لكن يجب أن نكون شجعاناً ولا نخاف».