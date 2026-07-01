«ويمبلدون»: منع النجوم في المقصورة الملكية من مشاهدة المونديال عبر هواتفهم

مُنع نجما الغولف، الآيرلندي روري ماكلروي، والإنجليزي تومي فليتوود، من متابعة مباراة إنجلترا في كأس العالم، خلال حضورهما مباريات بطولة «ويمبلدون للتنس» من مقاعد المقصورة الملكية.

وكان فليتوود، مشجع نادي إيفرتون، اضطر إلى تفويت مشاهدة حارس مرمى فريقه جوردان بيكفورد في مباراة إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية الأربعاء، بعد تأكيد سالي بولتون، الرئيسة التنفيذية لـ«نادي عموم إنجلترا»، بأنَّ «ويمبلدون» قرَّرت استثناء النجوم من استخدام هواتفهم في المقصورة الملكية.

وتزامن موعد مباراة إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية مع عدد من مباريات بطولة التنس العريقة، ولم يعرض منظمو «ويمبلدون» مباراة مونديال 2026 على شاشات ملاعب البطولة المقامة على الملاعب العشبية، وتركت الحرية للجماهير العادية للاختيار بين مباريات التنس أو كأس العالم.

ويخضع رواد المقصورة الملكية لقواعد مختلفة، بينما لم يُمنَع الضيوف من مشاهدة مباراة المنتخب الإنجليزي على هواتفهم.

ويعشق كثير من نجوم الغولف الموجودين في المقصورة الملكية بالملعب الرئيسي يوم الأربعاء، كرة القدم، حيث يشجِّع البريطاني جاستن روز فريق تشيلسي، بينما يشجِّع الإنجليزي لوك دونالد فريق توتنهام.