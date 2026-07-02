لابورتا: مساعينا لضم ألفاريز «شريفة»... ولا أفهم سبب لجوء أتلتيكو لـ«فيفا»

صرَّح خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، بأنَّه لا يفهم سبب تقديم أتلتيكو مدريد شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الإسباني للعبة بشأن محاولتهم التعاقد مع المهاجم جوليان ألفاريز.

وقال لابورتا، الذي أُعيد انتخابه رئيساً لبرشلونة لولاية رابعة في مارس (آذار) الماضي، في خطاب تنصيبه إن سعي النادي وراء اللاعب الأرجنتيني الدولي كان «شريفاً»، مضيفاً أنَّ عرضهم سيظلُّ قائماً في الوقت الحالي.

ويتنافس ريال مدريد الإسباني أيضاً على ضم ألفاريز، علماً بأنَّه تمَّ رفض عرضه البالغ 173 مليون دولار للتعاقد معه الشهر الماضي، بينما زعمت إدارة أتلتيكو أنَّ برشلونة لم يحصل على إذن للتفاوض مع نجم «راقصي التانغو».

وأكد لابورتا في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «لا نعرف ما استراتيجيتهم، لقد أجرينا كثيراً من الصفقات مع

أتلتيكو دون مشكلات. هذه الصفقة ربما تكون أكثر حساسية».

وأضاف: «نبذل جهداً كبيراً بعرض سنتمسَّك به حتى نعيد النظر فيه. آمل أن يعيد أتلتيكو النظر في الأمر أيضاً، ويقبل العرض».

وأوضح رئيس برشلونة: «إذا لم يقوموا بذلك، فسنرى ما سنفعله. لا أعرف ما الهدف من الذهاب إلى (فيفا). هناك مَن يريد إفساد الأمور».

وانضم ألفاريز، الفائز بكأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني عام 2022 بقطر، إلى أتلتيكو قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي عام 2024.

وأحرز ألفاريز 20 هدفاً في 49 مباراة مع أتلتيكو خلال الموسم الماضي، من بينها 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا، حيث وصل الفريق للدور قبل النهائي في المسابقة القارية.

وأشار لابورتا: «لم يتحدَّث جوليان عن برشلونة، بل طرح فكرة الانتقال إلى نادٍ آخر. لطالما كان اللاعب ضمن دائرة اهتمام برشلونة، حتى قبل انتقاله لمانشستر سيتي، لكننا لم نكن قادرين على تحمل تكاليف الصفقة آنذاك».

واختتم لابورتا حديثه قائلاً: «تحدثت مع مسؤولي أتلتيكو، وقدَّم المدير الرياضي ديكو عرضاً. نعلم أنَّه يرغب في الانتقال إلينا. مع كامل الاحترام، أبلغناهم بأنَّ لديهم عرضاً، لكنهم قالوا إنَّهم لا يريدون بيعه لعدم وجود بديل آخر».