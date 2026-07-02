عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:35 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

لوكاكو يتذكر والده المتوفى بعد هدفه في السنغال

روميلو لوكاكو مهاجم المنتخب البلجيكي (رويترز)
روميلو لوكاكو مهاجم المنتخب البلجيكي (رويترز)
  • سياتل الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT
  • سياتل الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT

لوكاكو يتذكر والده المتوفى بعد هدفه في السنغال

روميلو لوكاكو مهاجم المنتخب البلجيكي (رويترز)
روميلو لوكاكو مهاجم المنتخب البلجيكي (رويترز)

قال روميلو لوكاكو، مهاجم المنتخب البلجيكي لكرة القدم، إنه تذكّر والده الراحل بعد أن سجل هدفاً حاسماً في فوز الفريق المثير 3 - 2 على السنغال بعد التمديد، مساء الأربعاء، بالتوقيت المحلي، لبطولة كأس العالم 2026.

وحينما كانت بلجيكا متأخرة صفر - 2 أمام السنغال، أحرز لوكاكو الهدف الأول للفريق الملقب بـ«الشياطين الحمر» في الدقيقة 86 من عمر المباراة، التي جرت ضمن منافسات دور الـ32 للمونديال، قبل أن يسجل يوري تيليمانس الهدف الثاني في الدقيقة 89 ليتعادل الفريقان 2 - 2 خلال الوقت الأصلي ويحتكما للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين.

وخلال الوقت الإضافي، حسم المنتخب البلجيكي بطاقة التأهل لدور الـ16 لمصلحته، عقب إحراز تيليمانس هدف الصعود القاتل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.

وصرح لوكاكو عقب المباراة: «أعتقد أن والدي يراقبني من السماء. أنا متأكد من ذلك»، وكان والده، روجر، قد توفي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأكد لوكاكو: «لقد تحلينا بشجاعة كبيرة، وهذا ما تحتاجه في مباراة كهذه».

وعندما احتسبت ركلة الجزاء للبلجيكيين، احتفظ لوكاكو بالكرة لفترة طويلة، قبل أن يتركها للقائد تيليمانس.

وأضاف لوكاكو: «لا يزال الأمر صعباً بعض الشيء بالنسبة لي، لذا كان من الأفضل أن يسدد يوري ركلة الجزاء. لا أريد الفوز لنفسي، بل الأهم عندي أن ينتصر الفريق».

كما كان لوكاكو (33 عاماً) مصدر إشادة لمهاراته القيادية، فعندما كان تيليمانس ولياندرو تروسارد يتجادلان خلال استراحة شرب الماء الثانية، تدخل لوكاكو للوساطة بينهما.

من جانبه، قال الفرنسي رودي غارسيا، مدرب بلجيكا: «حاول روميلو تهدئة كليهما. لقد أعجبني ذلك، هذا يدل على أن لدينا فريقاً حيوياً».

مواضيع
رياضة كأس العالم بلجيكا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مدرب البوسنة: فخور باللاعبين... ارفعوا رؤوسكم عالياً

رياضة عالمية سيرجي بارباريز مدرب منتخب البوسنة (رويترز)

مدرب البوسنة: فخور باللاعبين... ارفعوا رؤوسكم عالياً

 قال سيرجي بارباريز، مدرب منتخب البوسنة، إن لاعبيه يجب أن يحتفلوا بمسيرتهم في كأس العالم لكرة القدم وأن يرفعوا رؤوسهم عاليا رغم خروجهم من البطولة.

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا (الولايات المتحدة) )
رياضة عالمية ودع منتخب السنغال البطولة بسيناريو دراماتيكي محبط (رويترز)
رياضة عالمية

«أسود التيرانغا» يبكون الحلم الضائع

أبدى كريبان دياتا وحبيب ديارا، نجما منتخب السنغال، أسفهما لإخفاق فريقهما في التأهل لدور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
رياضة عالمية ماوريسيو بوكيتينو مدرب منتخب أميركا ( رويترز)
رياضة عالمية

مدرب منتخب أميركا: بالوغون لا يستحق «الحمراء»... نيته لم تكن الدهس

قال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب منتخب أميركا، إن المهاجم فولارين بالوغون لم يكن ينبغي «قط» أن يتلقى بطاقة حمراء، بعدما طُرد خلال مواجهة البوسنة والهرسك.

