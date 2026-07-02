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الرياضة رياضة عالمية

الشكوك حول جاهزية اللاعبين تقلق النرويج قبل مواجهة البرازيل

تستعد النرويج لمواجهة البرازيل في دور 16 لكأس العالم لكرة القدم يوم الأحد المقبل (أ.ف.ب)
تستعد النرويج لمواجهة البرازيل في دور 16 لكأس العالم لكرة القدم يوم الأحد المقبل (أ.ف.ب)
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
TT
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
TT

الشكوك حول جاهزية اللاعبين تقلق النرويج قبل مواجهة البرازيل

تستعد النرويج لمواجهة البرازيل في دور 16 لكأس العالم لكرة القدم يوم الأحد المقبل (أ.ف.ب)
تستعد النرويج لمواجهة البرازيل في دور 16 لكأس العالم لكرة القدم يوم الأحد المقبل (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تستعد فيه النرويج لمواجهة البرازيل في دور 16 لكأس العالم لكرة القدم، يوم الأحد المقبل، وهو منافس لم تخسر أمامه مطلقاً، أصبح التعامل مع إرهاق اللاعبين محور تركيز أساسي.

وسجل الهداف إرلينغ هالاند هدف الفوز للنرويج في الدقيقة 86 خلال المباراة التي انتهت بالفوز 2-1 على ساحل العاج يوم الثلاثاء، لكنه قال بعد ذلك إنه كان «مجهداً تماماً»، ولم يكن بمقدوره خوض الشوطين الإضافيين.

وحصل كل من هالاند والقائد مارتن أوديغارد، اللذين خاضا مواسم محلية طويلة ومكثفة مثل العديد من اللاعبين، على راحة في مباراة النرويج الأخيرة في دور المجموعات أمام فرنسا في وقت سابق، والتي انتهت بالهزيمة 4-1.

لكن المدرب ستوله سولباكن قال إن هالاند «استهلك كل طاقته» في وقت مبكر من الشوط الثاني، مما أثار قلق مشجعي النرويج قبل مواجهتهم المرتقبة مع البرازيل.

وقال دوم راي، المتخصص في الطب الرياضي والتمارين البدنية والذي يعمل مع نادي النصر الإماراتي: «هل يمكنك التخلص من الإجهاد المزمن الذي تراكم على مدار البطولة، أو الموسم الماضي أو الموسمين الماضيين؟ لا».

وأضاف: «هؤلاء اللاعبون، خصوصاً اللاعبين الأساسيين، خاضوا الكثير من المباريات. إنهم يعانون من إرهاق مزمن. لن تتمكن من علاج ذلك في خمسة أيام. لكن يمكنك بالتأكيد إنعاشهم إلى مستوى كبير بحلول وقت ركلة البداية».

تملك البرازيل ستة أيام للتعافي قبل مباراتها المقبلة (رويترز)

وقد واجهت البرازيل والنرويج على الأقل تحديات مماثلة تتعلق بجدول السفر والمناخ في المدن المستضيفة، وتملك البرازيل ستة أيام للتعافي قبل مباراتها المقبلة، بينما لدى النرويج خمسة أيام.

وقال راي: «ما نراه عموماً في الأداء الرياضي هو أن مؤشر ذروة الإرهاق يكون حول 48 ساعة. وبالنسبة للبعض، يمكن أن يمتد إلى 72 ساعة. ولكن بحلول 96 ساعة، وفي اليوم الخامس، يعود الجميع تقريباً إلى وضعهم الطبيعي».

وتابع: «في الواقع، أُفضّل فترة التعافي الخاصة بالنرويج هنا على فترة البرازيل».

وأوضح: «عندما يكون لديك ثلاثة أو أربعة أيام فقط، يكون الأمر بسيطاً: الراحة، والتعافي، والاستعداد، ثم اللعب. لكن عندما يكون لديك خمسة أو ستة أيام، تصبح الأمور أكثر تعقيداً. لا يمكنك التدريب بقوة كبيرة لأن المباراة أصبحت قريبة جداً، وفي الوقت نفسه تكون المدة طويلة أكثر من اللازم بحيث لا تفعل شيئاً».

وبعد مباراتهم في دور المجموعات ضد العراق، سمحت النرويج لتشكيلتها بالتجول ومشاهدة معالم المدينة في نيويورك خلال أيام راحتهم. وقال راي إن هذا الأمر له فوائده.

وأضاف: «السير في نيويورك أمر متعب، لكن الدماغ يتحكم في التوتر والهرمونات والنوم. إذا كنت سعيداً من الناحية النفسية، فإن هذا الارتياح العاطفي لا يقل أهمية عن الراحة البدنية الخالصة. لقد كانت مقايضة مدروسة وضرورية من جانب المدرب».

