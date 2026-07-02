إدينسون كافاني يعلن رحيله عن بوكا جونيورز

غادر المهاجم الدولي الأوروغواياني السابق إدينسون كافاني بوكا جونيورز الأرجنتيني، بعدما دافع عن ألوانه لثلاثة أعوام، وفق ما أعلن الأربعاء من دون الحديث عن اعتزاله كرة القدم رغم أعوامه الـ39.

وفسخ اللاعب السابق لنابولي الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي عقده مع بوكا جونيورز الذي انضم إليه في يوليو (تموز) 2023، مؤكداً بذلك المعلومات التي تداولتها في وقت سابق وسائل إعلام مثل «إي إس بي إن» و«أوليه».

وقال في مقطع فيديو نشره على «إنستغرام»: «كما علمني أحد المدربين الذين عملت معهم، الطريق هو المكافأة. والطريق كان رائعاً».

انضم كافاني إلى النادي الأكثر شعبية في الأرجنتين وسط توقعات كبيرة، بعدما أغرته تجربة جديدة منحته «مزيداً من الأسباب» كي يكون متحفزاً و«تقديم 100 في المائة في كل مباراة»، وفق ما قال.

وأقر «إل ماتادور» الذي يغادر بوكا من دون أن يحرز أي لقب معه بأنه اضطر لاحقاً إلى مواجهة «لحظات صعبة» حرمته من فرصة «ترك بصمة» داخل النادي.

وبسبب الإصابات المتكررة، لم يكن الأوروغواياني مؤثراً بشكل كافٍ، إذ خاض 81 مباراة فقط، منها 27 كاملة خلال ثلاثة أعوام، مسجلاً 28 هدفاً.

كما لم يكن ضمن خطط المدرب الجديد لبوكا رودولفو أروابارينا.

وأضاف على «إنستغرام»: «لن أندم أبداً على قراري بالمجيء... لتحقيق الرغبة التي كانت لدي في اللعب هنا».

وتوج المهاجم السابق لمنتخب الأوروغواي الذي دافع عن ألوان «لا سيليستي» لمدة 15 عاماً (136 مباراة دولية و58 هدفاً)، بكأس إيطاليا مع نابولي، ثم حصد ستة ألقاب في الدوري وخمسة في الكأس مع سان جيرمان، إضافة إلى لقب الدوري الأوروغواياني مع دانوبيو.