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا (الولايات المتحدة) )
رياضة عالمية يعاني المدافع السويسري من مشكلات عضلية (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

الشكوك تحوم حول مشاركة السويسري جاكيز أمام الجزائر

لا يزال مراد ياكين، المدير الفني لمنتخب سويسرا، غير متأكد من مشاركة لوكا جاكيز، لاعب الفريق في مواجهة الجزائر، مساء الخمس بالتوقيت المحلي بدور الـ32 بكأس العالم

«الشرق الأوسط» (فانكوفر (كندا) )
رياضة عالمية الأميركي مالك تيلمان يحتفل بهدفه في شباك البوسنة (أ.ب)
رياضة عالمية

الأميركي تيلمان رجل مباراة الولايات المتحدة والبوسنة

حصل الأميركي مالك تيلمان على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت منتخب بلاده ضد منتخب البوسنة والهرسك، مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، ضمن منافسات دور الـ32.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) )
الرياضة رياضة عالمية

مدرب البوسنة: فخور باللاعبين... ارفعوا رؤوسكم عالياً

سيرجي بارباريز مدرب منتخب البوسنة (رويترز)
سيرجي بارباريز مدرب منتخب البوسنة (رويترز)
  • كاليفورنيا الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT
  • كاليفورنيا الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT

مدرب البوسنة: فخور باللاعبين... ارفعوا رؤوسكم عالياً

سيرجي بارباريز مدرب منتخب البوسنة (رويترز)
سيرجي بارباريز مدرب منتخب البوسنة (رويترز)

قال سيرجي بارباريز، مدرب منتخب البوسنة، إن لاعبيه يجب أن يحتفلوا بمسيرتهم في كأس العالم لكرة القدم وأن يرفعوا رؤوسهم عالياً رغم خروجهم من البطولة عقب هزيمتهم أمام الولايات المتحدة في وقت مبكر من يوم الخميس.

وخسرت البوسنة 2 - صفر أمام البلد المشارك في استضافة البطولة في دور الـ32 في منطقة خليج سان فرانسيسكو، في أول مشاركة لها على الإطلاق في مرحلة خروج المغلوب بكأس العالم.

وتعادلت البوسنة مع كندا، إحدى الدول الثلاث المضيفة، وفازت على قطر، وخسرت أمام سويسرا في دور المجموعات، بعد أن تأهلت إلى كأس العالم التي تضم 48 فريقاً من الملحق الأوروبي، لتحرم إيطاليا الفائزة باللقب 4 مرات من المشاركة.

وقال بارباريز عن فريقه: «كنت فخوراً بهم حقاً. هذه هي النتيجة التي يجب أن نحتفل بها، ولا يجب أن نحزن، لأن هذا جزء من الحياة، وجزء من كرة القدم، خاصة في هذه المنافسة الكبيرة».

وأكد أن مواجهة الولايات المتحدة كانت صعبة، وأن فريقه ارتكب أخطاء مكلفة، وأخفق في صناعة الفرص أو الاستفادة من الكرة.

وقال بارباريز إنه يتطلع إلى عودة الفريق إلى الوطن للقاء الجماهير.

وأضاف: «الرسائل المصورة لطيفة ورائعة، والمكالمات الهاتفية أيضاً، لكن عندما نكون بين الناس، عندها فقط سنفهم مدى روعة هذا الأمر، ومدى أهميته».

وتابع: «على الرغم من أننا كنا متأخرين بهدفين، فإن قلبي كان مليئاً بالفخر حقاً وأنا أشاهدهم. هذا أمر جميل حقاً، وأنا أكثر مدرب فخراً في العالم في هذه اللحظة».

