مدرب أميركا يحذر: مفاجآت المونديال أسقطت الكبار

رفض ماوريسيو بوكيتينو مدرب الولايات المتحدة، أمس (الثلاثاء)، اعتبار البلد المشارك في استضافة كأس العالم لكرة القدم المرشح الأوفر حظاً للفوز في مباراته ضد البوسنة والهرسك في دور الـ32، وحذَّر من تكرار مفاجآت البطولة.

وخرجت ألمانيا من البطولة بعد خسارتها أمام باراغواي بركلات الترجيح، يوم الاثنين الماضي، كما أطاح المغرب بهولندا بركلات الترجيح.

وقال بوكيتينو للصحافيين في ملعب سان فرانسيسكو باي أريا أمس (الثلاثاء): «أولاً وقبل كل شيء، لا أعتقد أننا الفريق المرشح للفوز لأننا شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية مدى صعوبة الأمر على الجميع. أعتقد أن الحديث عن المرشحين يأتي لاحقاً؛ أليس كذلك؟ كان الجميع يقول إن ألمانيا مرشحة، لكن باراغواي تغلَّبت عليها، كما فاز المغرب على هولندا. في كأس العالم هذه، هناك عدة أمور وعوامل يمكن أن تؤثر على الأداء. علينا توخي الحذر عندما نقول: حسناً، ثمة فريق مرشح (على) فريق آخر».

واحتلت البوسنة المركز الثالث في المجموعة الثانية، فيما تصدرت الولايات المتحدة المجموعة الرابعة بفوزها في أول مباراتين ضد باراغواي وأستراليا لتتأهل مبكراً إلى مرحلة خروج المغلوب.

وأعلن النجم كريستيان بوليسيك أنه جاهز للعب أساسياً ضد البوسنيين، بعد أن شارك بديلاً في الهزيمة (3 - 2) أمام تركيا، لكن بوكيتينو استبعد تقريباً مشاركة المدافع مارك مكنزي الذي يعاني من إصابة في القدم.

أما التوقعات، فبدت أفضل بالنسبة للظهير الأيسر أوستن تراستي الذي خرج على محفَّة قرب صفارة النهاية، في مباراة تركيا، بعد التواء كاحله.

وقال بوكيتينو: «حالة أوستن أفضل بكثير مما توقعنا. سنجري تقييماً أخيراً، لكن نأمل أن يكون جاهزاً للجلوس على مقاعد البدلاء».

وسيواجه الفائز في هذه المباراة الفائز من مباراة السنغال و بلجيكا، اللتين ستلتقيان في وقت لاحق، اليوم (الأربعاء).

وقال بوكيتينو إنه على الولايات المتحدة أن تعتبر مباراة البوسنة بمثابة نهائي، وأن تحترم جودة منافسها.

وقال المدرب الأرجنتيني: «إنهم يستحقون هذا الاحترام. يمكنك أن ترى أن لديهم جودة، ليس فقط من حيث شراستهم وتنظيمهم الجيد، بل لديهم لاعبون يتمتعون بالجودة ومدرب يوفر لهم الأجواء المناسبة لتقديم أداء جيد. هذا أمر جيد. لهذا السبب، فإن هذه المباراة نهائي كأس العالم بالنسبة لنا».