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الرياضة رياضة عالمية

«دورة ويمبلدون»: فريتز يبلغ الدور الثالث

الأميركي تايلور فريتز يحتفل بفوزه على مُواطنه باتريك كيبسون (أ.ف.ب)
الأميركي تايلور فريتز يحتفل بفوزه على مُواطنه باتريك كيبسون (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«دورة ويمبلدون»: فريتز يبلغ الدور الثالث

الأميركي تايلور فريتز يحتفل بفوزه على مُواطنه باتريك كيبسون (أ.ف.ب)
الأميركي تايلور فريتز يحتفل بفوزه على مُواطنه باتريك كيبسون (أ.ف.ب)

واصل الأميركي تايلور فريتز، المصنف السادس عالمياً، عروضه القوية في بطولة ويمبلدون، بعدما تغلّب على مُواطنه باتريك كيبسون بثلاث مجموعات متتالية 6-2 و6-2 و7-5، الخميس، ليحجز مقعده في الدور الثالث ويواصل مشواره نحو إحراز أول لقب له في البطولات الأربع الكبرى.

وقدَّم فريتز، الذي بلغ نصف نهائي البطولة، العام الماضي، أداءً مقنعاً للمباراة الثانية على التوالي، مؤكداً أنه أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، هذا العام.

وقال، بعد المباراة: «إنه شعور رائع، خاصة عندما تخوض أول مباراة لك على هذا الملعب. أشعر بأن لدي وقتاً كافياً لبقية اليوم، خصوصاً بعد الطريقة التي سارت بها المجموعة الثالثة».

وفرض فريتز أفضليته منذ البداية، فحسم المجموعتين الأوليين بسهولة، قبل أن يواجه مقاومة من كيبسون، المصنف 113 عالمياً، في المجموعة الثالثة، التي شهدت تحسناً في أداء مُنافسه. لكن فريتز استعاد زمام المبادرة في الشوط الأخير، ليُنهي اللقاء بثلاث مجموعات نظيفة.

ويضرب الأميركي موعداً في الدور الثالث مع الإيطالي لورينزو سونيغو، الذي تأهّل على حساب الكندي غابرييل ديالو.

وخارج المنافسة، خطف فريتز الأنظار بلقطة طريفة أثناء دخوله الملعب، عندما نزع سرواله الخارجي دفعة واحدة، وسط تفاعل الجماهير.

وعلّق على اللقطة قائلاً: «في الحقيقة، هذه الطريقة أسهل بكثير، لكنني أعرف أن الناس سيتحدثون عنها. في الدور الأول خلعته ببطء، لكنني أفسدت الأمر. شاهدت فرنسيس تيافو يفعلها، وحاولت تقليده».

كما أشاد بأزياء اللاعبات في البطولة، قائلاً إنهن يقدمن لمسات إبداعية أكبر من الرجال، مستشهداً بإطلالة اليابانية نعومي أوساكا المستوحاة من الكيمونو، مضيفاً: «ربما نرى اللاعبين يقدمون شيئاً مشابهاً في المستقبل».

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ويمبلدون تنس بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

«مقهى الخاسرين»… ملاذ لمشجعي المنتخبات المودعة في مونديال 2026

«مقهى الخاسرين» في مكسيكو سيتي (رويترز)
«مقهى الخاسرين» في مكسيكو سيتي (رويترز)
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT

«مقهى الخاسرين»… ملاذ لمشجعي المنتخبات المودعة في مونديال 2026

«مقهى الخاسرين» في مكسيكو سيتي (رويترز)
«مقهى الخاسرين» في مكسيكو سيتي (رويترز)

بينما غمرت الاحتفالات شوارع مكسيكو سيتي بعد تأهل المنتخب المكسيكي إلى دور الـ16 من كأس العالم، اختار مقهى في العاصمة المكسيكية أن يرفع علم الإكوادور، ويفتح أبوابه لاستقبال مشجعي المنتخبات التي ودعت البطولة.

ويحمل المقهى اسم «مقهى الخاسرين»، ويقع في حي كونديسا، حيث يقدم تجربة مختلفة تقوم على مواساة الجماهير التي خرجت منتخباتها من المنافسة.

موظف يُعد القهوة في «مقهى الخاسرين» في مكسيكو سيتي حيث يقدم مشروبات مجانية لمشجعي المنتخبات الخاسرة في كأس العالم 2026 (رويترز)

وفي كل صباح، تُرفع أعلام المنتخبات المودعة عند مدخل المقهى، فيما يحصل الزبائن الذين يرتدون قمصان منتخباتهم الخاسرة على مشروبات مجانية، بينما كُتبت على المناديل عبارة: «جفف دموعك».

وقالت مونسي أغيلار، مصورة تبلغ من العمر 24 عاماً وتشجع منتخب جنوب أفريقيا الذي خرج أمام كندا، إن المقهى «يشبه عناقاً يواسي القلب بعد الخسارة».

