مدرب البوسنة: فخور باللاعبين... ارفعوا رؤوسكم عالياً

قال سيرجي بارباريز، مدرب منتخب البوسنة، إن لاعبيه يجب أن يحتفلوا بمسيرتهم في كأس العالم لكرة القدم وأن يرفعوا رؤوسهم عالياً رغم خروجهم من البطولة عقب هزيمتهم أمام الولايات المتحدة في وقت مبكر من يوم الخميس.

وخسرت البوسنة 2 - صفر أمام البلد المشارك في استضافة البطولة في دور الـ32 في منطقة خليج سان فرانسيسكو، في أول مشاركة لها على الإطلاق في مرحلة خروج المغلوب بكأس العالم.

وتعادلت البوسنة مع كندا، إحدى الدول الثلاث المضيفة، وفازت على قطر، وخسرت أمام سويسرا في دور المجموعات، بعد أن تأهلت إلى كأس العالم التي تضم 48 فريقاً من الملحق الأوروبي، لتحرم إيطاليا الفائزة باللقب 4 مرات من المشاركة.

وقال بارباريز عن فريقه: «كنت فخوراً بهم حقاً. هذه هي النتيجة التي يجب أن نحتفل بها، ولا يجب أن نحزن، لأن هذا جزء من الحياة، وجزء من كرة القدم، خاصة في هذه المنافسة الكبيرة».

وأكد أن مواجهة الولايات المتحدة كانت صعبة، وأن فريقه ارتكب أخطاء مكلفة، وأخفق في صناعة الفرص أو الاستفادة من الكرة.

وقال بارباريز إنه يتطلع إلى عودة الفريق إلى الوطن للقاء الجماهير.

وأضاف: «الرسائل المصورة لطيفة ورائعة، والمكالمات الهاتفية أيضاً، لكن عندما نكون بين الناس، عندها فقط سنفهم مدى روعة هذا الأمر، ومدى أهميته».

وتابع: «على الرغم من أننا كنا متأخرين بهدفين، فإن قلبي كان مليئاً بالفخر حقاً وأنا أشاهدهم. هذا أمر جميل حقاً، وأنا أكثر مدرب فخراً في العالم في هذه اللحظة».