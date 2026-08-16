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الرياضة رياضة سعودية

«الساعة الرملية» تبدأ العد التنازلي... كانسيلو على أبواب برشلونة

البرتغالي جواو كانسيلو في طريقه إلى برشلونة من جديد (نادي برشلونة)
البرتغالي جواو كانسيلو في طريقه إلى برشلونة من جديد (نادي برشلونة)
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«الساعة الرملية» تبدأ العد التنازلي... كانسيلو على أبواب برشلونة

البرتغالي جواو كانسيلو في طريقه إلى برشلونة من جديد (نادي برشلونة)
البرتغالي جواو كانسيلو في طريقه إلى برشلونة من جديد (نادي برشلونة)

لم يعد جواو كانسيلو يخفي رغبته في العودة إلى برشلونة، ومع دخول المفاوضات ساعاتها الحاسمة، اختار الظهير البرتغالي طريقة مختصرة للتعبير عن اقتراب النهاية: ساعة رملية تشير إلى أن العد التنازلي قد بدأ.

وحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، بات كانسيلو أقرب من أي وقت مضى إلى ارتداء قميص برشلونة للمرة الثالثة، بعدما شهدت الساعات الأخيرة تقدماً في طريق إنهاء ارتباطه بالهلال السعودي، تمهيداً لإتمام عودته إلى النادي الكاتالوني. وأكدت الصحيفة أن اللاعب يبذل الكثير من جانبه لإنجاز العملية، بعدما عاد مؤقتاً إلى تدريبات الهلال عقب نهاية إعارته لبرشلونة.

وكانسيلو نفسه زاد التكهنات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشر صورة له بقميص برشلونة من الخلف وأرفقها برمز الساعة الرملية، في إشارة فسرتها وسائل إعلام على أنها إعلان غير مباشر عن اقتراب عودته. كما سبق أن نشر صورة مع مصفف شعره، الذي تمنى له التوفيق في «فصله المقبل»، وأرفقها كانسيلو بقلبين أزرق وأحمر.

وتأتي التطورات بعدما خرج البرتغالي من قائمة الهلال في افتتاح الدوري السعودي أمام الفيصلي، بينما اكتفى المدرب سيموني إنزاغي بالتأكيد أن اللاعب يواصل التدريب وأن مستقبله من اختصاص إدارة النادي.

وسيكون الانتقال، حال اكتماله، الفترة الثالثة لكانسيلو مع برشلونة؛ إذ لعب مع الفريق موسم 2023-2024 معاراً من مانشستر سيتي، وشارك في 42 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 5، قبل انتقاله إلى الهلال مقابل 25 مليون يورو. ثم عاد إلى برشلونة في يناير 2026 معاراً حتى نهاية الموسم، وتُوج معه بلقب الدوري الإسباني.

وبدأ كانسيلو، المولود عام 1994، مسيرته في أكاديمية بنفيكا، قبل المرور بفالنسيا وإنتر ميلان ويوفنتوس، ثم خاض أبرز فتراته مع مانشستر سيتي، الذي شارك معه في 154 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف، قبل إعاراته إلى بايرن ميونيخ وبرشلونة ثم انتقاله إلى الهلال عام 2024.

ويملك الظهير البرتغالي سجلاً استثنائياً، إذ تُوج بالدوري الإيطالي مع يوفنتوس، وبالدوري الإنجليزي 3 مرات ودوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، وبالدوري الألماني مع بايرن ميونيخ، ثم الدوري الإسباني مع برشلونة، ليصبح أول لاعب يتوج بالدوري في أربع من البطولات الأوروبية الخمس الكبرى.

وعلى المستوى الدولي، خاض كانسيلو أكثر من 60 مباراة مع منتخب البرتغال، وكان ضمن الجيل المتوج بدوري الأمم الأوروبية في نسختي 2019 و2025.

الآن تبدو كل الطرق مؤدية إلى كاتالونيا.. وكانسيلو نفسه وضع الساعة الرملية؛ انتظاراً للحظة التي يتحول فيها العد التنازلي إلى إعلان رسمي.

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الرياضة رياضة سعودية

مدرب الحزم: أبها استنزف طاقتنا... وتأهلنا مستحق

جلال قادري خلال المواجهة (موقع نادي الحزم)
جلال قادري خلال المواجهة (موقع نادي الحزم)
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مدرب الحزم: أبها استنزف طاقتنا... وتأهلنا مستحق

جلال قادري خلال المواجهة (موقع نادي الحزم)
جلال قادري خلال المواجهة (موقع نادي الحزم)

أكد التونسي جلال قادري، مدرب الحزم، أن تأهل فريقه إلى دور الـ16 من بطولة كأس الملك كان مستحقاً، مشيراً إلى أن مباريات الكؤوس لا تخضع لأي اعتبارات فنية، وأن فريقه كان قادراً على حسم المواجهة أمام البكيرية في وقت مبكر.

وقال قادري خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «التأهل مستحق، كنا نعلم أن مباريات الكؤوس لا تخضع لأي اعتبارات. قدمنا مباراة جيدة، وكان بإمكاننا حسم المباراة بشكل مبكر، لكن الأهم أننا حققنا الانتصار والتأهل للدور التالي».

