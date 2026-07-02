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الرياضة رياضة عالمية

اعتزال الإسباني سانتي كاسورلا عن 41 عاماً

سانتي كاسورلا (رويترز)
سانتي كاسورلا (رويترز)
  • أوفييدو إسبانيا: «الشرق الأوسط»
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  • أوفييدو إسبانيا: «الشرق الأوسط»
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اعتزال الإسباني سانتي كاسورلا عن 41 عاماً

سانتي كاسورلا (رويترز)
سانتي كاسورلا (رويترز)

قرر سانتي كاسورلا، صانع ألعاب آرسنال الإنجليزي ومنتخب إسبانيا سابقاً، اعتزال كرة القدم عن 41 عاماً، وفق ما أعلن، الخميس، واضعاً بذلك حداً لمسيرةٍ دامت 20 عاماً أحرز خلالها ألقاباً عدة، أبرزها «كأس أوروبا» في عاميْ 2008 و2012.

وبعد موسم أخير مع ريال أوفييدو؛ نادي مسقط رأسه الذي ساعده على الصعود إلى الدرجة الأولى في عام 2025، قبل أن يهبط مجدداً في نهاية الموسم الماضي بعد تذيله الترتيب، أعلن كاسورلا نهاية مسيرته الاحترافية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال، في مقطع فيديو نُشر على «إكس»: «الآن، بعدما وصل كل شيء إلى نهايته، وبعدما علقت حذائي وحلَّ الصمت مكان الضجيج، يصبح لكل شيء معنى؛ لأن هذه النهاية لم تكن في أي مكان: كنت في بيتي».

وبدأ كاسورلا مسيرته الاحترافية مع «فياريال»، لكن مسيرته أخذت بُعداً آخر بعد انضمامه إلى آرسنال عام 2012، عقب تجارب مع «ريكرياتيفو» و«ملقة».

ويُعد لاعب الوسط المهاجم القادر على اللعب بالقدمين، من أبرز نجوم جيله، إذ تُوج مرتين بـ«كأس أوروبا» مع المنتخب الإسباني في عاميْ 2008 و2012، لكنه غاب عن التتويج بـ«كأس العالم 2010» بسبب الإصابة، وهي مشكلة لازمته طوال مسيرته.

وبعد ستة مواسم مع «المدفعجية»، تُوّج خلالها بـ«كأس إنجلترا» في عاميْ 2014 و2015، عاد كاسورلا إلى «فياريال»، ثم انتقل إلى «السد» القطري، قبل أن يعود إلى «أوفييدو» في الدرجة الثانية عام 2023.

وقال «أوفييدو»، في بيان: «يطوي ريال أوفييدو وسانتي كاسورلا إحدى أجمل صفحات التاريخ الحديث للنادي»، مضيفاً أن «كاسورلا قرر العودة (إلى النادي الذي لعب في فرقه العمرية بين 1996 و2003 قبل الانتقال إلى فياريال)، مقابل تقاضي الحد الأدنى من الراتب المسموح به في (الدوري)، وتبرع بكامل حقوق صورته للنادي».

وأشار النادي إلى رغبته في بقاء كاسورلا، مهما كان الدور أو المنصب الذي يختاره، و«الذي يجعله يشعر بالراحة».

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إليوت أندرسون (أ.ف.ب)
إليوت أندرسون (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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مانشستر سيتي يضم أندرسون من نوتنغهام فورست

إليوت أندرسون (أ.ف.ب)
إليوت أندرسون (أ.ف.ب)

انضم إليوت أندرسون إلى مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قادماً من نوتنغهام فورست، اليوم الخميس، في صفقة ذكرت تقارير إعلامية أنها الأغلى للاعب بريطاني في تاريخ الانتقالات.

ولم يكشف الناديان عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن قيمتها قد تصل إلى 116 مليون جنيه إسترليني (153 مليون دولار)، متجاوزة مبلغ 105 ملايين جنيه إسترليني الذي دفعه آرسنال إلى وست هام يونايتد لضم ديكلان رايس.

وقال سيتي في بيان: «أندرسون (23 عاماً) يشارك حالياً مع منتخب إنجلترا في كأس العالم، وقد خضع للفحص الطبي في كانساس. وستُستكمل الإجراءات الرسمية للانتقال فور عودته إلى إنجلترا».

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الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

«دورة ويمبلدون»: دي مينور وفريتز يتقدمان للدور الثالث

أليكس دي مينور (أ.ب)
أليكس دي مينور (أ.ب)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT

«دورة ويمبلدون»: دي مينور وفريتز يتقدمان للدور الثالث

أليكس دي مينور (أ.ب)
أليكس دي مينور (أ.ب)

تأهّل الأسترالي أليكس دي مينور، المصنف السادس عالمياً، للدور الثالث بمنافسات فردي الرجال لبطولة ويمبلدون، إحدى البطولات الأربع الكبرى «غراند سلام»، اليوم الخميس.

وصعد دي مينور، المصنف الخامس في البطولة المُقامة على الملاعب العشبية، بفوز سهل على الفرنسي أدريان مانارينو بثلاث مجموعات دون رد بنتيجة 6-3 و6-2 و6-2.

وينتظر النجم الأسترالي في الدور الثالث مواجهة إما البولندي كاميل مايخشاك أو الأميركي زاكري سفايدا.

وفي مواجهة أخرى، فاز الأميركي تايلور فريتز على مُواطنه باتريك كيبسون بثلاث مجموعات أيضاً نتيجة 6-2 و6-2 و7-5.

تايلور فريتز (أ.ف.ب)

وسيلعب فريتز، في الجولة المقبلة، مع الفائز من مباراة الكندي غابرييل ديالو ضد الإيطالي لورينزو سونيجو.

وبعد مباراة من 4 مجموعات، فاز البريطاني آرثر فيري على الفنلندي أوتو فيرتانن بنتيجة 5-7 و7-6 و6-3 و6-3.

ويبلغ مجموع الجوائز المالية لبطولة ويمبلدون، المُقامة على الملاعب العشبية، ما يزيد بقليل عن 30 مليون يورو.

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الإيفواري توريه يقترب من الانتقال إلى «نيوكاسل» الإنجليزي

بازومانا توريه (د.ب.أ)
بازومانا توريه (د.ب.أ)
  • برلين : «الشرق الأوسط»
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  • برلين : «الشرق الأوسط»
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الإيفواري توريه يقترب من الانتقال إلى «نيوكاسل» الإنجليزي

بازومانا توريه (د.ب.أ)
بازومانا توريه (د.ب.أ)

اقترب الإيفواري بازومانا توريه، جناح فريق هوفنهايم، من الانتقال إلى نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وفقاً لتأكيدات وسائل إعلام ألمانية.

ويرتبط بازومانا (20 عاماً) بانتقال محتمل إلى «نيوكاسل» مقابل 50 مليون يورو (57 مليون دولار)، لتنتعش إيرادات النادي الألماني برقم قياسي في الانتقالات.

ويسعى «نيوكاسل» لتعزيز صفوفه بجناح أيسر جديد لتعويض بيع لاعبه الإنجليزي أنتوني جوردون لنادي برشلونة الإسباني.

وأفادت قناة «سكاي ألمانيا» ومجلة «كيكر» بأن اللاعب الإيفواري سيخضع قريباً لفحص طبي، بعد توديع منتخب بلاده منافسات «كأس العالم 2026» في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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