مواضيع
رياضة كأس العالم البوسنة والهرسك أميركا
الرياضة رياضة عالمية

«أسود التيرانغا» يبكون الحلم الضائع

ودع منتخب السنغال البطولة بسيناريو دراماتيكي محبط (رويترز)
ودع منتخب السنغال البطولة بسيناريو دراماتيكي محبط (رويترز)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

«أسود التيرانغا» يبكون الحلم الضائع

ودع منتخب السنغال البطولة بسيناريو دراماتيكي محبط (رويترز)
ودع منتخب السنغال البطولة بسيناريو دراماتيكي محبط (رويترز)

أبدى كريبان دياتا وحبيب ديارا، نجما منتخب السنغال، أسفهما لإخفاق فريقهما في التأهل لدور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وودّع منتخب السنغال المونديال بسيناريو مؤلم للغاية بعد الخسارة 2 - 3 أمام بلجيكا بركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من مباراة ماراثونية امتدت لشوطين إضافيين ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة.

وفرّط منتخب السنغال في تأهل كان وشيكاً للغاية بعدما فرض عليه منافسه التعادل 2 - 2 بهدفين في اللحظات الأخيرة من وقت المباراة الأصلي.

وأنهى المنتخب السنغالي الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في سياتل متقدماً بهدف حبيب ديارا في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني، أضاف «أسود التيرانغا» هدفاً ثانياً في الدقيقة 51 سجله إسماعيلا سار الذي رفع رصيده إلى 5 أهداف متساوياً مع الإنجليزي هاري كين والنرويجي إيرلينغ هالاند في سباق هدافي هذه النسخة الذي يتصدره الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي بتساويهما بـ6 أهداف.

لكن المنتخب البلجيكي أنقذ نفسه بهدفين في توقيت قاتل، سجلهما روميلو لوكاكو ويوري تيليمانس في الدقيقتين 86 و89، ليمتد اللقاء المثير لشوطين إضافيين.

وانتزعت بلجيكا بطاقة التأهل بسيناريو درامي من ركلة جزاء احتسبت في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، سددها تيليمانس قائد الفريق بنجاح ليسجل الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الرابع.

وقال المدافع كريبان دياتا: «كنا في قلب كتابة صفحات مشرقة من تاريخ كرة القدم في هذا العالم، ولكن يتعين علينا أن نتقبل فشلنا في مهمتنا».

وأشاد دياتا بنجاح منتخب بلجيكا في قلب مجريات المباراة، لكنه قال إن منتخب السنغال كان يجب ألا يسمح بحدوث ذلك.

أوضح دياتا: «لقد أدوا المطلوب منهم وأثبتوا قدرتهم على العودة. أعتقد أن المشكلة كانت من جانبنا».

وشدد اللاعب السنغالي: «كان يتعيّن علينا الفوز بهذه المباراة. في مثل هذه المواجهات المتقاربة داخل منطقة الجزاء، ينبغي لنا أن نبذل قصارى جهدنا وألا نمنحهم أي فرصة للتسجيل».

من جانبه، صرح ديارا، لاعب وسط السنغال: «نشعر بخيبة أمل. قدمنا شوطاً أول جيداً، لكنه لم يكن كافياً. المباراة تستمر 90 دقيقة، ونحن محبطون للغاية».

أكد ديارا: «إنه أمر صعب للغاية. لا أعرف ماذا أقول. عندما تكون على أرض الملعب، فإنه يجب عليك أن تبذل قصارى جهدك، وهذا ما لم نفعله. لا نلوم إلا أنفسنا».

يشار إلى أن منتخب بلجيكا سيلتقي في دور الـ16 مع منتخب الولايات المتحدة، الذي حقق فوزاً ثميناً ومستحقاً 2 - صفر على منتخب البوسنة والهرسك في دور الـ32.

