«الساعة الرملية» تبدأ العد التنازلي... كانسيلو على أبواب برشلونة

لم يعد جواو كانسيلو يخفي رغبته في العودة إلى برشلونة، ومع دخول المفاوضات ساعاتها الحاسمة، اختار الظهير البرتغالي طريقة مختصرة للتعبير عن اقتراب النهاية: ساعة رملية تشير إلى أن العد التنازلي قد بدأ.

وحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، بات كانسيلو أقرب من أي وقت مضى إلى ارتداء قميص برشلونة للمرة الثالثة، بعدما شهدت الساعات الأخيرة تقدماً في طريق إنهاء ارتباطه بالهلال السعودي، تمهيداً لإتمام عودته إلى النادي الكاتالوني. وأكدت الصحيفة أن اللاعب يبذل الكثير من جانبه لإنجاز العملية، بعدما عاد مؤقتاً إلى تدريبات الهلال عقب نهاية إعارته لبرشلونة.

وكانسيلو نفسه زاد التكهنات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشر صورة له بقميص برشلونة من الخلف وأرفقها برمز الساعة الرملية، في إشارة فسرتها وسائل إعلام على أنها إعلان غير مباشر عن اقتراب عودته. كما سبق أن نشر صورة مع مصفف شعره، الذي تمنى له التوفيق في «فصله المقبل»، وأرفقها كانسيلو بقلبين أزرق وأحمر.

وتأتي التطورات بعدما خرج البرتغالي من قائمة الهلال في افتتاح الدوري السعودي أمام الفيصلي، بينما اكتفى المدرب سيموني إنزاغي بالتأكيد أن اللاعب يواصل التدريب وأن مستقبله من اختصاص إدارة النادي.

وسيكون الانتقال، حال اكتماله، الفترة الثالثة لكانسيلو مع برشلونة؛ إذ لعب مع الفريق موسم 2023-2024 معاراً من مانشستر سيتي، وشارك في 42 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 5، قبل انتقاله إلى الهلال مقابل 25 مليون يورو. ثم عاد إلى برشلونة في يناير 2026 معاراً حتى نهاية الموسم، وتُوج معه بلقب الدوري الإسباني.

وبدأ كانسيلو، المولود عام 1994، مسيرته في أكاديمية بنفيكا، قبل المرور بفالنسيا وإنتر ميلان ويوفنتوس، ثم خاض أبرز فتراته مع مانشستر سيتي، الذي شارك معه في 154 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف، قبل إعاراته إلى بايرن ميونيخ وبرشلونة ثم انتقاله إلى الهلال عام 2024.

ويملك الظهير البرتغالي سجلاً استثنائياً، إذ تُوج بالدوري الإيطالي مع يوفنتوس، وبالدوري الإنجليزي 3 مرات ودوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، وبالدوري الألماني مع بايرن ميونيخ، ثم الدوري الإسباني مع برشلونة، ليصبح أول لاعب يتوج بالدوري في أربع من البطولات الأوروبية الخمس الكبرى.

وعلى المستوى الدولي، خاض كانسيلو أكثر من 60 مباراة مع منتخب البرتغال، وكان ضمن الجيل المتوج بدوري الأمم الأوروبية في نسختي 2019 و2025.

الآن تبدو كل الطرق مؤدية إلى كاتالونيا.. وكانسيلو نفسه وضع الساعة الرملية؛ انتظاراً للحظة التي يتحول فيها العد التنازلي إلى إعلان رسمي.