وأوضح مدرب الحزم أن ضغط المباريات أثّر في جاهزية الفريق، خصوصاً بعد خوض مواجهة قوية أمام أبها قبل يومين، مؤكداً أن الفريق لا يزال في مرحلة بناء، ولم يصل إلى كامل جاهزيته الفنية والبدنية.

وأضاف: «قبل يومين كنا في أبها وخضنا مباراة قوية استنزفت طاقة الفريق، كما أنه لا يزال غير مكتمل، ورغم أننا لسنا في أفضل حالاتنا، فإننا نجحنا اليوم في تحقيق الفوز بفضل ذهنية اللاعبين وإصرارهم».

بدوره، أكد البرتغالي رودولفو مانويل، مدرب البكيرية، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الحزم، رغم الخسارة والخروج من البطولة، مشيراً إلى أن الفوارق لم تكن كبيرة، وأن تفاصيل صغيرة حسمت نتيجة المواجهة.

وعن احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة، كشف مانويل عن رغبته في تعزيز صفوف البكيرية بعدد من العناصر، موضحاً: «نحتاج إلى تدعيم بلاعبين أجانب في خط الدفاع وخط الوسط، وكذلك نحتاج إلى مهاجم محلي».

وختم رودولفو مانويل حديثه بالتأكيد على أن تركيز البكيرية سينتقل إلى منافسات «دوري يلو»، مشيراً إلى أن الفريق يمتلك أسبوعاً كاملاً للاستعداد، والعمل على معالجة الملاحظات التي ظهرت خلال مواجهة الحزم.

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الرياضة رياضة سعودية

«كأس السوبر الفرنسية»: سعود عبد الحميد أساسياً مع لانس... وأكليوش يقود سان جيرمان

النجم السعودي سعود عبد الحميد لاعب لانس (رويترز)
النجم السعودي سعود عبد الحميد لاعب لانس (رويترز)
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«كأس السوبر الفرنسية»: سعود عبد الحميد أساسياً مع لانس... وأكليوش يقود سان جيرمان

النجم السعودي سعود عبد الحميد لاعب لانس (رويترز)
النجم السعودي سعود عبد الحميد لاعب لانس (رويترز)

سيكون النجم السعودي سعود عبد الحميد حاضراً في التشكيلة الأساسية لفريقه الفرنسي لانس، بطل كأس فرنسا، في مواجهة كأس السوبر الفرنسية التي تنطلق مساء الأحد على ملعب «بولار دولولي» بمدينة لانس، ضد باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي.

ويخوض سعود (27 عاماً) موسمه الثاني مع لانس، علماً بأنه شارك في 4 من مباريات فريقه الوديّة قبل انطلاق الموسم، ضد كل من شارلروا البلجيكي، وكريستال بالاس الإنجليزي، وفياريال الإسباني، وسندرلاند الإنجليزي.

وسيبدأ مدرب لانس، الألماني دينيس توبمولر، بالوافدين الجدد؛ البولندي مايك نافروكي (القادم من هانوفر الألماني)، والفرنسي ميشال كويسانس (القادم من هيرتا برلين الألماني)، والجزائري ياسين تيتراوي (القادم من شارلروا البلجيكي)، والمهاجم الكرواتي فرنكو إيفانوفيتش (القادم من بنفيكا البرتغالي).

وعلى الجانب الآخر، يبدأ الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس، باثنين من الصفقات الجديدة؛ هما الدولي الفرنسي لوكاس ديني القادم من أستون فيلا، والجناح الشاب ماغنيوس أكليوش القادم من موناكو، في حين يجلس نجوم الفريق عثمان ديمبيلي وماركينيوس ونونو مينديز على مقاعد البدلاء.

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الرياضة رياضة سعودية

«أزمة دفاع» تعجّل مساعي الاتحاديين لحسم صفقة الهليل

ناصر الهليل هدف اتحادي رئيسي في الفترة الحالية (موقع نادي النجمة)
ناصر الهليل هدف اتحادي رئيسي في الفترة الحالية (موقع نادي النجمة)
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«أزمة دفاع» تعجّل مساعي الاتحاديين لحسم صفقة الهليل

ناصر الهليل هدف اتحادي رئيسي في الفترة الحالية (موقع نادي النجمة)
ناصر الهليل هدف اتحادي رئيسي في الفترة الحالية (موقع نادي النجمة)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن نادي الاتحاد ما زال متمسكاً بحسم صفقة المدافع ناصر الهليل من نادي النجمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويواجه الاتحاد مشاكل على الصعيد الدفاعي عقب إصابة لاعبه أحمد شراحيلي، بالإضافة إلى تعرض دانيلو بيريرا للطرد في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين أمام الخلود.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن إدارة النجمة أبدت استعدادها للتفاوض مع الاتحاد بشأن شراء المدة المتبقية من عقد الهليل البالغ من العمر 26 عاماً، حال كان العرض المالي مناسباً.

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