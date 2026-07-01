«ويمبلدون»: الكندي ألياسيم إلى الدور الثالث لأول مرة منذ 2021

حقّق الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم، المصنف الثالث في منافسات فردي الرجال ببطولة ويمبلدون للتنس، فوزاً كاسحاً على الكرواتي دينو بريزميتش بـ3 مجموعات متتالية، ليتأهل للدور الثالث للمرة الأولى منذ وصوله إلى دور الثمانية في نسخة عام 2021.

أما الروسي دانييل ميدفيديف فتغلب على الإسباني دانييل ميريدا بـ4 مجموعات، ليضرب موعداً مع مواجهة محتملة ضد البولندي هوبرت هوركاتش، الذي كان قد أطاح باللاعب الروسي من ويمبلدون في عام 2021، عندما حقّق هوركاتش أفضل إنجازاته بالتأهل لقبل النهائي في لندن.

وتغلب هوركاتش، غير المصنف، على النمساوي سيباستيان أوفنر في ساعة و57 دقيقة، ليواجه شريكه السابق في الزوجي، الأميركي تومي بول.

ووسط حضور جماهيري غفير، تأهل البرازيلي الشاب جواو فونسيكا بفوز سهل على الهولندي يسبر دي يونغ.

وسيلعب فونسيكا ضد الروسي رومان سافيولين، الذي هزم الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب بعد مباراة من 5 مجموعات.

كما تأهل أيضاً الفرنسي آرثر ريندركنيش، المصنف 25، والإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا إلى الدور الثالث.