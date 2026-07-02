مونديال 2026: ميسي يعود إلى «الديار» لقيادة الأرجنتين في ميامي

قلة من الناس كانت تتخيل أنه بعد ثلاث سنوات من انتقاله إلى ميامي، سيقود ليونيل ميسي مسيرة الأرجنتين للدفاع عن لقبها، ويحطم الأرقام القياسية في مشاركته السادسة في كأس العالم. ويعود اللاعب البالغ 39 عاماً إلى فلوريدا التي بات يعتبرها موطناً له، لخوض مواجهة في دور الـ32 أمام مفاجأة البطولة الرأس الأخضر، الجمعة، بعدما سجل ستة أهداف في دور المجموعات.

وبذلك أصبح ميسي الهداف التاريخي لنهائيات كأس العالم برصيد 19 هدفاً، كما يملك سلسلة تهديفية قياسية تمتد لسبع مباريات متتالية في البطولة. وكان كثيرون يعتقدون أن الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات يتجه نحو اعتزال دولي عندما غادر الكرة الأوروبية إلى الدوري الأميركي لكرة القدم، بعد أن وضع حداً لانتظاره الطويل للتتويج بكأس العالم في قطر أواخر عام 2022.

لكن ميسي خالف التوقعات، سواء من خلال تأثيره في كرة القدم بالولايات المتحدة، أو قدرته على مواصلة حسم المباريات على المستوى الدولي. ولم يكن إنتر ميامي، المملوك جزئياً للإنجليزي ديفيد بيكهام الذي تأسس عام 2018، قد أحرز أي لقب قبل وصوله.

وجعل وصول ميسي، أحد أحدث أندية الدوري الأميركي، وجهة مفضلة لنجوم أوروبا. وبمساعدة زميليه السابقين في برشلونة سيرغيو بوسكيتس وجوردي ألبا، قاد ميسي إنتر ميامي للفوز بكأس الدوريات، وهي بطولة إقصائية تجمع أندية من الدوري الأميركي والمكسيكي والكندي، في موسمه الأول.

وفي العام الماضي، ذهب ميسي وميامي إلى أبعد من ذلك بإحراز أول لقب للدوري الأميركي. لا يقتصر تأثير لاعب يُعتبر على نطاق واسع الأفضل في التاريخ على أرض الملعب فقط. وقال خوان بوغين، المدرب في أكاديمية «ريفو سوكر» في دورال قرب ميامي: «ميسي يمثل مرحلة ما قبل وما بعد بالنسبة لمعنى كرة القدم هنا. منذ 2023، أصبح الجميع مشجعي إنتر». وأضاف: «لاحظنا ذلك بوضوح في الأكاديمية أيضاً، حيث ارتفع عدد الأطفال المسجلين لممارسة اللعبة بشكل كبير». هذا الشغف يرسم ابتسامة على وجه ليلي دياس، البالغة 69 عاماً والمنحدرة من بوينوس آيرس التي كانت تتنزه في ميامي مرتدية قبعة المنتخب.

وقالت إنها تشعر هذه الأيام بقرب أكبر من بلدها الذي غادرته قبل أربعة عقود للاستقرار في فلوريدا. وأضافت: «إنه شعور رائع أن نرى ميسي يلعب مع الأرجنتين. إنه مصدر فخر، وقدوة داخل الملعب وخارجه»، مشيرة إلى أنها شاهدت النجم أربع مرات مع إنتر. وفي مكان قريب، سافر جوني فورتيس (62 عاماً) من بوينوس آيرس لمتابعة الأرجنتين طوال رحلتها في كأس العالم حتى المباراة النهائية المحتملة.

وقال: «أعمل في وظيفة مكتبية، لكن لمدة عام ونصف العام كنت أقود سيارة ليلا لأتمكن من تحمل تكاليف القدوم إلى الولايات المتحدة. قدمت تضحيات، لكنها كانت تستحق العناء».

وفي مطعم «بوينوس أيرس بايكري»، يجتمع الحماس للمنتخب مع روح الأعمال، حيث فُرض رسم دخول بقيمة 15 دولاراً وحد أدنى للإنفاق يبلغ 20 دولاراً لمن يرغبون في مشاهدة مباريات أبطال العالم في المكان المكتظ.

وفي الداخل، يستمتع خوليان فرانكو بالمأكولات الأرجنتينية التي لا يجدها في مدينة بوفالو الأميركية، حيث انتقل قبل ثلاثة أشهر من مقاطعة كاتاماركا. ومثل آلاف آخرين يستعدون للتوجه إلى ميامي، لا يملك تذكرة لمباراة الجمعة، لكنه أراد معايشة الأجواء في جنوب فلوريدا.

وقال: «تشعر بحماس كبير عند مشاهدة ميسي يلعب، خصوصاً عندما تعرف أنه مر أيضاً بلحظات فشل». وأضاف: «هذا يمنحك الأمل، وأن عليك دائماً أن تبذل المزيد لتحقيق ما تريد».