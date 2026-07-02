الأميركي تيلمان رجل مباراة الولايات المتحدة والبوسنة

حصل الأميركي مالك تيلمان على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت منتخب بلاده ضد منتخب البوسنة والهرسك، مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وواصل منتخب الولايات المتحدة مغامرته في المونديال بعدما تأهَّل لدور الـ16 في البطولة، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 - صفر على منتخب البوسنة والهرسك.

وافتتح المنتخب الأميركي التسجيل في الدقيقة 45، عن طريق فولارين بالوغون، الذي تلقَّى بطاقة حمراء في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

لكن منتخب الولايات المتحدة تحدَّى النقص العددي، وتمكَّن من تأمين انتصاره عقب تسجيل مالك تيلمان الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليظفر الفريق المستضيف بورقة التَّرشُّح لدور الـ16، ويلاقي منتخب بلجيكا في سياتل يوم 6 يوليو (تموز) الحالي.