ناغلسمان يقترب من مغادرة منتخب ألمانيا... وكلوب أبرز المرشحين لخلافته

بات يوليان ناغلسمان قريباً من مغادرة منصبه مدرباً للمنتخب الألماني، بعد الخروج المبكر من «كأس العالم 2026»، في حين برز اسم يورغن كلوب كأبرز المرشحين لخلافته، وفق تقارير إعلامية ألمانية.

وذكرت صحيفة «بيلد» أن ناغلسمان عقد اجتماعاً مطولاً، الخميس، استمر نحو ثلاث ساعات مع قادة الاتحاد الألماني لكرة القدم، بعد إقصاء «دي مانشافت» من دور الـ32 أمام الباراغواي بركلات الترجيح، عقب التعادل 1-1.

يأتي هذا الإخفاق ليزيد الضغوط على المنتخب الألماني، بعدما فشل للمرة الثالثة على التوالي في الذهاب بعيداً بـ«كأس العالم»، عقب خروجه من دور المجموعات في نسختيْ 2018 و2022.

وكان بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني، قد أعلن فتح مراجعة شاملة لأسباب السقوط الجديد، في ظل انتقادات واسعة للأداء والأجواء داخل معسكر المنتخب.

ووفق التقارير، ناقش ناغلسمان، خلال الاجتماع، تقييمه مشاركة ألمانيا في البطولة، إضافة إلى الأداء المتواضع للفريق والتوتر الذي رافق معسكره التدريبي في وينستون-سالم.

وأشارت «بيلد» إلى أن مسؤولي الاتحاد منحوا ناغلسمان فرصة الاستقالة ووقتاً لدراسة خياراته، رغم أن عقده يمتد حتى عام 2028، على أن يُحسم القرار في موعدٍ أقصاه بداية الأسبوع المقبل.

في المقابل، تتجه الأنظار إلى يورغن كلوب، المدرب السابق لبوروسيا دورتموند وليفربول، الذي تصفه عدة وسائل إعلام ألمانية بالمرشح الأوفر حظاً لتولّي المهمة.

وذكرت تقارير محلية أن كلوب مستعدّ لخوض التجربة، رغم ارتباطه حالياً بعقد مع شركة ريد بول، حيث يشغل منصب المدير العالمي لكرة القدم، مشرفاً على الأندية التابعة للمجموعة.