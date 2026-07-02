«دورة ويمبلدون»: فريتز يبلغ الدور الثالث

واصل الأميركي تايلور فريتز، المصنف السادس عالمياً، عروضه القوية في بطولة ويمبلدون، بعدما تغلّب على مُواطنه باتريك كيبسون بثلاث مجموعات متتالية 6-2 و6-2 و7-5، الخميس، ليحجز مقعده في الدور الثالث ويواصل مشواره نحو إحراز أول لقب له في البطولات الأربع الكبرى.

وقدَّم فريتز، الذي بلغ نصف نهائي البطولة، العام الماضي، أداءً مقنعاً للمباراة الثانية على التوالي، مؤكداً أنه أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، هذا العام.

وقال، بعد المباراة: «إنه شعور رائع، خاصة عندما تخوض أول مباراة لك على هذا الملعب. أشعر بأن لدي وقتاً كافياً لبقية اليوم، خصوصاً بعد الطريقة التي سارت بها المجموعة الثالثة».

وفرض فريتز أفضليته منذ البداية، فحسم المجموعتين الأوليين بسهولة، قبل أن يواجه مقاومة من كيبسون، المصنف 113 عالمياً، في المجموعة الثالثة، التي شهدت تحسناً في أداء مُنافسه. لكن فريتز استعاد زمام المبادرة في الشوط الأخير، ليُنهي اللقاء بثلاث مجموعات نظيفة.

ويضرب الأميركي موعداً في الدور الثالث مع الإيطالي لورينزو سونيغو، الذي تأهّل على حساب الكندي غابرييل ديالو.

وخارج المنافسة، خطف فريتز الأنظار بلقطة طريفة أثناء دخوله الملعب، عندما نزع سرواله الخارجي دفعة واحدة، وسط تفاعل الجماهير.

وعلّق على اللقطة قائلاً: «في الحقيقة، هذه الطريقة أسهل بكثير، لكنني أعرف أن الناس سيتحدثون عنها. في الدور الأول خلعته ببطء، لكنني أفسدت الأمر. شاهدت فرنسيس تيافو يفعلها، وحاولت تقليده».

كما أشاد بأزياء اللاعبات في البطولة، قائلاً إنهن يقدمن لمسات إبداعية أكبر من الرجال، مستشهداً بإطلالة اليابانية نعومي أوساكا المستوحاة من الكيمونو، مضيفاً: «ربما نرى اللاعبين يقدمون شيئاً مشابهاً في المستقبل».