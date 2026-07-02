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الرياضة رياضة عالمية

الأميركي تيلمان رجل مباراة الولايات المتحدة والبوسنة

الأميركي مالك تيلمان يحتفل بهدفه في شباك البوسنة (أ.ب)
الأميركي مالك تيلمان يحتفل بهدفه في شباك البوسنة (أ.ب)
  • سان فرانسيسكو الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
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  • سان فرانسيسكو الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT

الأميركي تيلمان رجل مباراة الولايات المتحدة والبوسنة

الأميركي مالك تيلمان يحتفل بهدفه في شباك البوسنة (أ.ب)
الأميركي مالك تيلمان يحتفل بهدفه في شباك البوسنة (أ.ب)

حصل الأميركي مالك تيلمان على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت منتخب بلاده ضد منتخب البوسنة والهرسك، مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وواصل منتخب الولايات المتحدة مغامرته في المونديال بعدما تأهَّل لدور الـ16 في البطولة، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 - صفر على منتخب البوسنة والهرسك.

وافتتح المنتخب الأميركي التسجيل في الدقيقة 45، عن طريق فولارين بالوغون، الذي تلقَّى بطاقة حمراء في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

لكن منتخب الولايات المتحدة تحدَّى النقص العددي، وتمكَّن من تأمين انتصاره عقب تسجيل مالك تيلمان الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليظفر الفريق المستضيف بورقة التَّرشُّح لدور الـ16، ويلاقي منتخب بلجيكا في سياتل يوم 6 يوليو (تموز) الحالي.

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رياضة كأس العالم أميركا

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الرياضة رياضة عالمية

الشكوك تحوم حول مشاركة السويسري جاكيز أمام الجزائر

يعاني المدافع السويسري من مشكلات عضلية (إ.ب.أ)
يعاني المدافع السويسري من مشكلات عضلية (إ.ب.أ)
  • فانكوفر كندا : «الشرق الأوسط»
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  • فانكوفر كندا : «الشرق الأوسط»
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الشكوك تحوم حول مشاركة السويسري جاكيز أمام الجزائر

يعاني المدافع السويسري من مشكلات عضلية (إ.ب.أ)
يعاني المدافع السويسري من مشكلات عضلية (إ.ب.أ)

لا يزال مراد ياكين، المدير الفني لمنتخب سويسرا، غير متأكد من مشاركة لوكا جاكيز، لاعب الفريق في مواجهة الجزائر، مساء الخمس بالتوقيت المحلي بدور الـ32 لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

ويعاني المدافع السويسري من مشكلات عضلية، وربما يغيب عن المباراة التي ستُقام بمدينة فانكوفر الكندية.

وصرَّح ياكين، في مؤتمر صحافي عقده مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي: «نسعى جاهدين لتجهيز لوكا في الوقت المناسب. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فلدينا بديلان».

يُشار إلى أنَّ الفائز باللقاء، سوف يلتقي في دور الـ16 للمونديال المقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مع الفائز من مباراة منتخبَي غانا وكولومبيا في دور الـ32.

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رياضة كأس العالم سويسرا
الرياضة رياضة عالمية

دهس «غير قانوني» يحرم أميركا من نجمها بالوغون أمام بلجيكا

فولارين بالوغون بعد تعرُّضه للطرد (إ.ب.أ)
فولارين بالوغون بعد تعرُّضه للطرد (إ.ب.أ)
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دهس «غير قانوني» يحرم أميركا من نجمها بالوغون أمام بلجيكا

فولارين بالوغون بعد تعرُّضه للطرد (إ.ب.أ)
فولارين بالوغون بعد تعرُّضه للطرد (إ.ب.أ)

يفتقد منتخب الولايات المتحدة خدمات نجمه فولارين بالوغون في لقائه المرتقب ضد منتخب بلجيكا، في السادس من يوليو (تموز) الحالي بدور الـ16 لبطولة كأس العالم، بداعي الإيقاف.

وتلقَّى بالوغون بطاقة حمراء في الدقيقة 64 من عمر مباراة الولايات المتحدة والبوسنة والهرسك، بدور الـ32 للمونديال، بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وأثبتت تقنية «فار» قيام اللاعب الأميركي بدهس كاحل طارق محرموفيتش، لاعب البوسنة، خلال إحدى الكرات المشتركة في وسط الملعب، حينما كانت النتيجة تشير لتقدُّم منتخب الولايات المتحدة بهدف نظيف أحرزه بالوغون في الدقيقة 45، حيث كان هذا هو هدفه الثالث في النسخة الحالية للمسابقة، عقب تسجيله ثنائية خلال الفوز 4 - 1 على باراغواي في الجولة الافتتاحية بمرحلة المجموعات.

