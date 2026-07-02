الشكوك تحوم حول مشاركة السويسري جاكيز أمام الجزائر

لا يزال مراد ياكين، المدير الفني لمنتخب سويسرا، غير متأكد من مشاركة لوكا جاكيز، لاعب الفريق في مواجهة الجزائر، مساء الخمس بالتوقيت المحلي بدور الـ32 لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

ويعاني المدافع السويسري من مشكلات عضلية، وربما يغيب عن المباراة التي ستُقام بمدينة فانكوفر الكندية.

وصرَّح ياكين، في مؤتمر صحافي عقده مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي: «نسعى جاهدين لتجهيز لوكا في الوقت المناسب. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فلدينا بديلان».

يُشار إلى أنَّ الفائز باللقاء، سوف يلتقي في دور الـ16 للمونديال المقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مع الفائز من مباراة منتخبَي غانا وكولومبيا في دور الـ32.