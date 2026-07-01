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«ويمبلدون»: الكندي ألياسيم إلى الدور الثالث لأول مرة منذ 2021

ألياسيم بعد فوزه في المواجهة (رويترز)
ألياسيم بعد فوزه في المواجهة (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«ويمبلدون»: الكندي ألياسيم إلى الدور الثالث لأول مرة منذ 2021

ألياسيم بعد فوزه في المواجهة (رويترز)
ألياسيم بعد فوزه في المواجهة (رويترز)

حقّق الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم، المصنف الثالث في منافسات فردي الرجال ببطولة ويمبلدون للتنس، فوزاً كاسحاً على الكرواتي دينو بريزميتش بـ3 مجموعات متتالية، ليتأهل للدور الثالث للمرة الأولى منذ وصوله إلى دور الثمانية في نسخة عام 2021.

أما الروسي دانييل ميدفيديف فتغلب على الإسباني دانييل ميريدا بـ4 مجموعات، ليضرب موعداً مع مواجهة محتملة ضد البولندي هوبرت هوركاتش، الذي كان قد أطاح باللاعب الروسي من ويمبلدون في عام 2021، عندما حقّق هوركاتش أفضل إنجازاته بالتأهل لقبل النهائي في لندن.

وتغلب هوركاتش، غير المصنف، على النمساوي سيباستيان أوفنر في ساعة و57 دقيقة، ليواجه شريكه السابق في الزوجي، الأميركي تومي بول.

ووسط حضور جماهيري غفير، تأهل البرازيلي الشاب جواو فونسيكا بفوز سهل على الهولندي يسبر دي يونغ.

وسيلعب فونسيكا ضد الروسي رومان سافيولين، الذي هزم الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب بعد مباراة من 5 مجموعات.

كما تأهل أيضاً الفرنسي آرثر ريندركنيش، المصنف 25، والإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا إلى الدور الثالث.

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«المونديال»: إنجلترا تهزم الكونغو... وتبلغ دور الـ16

هاري كين يحتفل بثنائيته ليقود إنجلترا إلى ثمن النهائي في المونديال (أ.ب)
هاري كين يحتفل بثنائيته ليقود إنجلترا إلى ثمن النهائي في المونديال (أ.ب)
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«المونديال»: إنجلترا تهزم الكونغو... وتبلغ دور الـ16

هاري كين يحتفل بثنائيته ليقود إنجلترا إلى ثمن النهائي في المونديال (أ.ب)
هاري كين يحتفل بثنائيته ليقود إنجلترا إلى ثمن النهائي في المونديال (أ.ب)

حجز المنتخب الإنجليزي مقعده في ثمن نهائي كأس العالم 2026 بعدما قلب تأخره أمام الكونغو الديمقراطية إلى فوز مثير 2-1 في أتلانتا، أمس، بفضل ثنائية قائده هاري كين. وتقدمت الكونغو مبكراً عبر براين سيبينغا، قبل أن يعادل كين النتيجة برأسية من عرضية أنتوني غوردون، ثم منح «الأسود الثلاثة» بطاقة التأهل بتسديدة قوية في الشوط الثاني، ليضرب المنتخب الإنجليزي موعداً مع المكسيك.

في غضون ذلك، خيّم الحزن على احتفالات المكسيك بالتأهل بعد وفاة 3 أشخاص اختناقاً خلال تدافع الجماهير عقب فوز منتخبها على الإكوادور 2-0، فيما قدمت الرئيسة كلوديا شينباوم تعازيها لأسر الضحايا ودعت إلى الاحتفال بمسؤولية.

وتتواصل اليوم منافسات دور الـ32، إذ تتجه الأنظار إلى مواجهة الجزائر وسويسرا في فانكوفر، حيث يسعى «محاربو الصحراء» لتكرار إنجاز مونديال 2014، فيما تلتقي إسبانيا مع النمسا في لوس أنجليس، والبرتغال مع كرواتيا في تورونتو، بحثاً عن بطاقات التأهل إلى دور الـ16.

