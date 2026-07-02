اعتزال الإسباني سانتي كاسورلا عن 41 عاماً

قرر سانتي كاسورلا، صانع ألعاب آرسنال الإنجليزي ومنتخب إسبانيا سابقاً، اعتزال كرة القدم عن 41 عاماً، وفق ما أعلن، الخميس، واضعاً بذلك حداً لمسيرةٍ دامت 20 عاماً أحرز خلالها ألقاباً عدة، أبرزها «كأس أوروبا» في عاميْ 2008 و2012.

وبعد موسم أخير مع ريال أوفييدو؛ نادي مسقط رأسه الذي ساعده على الصعود إلى الدرجة الأولى في عام 2025، قبل أن يهبط مجدداً في نهاية الموسم الماضي بعد تذيله الترتيب، أعلن كاسورلا نهاية مسيرته الاحترافية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال، في مقطع فيديو نُشر على «إكس»: «الآن، بعدما وصل كل شيء إلى نهايته، وبعدما علقت حذائي وحلَّ الصمت مكان الضجيج، يصبح لكل شيء معنى؛ لأن هذه النهاية لم تكن في أي مكان: كنت في بيتي».

وبدأ كاسورلا مسيرته الاحترافية مع «فياريال»، لكن مسيرته أخذت بُعداً آخر بعد انضمامه إلى آرسنال عام 2012، عقب تجارب مع «ريكرياتيفو» و«ملقة».

ويُعد لاعب الوسط المهاجم القادر على اللعب بالقدمين، من أبرز نجوم جيله، إذ تُوج مرتين بـ«كأس أوروبا» مع المنتخب الإسباني في عاميْ 2008 و2012، لكنه غاب عن التتويج بـ«كأس العالم 2010» بسبب الإصابة، وهي مشكلة لازمته طوال مسيرته.

وبعد ستة مواسم مع «المدفعجية»، تُوّج خلالها بـ«كأس إنجلترا» في عاميْ 2014 و2015، عاد كاسورلا إلى «فياريال»، ثم انتقل إلى «السد» القطري، قبل أن يعود إلى «أوفييدو» في الدرجة الثانية عام 2023.

وقال «أوفييدو»، في بيان: «يطوي ريال أوفييدو وسانتي كاسورلا إحدى أجمل صفحات التاريخ الحديث للنادي»، مضيفاً أن «كاسورلا قرر العودة (إلى النادي الذي لعب في فرقه العمرية بين 1996 و2003 قبل الانتقال إلى فياريال)، مقابل تقاضي الحد الأدنى من الراتب المسموح به في (الدوري)، وتبرع بكامل حقوق صورته للنادي».

وأشار النادي إلى رغبته في بقاء كاسورلا، مهما كان الدور أو المنصب الذي يختاره، و«الذي يجعله يشعر بالراحة».