مواضيع
رياضة كأس العالم السنغال
الرياضة رياضة عالمية

مدرب منتخب أميركا: بالوغون لا يستحق «الحمراء»... نيته لم تكن الدهس

ماوريسيو بوكيتينو مدرب منتخب أميركا ( رويترز)
ماوريسيو بوكيتينو مدرب منتخب أميركا ( رويترز)
  • كاليفورنيا الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT
  • كاليفورنيا الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT

مدرب منتخب أميركا: بالوغون لا يستحق «الحمراء»... نيته لم تكن الدهس

ماوريسيو بوكيتينو مدرب منتخب أميركا ( رويترز)
ماوريسيو بوكيتينو مدرب منتخب أميركا ( رويترز)

قال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب منتخب أميركا، الأربعاء، إن المهاجم فولارين بالوغون لم يكن ينبغي «قط» أن يتلقى بطاقة حمراء، بعدما طُرد خلال مواجهة البوسنة والهرسك عقب مراجعة حكم الفيديو المساعد (في أيه آر)، ما يعني غيابه عن مباراة ثمن النهائي في كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام بلجيكا الأسبوع المقبل.

وفي الدقيقة 64 من مباراة خروج المغلوب أمام البوسنة والهرسك، الأربعاء، اعتبر أن بالوغون الذي سجل الهدف الافتتاحي في فوز الولايات المتحدة 2 – 0، داس بشكل مثير للجدل على قدم المدافع طارق محاريموفيتش.

وبدا أيضاً أن بالوغون تعرض لإصابة جراء الاحتكاك مع محاريموفيتش، لكن الإعادات البطيئة أظهرت أن قدمه الممدودة هبطت في وضعية خطرة على كاحل منافسه أثناء التفافه.

ورغم الاحتجاجات بأن الاحتكاك كان عرضياً وغير مقصود، تلقّى بالوغون بطاقة حمراء بعد أن توجه الحكم البرازيلي رافايل كلوس لمراجعة اللقطة على الشاشة الجانبية.

وقال بوكيتينو: «بالنسبة لي، ليست بطاقة حمراء. لم تكن قط نيته أن يدوس على قدم اللاعب».

وأضاف: «كانت حالة طبيعية في كرة القدم؛ حيث تتصارع على الكرة وتهبط قدماك، أليس كذلك؟ ربما كان المشهد قاسياً بعض الشيء للمشاهدة، لكنني أعتقد أنه لم يكن متعمداً».

وردد نجم المنتخب الأميركي كريستيان بوليسيك هذه الكلمات، قائلاً إن زميله «لا يستحق البطاقة الحمراء»، واصفاً القرار بأنه «مؤسف».

وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يُوقف بالوغون تلقائياً عن المباراة التالية لمنتخبه، ولا يمكن الطعن في الإيقاف، وفق ما قاله متحدث باسم الاتحاد للصحافيين.

وقال بوكيتينو إنه «من العدل» أن يكون هناك مجال للطعن في القرار، لكنه أشار إلى أنه سيضطر للنظر في «خيارات مختلفة» إذا لم يكن ذلك ممكناً.

وعوّض ريكاردو بيبي، لاعب آيندهوفن الهولندي، بالوغون في خط الهجوم، عندما أُريح الأخير في ختام مباريات الولايات المتحدة ضمن دور المجموعات أمام تركيا.

وسجّل بالوغون المولود في نيويورك والذي نشأ في إنجلترا ويلعب حالياً مع موناكو الفرنسي، ثلاثة أهداف للمنتخب الأميركي في هذه النسخة من كأس العالم، بعدما أحرز ثنائية في المباراة الافتتاحية أمام باراغواي.

ويفصله هدفان فقط عن معادلة الرقم القياسي التاريخي للولايات المتحدة في كأس العالم والمسجل باسم لاندون دونوفان (خمسة أهداف).

وتابع بوكيتينو: «إنه محبط جداً، لأنني أعتقد أنها لقطة غير متعمدة. لكنه سعيد أيضاً لأننا تأهلنا».

وأكمل: «لا يمكننا فعل أي شيء لتغيير هذا الشعور. انتهى الأمر. هذه هي كرة القدم. عليه أن يفهم أن مثل هذه المواقف تحدث».

وختم: «بالتأكيد سيساعدنا على تقديم مستويات جيدة. آمل أن نتمكن من التأهل إلى الدور المقبل وأن يكون متاحاً مجدداً».

مواضيع
رياضة كأس العالم أميركا