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أندرييفا تلقي بمضربها وتبكي بعد الخروج من «ويمبلدون»

أندرييفا تتحسر بعد الخسارة (أ.ف.ب)
أندرييفا تتحسر بعد الخسارة (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أندرييفا تلقي بمضربها وتبكي بعد الخروج من «ويمبلدون»

أندرييفا تتحسر بعد الخسارة (أ.ف.ب)
أندرييفا تتحسر بعد الخسارة (أ.ف.ب)

عبّرت الروسية ميرا أندرييفا عن إحباطها الشديد بإلقاء مضربها في الأرض بعد الخسارة بـ3 مجموعات أمام التشيكية باربورا كريتشيكوفا، الفائزة ببطولة ويمبلدون 2024، الأربعاء.

وبعد مرور أكثر من 3 أسابيع على تتويجها بلقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى «غراند سلام» في «رولان غاروس»، أصبحت أندرييفا المصنفة الخامسة عالمياً، أولى ضحايا البطولات الكبرى في منافسات فردي السيدات في ويمبلدون.

وخسرت اللاعبة الروسية بنتيجة 4 - 6 و7 - 5 و6 - 4 بعد مباراة استمرت ساعتين و47 دقيقة.

وانهمرت دموع اللاعبة الروسية في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء بعد هذه الخسارة الأليمة.

وقالت النجمة الروسية الشابة: «هذه لحظة قاسية بالتأكيد، لقد قدّمت أداءً جيداً، ولم يحالفني الحظ في الفرص التي أتيحت لي، لذا فازت كريتشيكوفا».

وأضافت: «ربما أتجاوز هذه الصدمة في غضون يومين، وبعدها سأبدأ التدريب على الملاعب الصلبة».

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تنس ويمبلدون بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

«ويمبلدون»: كريتشيكوفا تقلب تأخرها أمام أندرييفا... وتتأهل

كريتشيكوفا محتفلة بالفوز (إ.ب.أ)
كريتشيكوفا محتفلة بالفوز (إ.ب.أ)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«ويمبلدون»: كريتشيكوفا تقلب تأخرها أمام أندرييفا... وتتأهل

كريتشيكوفا محتفلة بالفوز (إ.ب.أ)
كريتشيكوفا محتفلة بالفوز (إ.ب.أ)

كافحت باربورا كريتشيكوفا، بطلة ويمبلدون السابقة، بعد تأخرها بمجموعة لتتفوق على المصنفة الخامسة ميرا أندريفا بنتيجة 4 - 6 و7 - 5 و6 - 4 اليوم الأربعاء، وتتأهل إلى الدور الثالث في نادي عموم إنجلترا للتنس.

وبدأت التشيكية كريتشيكوفا المباراة بقوة أمام الروسية البالغة من العمر 19 عاماً، والتي توجت بأول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى ببطولة فرنسا المفتوحة قبل أسابيع قليلة، لكن مستواها تراجع بعد تقدمها 3 - صفر لتجد نفسها متأخرة بمجموعة على الملعب الرئيسي.

واستعادت بطلة ويمبلدون 2024، والتي تملك أيضاً لقباً في بطولة فرنسا المفتوحة بخزينتها، إيقاعها في المجموعة التالية لتفرض مجموعة فاصلة، حيث بدا الإحباط واضحاً على أندريفا في مواجهة الأداء القوي لمنافستها.

وأنقذت أندريفا ست نقاط لحسم المباراة في المجموعة الفاصلة، لكنها لم تتمكن من منع كريتشيكوفا من عبور خط النهاية وتحقيق انتصارها الثاني فقط على اللاعبة الشابة.

وقالت كريتشيكوفا: «يا لها من مباراة. أعتقد أنها المرة الخامسة التي ألعب فيها ضد ميرا، ودائماً ما كانت المواجهة بمثابة معركة كبرى».

وأضافت: «إنها لاعبة شابة وفريدة من نوعها، والمستقبل كله أمامها. المباراة كانت صعبة للغاية، لكنني سعيدة حقاً لأننا تمكنا من تقديم عرض رائع. لقد قاتلنا حتى النقطة الأخيرة».

وتابعت: «أنا فخورة للغاية بنجاحي في الفوز على هذا الملعب الرئيسي الجميل، أفضل ملعب في العالم».

وستتطلع كريتشيكوفا الآن لمواجهة مواطنتها التشيكية نيكولا بارتونكوفا، في حين ألقت أندريفا بمضربها نحو مقعدها لتتحسر على الفرصة الضائعة بعد أن بلغت القمة في باريس.

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