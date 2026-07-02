أميركا تعبر البوسنة بـ10 لاعبين... وتضرب موعداً مع بلجيكا

بلغ منتخب الولايات المتحدة، المنقوص عددياً، دور الـ16 في كأس العالم، بتخطيه البوسنة والهرسك 2 - 0، الأربعاء، على ملعب «ليفايس» في سانتا كلارا بسان فرانسيسكو ضمن دور الـ32.

ويدين منتخب المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بعبوره لهدفي الثنائي فولارين بالوغون في الدقيقة 45، ومالك تيلمان في الدقيقة 82.

وأكمل منتخب البلد المستضيف للبطولة، بالشراكة مع المكسيك وكندا، المواجهة بـ10 لاعبين بعد طرد بالوغون ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 64.

وضربت الولايات المتحدة موعداً في دور الـ16 مع بلجيكا الفائزة على السنغال 3 - 2 بعد التمديد (2 - 2 في الوقت الأصلي)، وذلك في مدينة سياتل الأميركية، يوم الاثنين المقبل.