وتلقَّى بالوغون البطاقة الحمراء الخامسة للمنتخب الأميركي في كأس العالم، بعد إريك وينالدا أمام تشيكوسلوفاكيا عام 1990، وفرناندو كلافيهو أمام البرازيل عام 1994، وبابلو ماسترويني وإيدي بوب أمام إيطاليا عام 2006.

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

مشجعو كأس العالم يقاضون منصة «ستوب هاب» لبيع التذاكر

الدعوى القضائية تطالب بتعويضات لا تقل عن 5 ملايين دولار لصالح آلاف الأشخاص (رويترز)
الدعوى القضائية تطالب بتعويضات لا تقل عن 5 ملايين دولار لصالح آلاف الأشخاص (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

مشجعو كأس العالم يقاضون منصة «ستوب هاب» لبيع التذاكر

الدعوى القضائية تطالب بتعويضات لا تقل عن 5 ملايين دولار لصالح آلاف الأشخاص (رويترز)
الدعوى القضائية تطالب بتعويضات لا تقل عن 5 ملايين دولار لصالح آلاف الأشخاص (رويترز)

رفع مشجعو كأس العالم دعوى قضائية ضد منصة «ستوب هاب» لإعادة بيع التذاكر، بعدم تسليم التذاكر الباهظة التي اشتروها لحضور المباريات.

وفي دعوى جماعية رُفعت، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن، قال المشجعون إنهم «لم يحصلوا على ما دفعوا ثمنه» لأنَّ المنصة لم تسلمهم التذاكر.

وقالت المنصة إنها لن تعلق على الدعوى القضائية، لكنها أضافت في بيان: «هدفنا الوحيد هو أن يحضر المشجعون الفعاليات، وإذا حدث أي خطأ، فإنَّ ضمان فان بروتكت الخاص بنا يوفِّر تذاكر بديلة أو استرداداً كاملاً للمبلغ المدفوع. وكأس العالم ليست استثناء، والمشكلات التي واجهها المشجعون ترجع في الغالب إلى مشكلات في البنية التحتية الخاصة ببيع التذاكر لدى مُنظِّم الحدث نفسه».

وكان «فيفا» قد حثَّ المشجعين على استخدام منصته الرسمية لإعادة البيع حصراً، قائلاً إنها موثوقة.

وقد اكتسحت تعليقات المشجعين مواقع التواصل الاجتماعي خلال البطولة التي تُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إذ ألقوا باللوم على المنصة؛ بسبب إلغاء التذاكر في اللحظات الأخيرة، وتراجعها عن تأكيداتها بأنَّهم سيحصلون على تذاكر بديلة.

ويقول الكثيرون من حاملي التذاكر إنهم سافروا مسافات طويلة لمشاهدة المباريات، ولم يكن استرداد ثمن التذاكر مرضياً بالنسبة لهم لأنهم كانوا قد دفعوا تكاليف الطيران والإقامة.

وجاء في الشكوى أن المشجعين تعرَّضوا «للخداع واشتروا تذاكر كأس العالم بمبالغ طائلة، ليتكبَّدوا في النهاية خسائر مالية فادحة. هذا يمثل انحداراً جديداً لصناعة بيع تذاكر الأحداث الرياضية التي تعاني مراراً وتكراراً من مشكلات تتعلق بحماية المستهلك، مما يضر بالمشجعين الذين يجعلون الرياضة مميزة».

وألقت المنصة باللوم على البنية التحتية لبيع التذاكر التابعة للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في المشكلات المتعلقة بإعادة بيع التذاكر.

وتطالب الدعوى القضائية بتعويضات غير محددة لا تقل عن 5 ملايين دولار لصالح آلاف الأشخاص في الولايات المتحدة الذين لم يتسلموا تذاكر كأس العالم التي اشتروها عبر «ستوب هاب»؛ وذلك بسبب انتهاكات مزعومة لقوانين حماية المستهلك وقوانين الإعلان الكاذب.

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كأس العالم أميركا