يامال يؤكد: بإمكاني اللعب 90 دقيقة ضد النمسا

أكد النجم الإسباني لامين يامال الذي يستعيد تدريجياً لياقته البدنية بعد تعافيه مؤخراً من الإصابة، أنه جاهز لخوض «90 دقيقة»، الخميس، أمام النمسا، في دور الـ32 لمونديال أميركا الشمالية.

وقال المهاجم الذي يحتفل بعد 14 يوماً بعيد ميلاده التاسع عشر، باقتضاب في مقابلة مع إذاعة «كوبي» الإسبانية: «نعم، بإمكاني اللعب 90 دقيقة ضد النمسا»، وذلك بعدما شارك لمدة 19 دقيقة أمام الرأس الأخضر، و45 دقيقة أمام السعودية، سجَّل خلالها هدفاً، و76 دقيقة أمام أوروغواي.

وتعرَّض لاعب برشلونة لإصابة في فخذه، أبريل (نيسان)، ما جعله يغيب عن نهاية الموسم بالكامل.

وأضاف يامال: «إذا رأيت كرةً متنازعاً عليها، فلن أذهب إليها، ليس فقط من أجلي، بل من أجل زميلي أيضاً، حتى لا أتسبب بإصابته».

لكنه أكد في المقابل: «أتدرب بأقصى قوة».

وعند سؤاله عن الشكوك التي تحيط بالمنتخب الإسباني، بطل أوروبا المرشح للقب الذي لم يقنع كثيراً، لا سيما أمام الرأس الأخضر (0 - 0) في مباراته الأولى، بدا يامال واقعياً.

وقال: «غالباً ما قدمتُ مباريات جيدة مع برشلونة من دون أن نفوز»، مشدداً على أن «المهم هو الفوز. بالطبع نريد اللعب بشكل جيد، لكن إذا لعبنا جيداً وخسرنا، فسنشعر جميعاً بالحزن».

وتساءل: «ماذا نفضل؟ أن نلعب جيداً ونكون مثل هولندا (التي أقصاها المغرب الاثنين من دور الـ32)، أم أن نلعب بشكل سيئ ونكون مثل باراغواي (التي أطاحت ألمانيا من الدور نفسه)؟».

ولم يحقق «لا روخا» أي فوز في الأدوار الإقصائية بكأس العالم منذ تتويجه باللقب عام 2010.