وجاءت الفكرة بمبادرة من شركة «أوتلي» السويدية المتخصصة في بدائل الألبان، بالتعاون مع مالك المقهى إيان إنفانتي، وهو فنزويلي الأصل، أكد أن الفكرة لامسته شخصياً لأنه يعرف جيداً شعور الغربة والإحباط بعد الهزيمة.

امرأة تمر أمام «مقهى الخاسرين» (رويترز)

وأوضح إنفانتي أن كثيراً من الزبائن لم يفهموا الفكرة في البداية، إذ كانوا يرفضون وصف أنفسهم بـ«الخاسرين»، لكنهم سرعان ما تفاعلوا معها بعد شرح الهدف منها، وهو تحويل الخسارة إلى مساحة للتضامن والمواساة.

من جهتها، أوضحت شركة «أوتلي» أنها اختارت إطلاق المبادرة في مكسيكو سيتي بسبب الشعبية المتزايدة للعلامة التجارية في أميركا اللاتينية، إضافة إلى الروح المرحة التي يتميز بها الجمهور المكسيكي.

رجل يحتسي القهوة في «مقهى الخاسرين» (رويترز)

وقال روسيو دي لا كوادرا دياز، المسؤول في الشركة، مازحاً: «كان من المنطقي افتتاح مقهى للخاسرين في المكسيك... لأننا كنا نخسر دائماً تقريباً».

لكن بعد تأهل المكسيك إلى دور الـ16 وتحقيقها أول انتصار في الأدوار الإقصائية منذ 40 عاماً، تغيّر المزاج العام، وأصبحت الجماهير تحلم بمفاجأة جديدة أمام إنجلترا.

أما إذا انتهى الحلم... فسيظل «مقهى الخاسرين» جاهزاً لاستقبالهم من جديد.

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كأس العالم المكسيك
الرياضة رياضة عالمية

ناغلسمان يقترب من مغادرة منتخب ألمانيا... وكلوب أبرز المرشحين لخلافته

يوليان ناغلسمان مدرب المنتخب الألماني (أ.ف.ب)
يوليان ناغلسمان مدرب المنتخب الألماني (أ.ف.ب)
  • ميونيخ: «الشرق الأوسط»
TT
  • ميونيخ: «الشرق الأوسط»
TT

ناغلسمان يقترب من مغادرة منتخب ألمانيا... وكلوب أبرز المرشحين لخلافته

يوليان ناغلسمان مدرب المنتخب الألماني (أ.ف.ب)
يوليان ناغلسمان مدرب المنتخب الألماني (أ.ف.ب)

بات يوليان ناغلسمان قريباً من مغادرة منصبه مدرباً للمنتخب الألماني، بعد الخروج المبكر من «كأس العالم 2026»، في حين برز اسم يورغن كلوب كأبرز المرشحين لخلافته، وفق تقارير إعلامية ألمانية.

وذكرت صحيفة «بيلد» أن ناغلسمان عقد اجتماعاً مطولاً، الخميس، استمر نحو ثلاث ساعات مع قادة الاتحاد الألماني لكرة القدم، بعد إقصاء «دي مانشافت» من دور الـ32 أمام الباراغواي بركلات الترجيح، عقب التعادل 1-1.

يأتي هذا الإخفاق ليزيد الضغوط على المنتخب الألماني، بعدما فشل للمرة الثالثة على التوالي في الذهاب بعيداً بـ«كأس العالم»، عقب خروجه من دور المجموعات في نسختيْ 2018 و2022.

وكان بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني، قد أعلن فتح مراجعة شاملة لأسباب السقوط الجديد، في ظل انتقادات واسعة للأداء والأجواء داخل معسكر المنتخب.

ووفق التقارير، ناقش ناغلسمان، خلال الاجتماع، تقييمه مشاركة ألمانيا في البطولة، إضافة إلى الأداء المتواضع للفريق والتوتر الذي رافق معسكره التدريبي في وينستون-سالم.

وأشارت «بيلد» إلى أن مسؤولي الاتحاد منحوا ناغلسمان فرصة الاستقالة ووقتاً لدراسة خياراته، رغم أن عقده يمتد حتى عام 2028، على أن يُحسم القرار في موعدٍ أقصاه بداية الأسبوع المقبل.

في المقابل، تتجه الأنظار إلى يورغن كلوب، المدرب السابق لبوروسيا دورتموند وليفربول، الذي تصفه عدة وسائل إعلام ألمانية بالمرشح الأوفر حظاً لتولّي المهمة.

وذكرت تقارير محلية أن كلوب مستعدّ لخوض التجربة، رغم ارتباطه حالياً بعقد مع شركة ريد بول، حيث يشغل منصب المدير العالمي لكرة القدم، مشرفاً على الأندية التابعة للمجموعة.

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