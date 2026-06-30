«دورة ويمبلدون»: عودة «مريرة» لسيرينا ويليامز

انتهت عودة الأميركية سيرينا ويليامز إلى منافسات الفردي للمرة الأولى منذ أربعة أعوام، عند الدور الأول لبطولة «ويمبلدون» لكرة المضرب، بخسارتها أمام الأسترالية، مايا جوينت 6 - 3 و6 - 7 (6 - 8) و3 - 6 الثلاثاء.

وعن 44 عاماً، كانت سيرينا تخوض مباراتها الأولى في الفردي، منذ خسارتها في الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، عام 2022.

وجدت سيرينا (44 عاماً) استقبالاً جماهيرياً حاراً لدى دخولها إلى الملعب، بعد ما يقارب أربع سنوات من ابتعادها عن التنس، وتردُّدها حتى اللحظة الأخيرة بشأن قبول بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة. في بدايات المجموعة الحاسمة أمام الأسترالية جوينت الأصغر منها بـ24 عاماً، بدا أن سيرينا ستحقق فوزها الأول منذ قبل نهائي «ويمبلدون» في 2019. لكن اللاعبة الفائزة باللقب سبع مرات خسرت أمام منافستها الشابة بعد ثلاث مجموعات.

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)» أن النجمة الأميركية أثبتت لنفسها أنها قادرة على المنافسة، وأمامها مستقبل مبشر في منافسات الزوجي رفقة شقيقتها فينوس، وذلك بعدما انتهزت فرصة للعودة إلى منافسات الفردي.

لوحت سيرينا للجماهير وهي تغادر الملعب، بينما قالت اللاعبة الأسترالية: «لم أنم جيداً الليلة الماضية، بل كنتُ أفكر في هذه المواجهة حتى الثانية صباحاً. سيرينا أسطورة حقيقية، وحلمتُ باللعب معها منذ طفولتي. إنها لحظة مذهلة». وكانت ويليامز أكبر لاعبة تشارك في منافسات فردي السيدات ببطولة «ويمبلدون»، منذ التشيكية مارتينا نافراتيلوفا، البالغة من العمر 47 عاماً، في نسخة 2004.

فازت نافراتيلوفا في مباراتها الأولى، لكن مستوى المنافسة والقوة البدنية تطور كثيراً في الفترة الحالية، بخلاف أن جوينت قدمت أداء مميزاً في المباراة. وأضافت «بي إيه ميديا» أنه لو كان بإمكان ويليامز اختيار منافستها، لربما الأسترالية الشابة البالغة من العمر 20 عاماً، التي تفتقر إلى الخبرة في البطولات الكبرى، وتعاني من تراجع نتائجها؛ حيث اكتفت بفوز وحيد في آخر 14 مباراة.

وأتيحت للأسترالية فرصة حسم المباراة عند تقدمها 6 - 5 في الشوط الفاصل، لكن ويليامز أنقذتها بثقة؛ حيث استعادت إرسالها القوي في توقيت مناسب. وعندما سنحت لها فرصة حسم المجموعة، أخطأت جوينت في إرسالها. وكان الجمهور الحاضر في المدرجات يأمل في معجزة جديدة عند تقدم ويليامز بنتيجة 2 - 1 في المجموعة الحاسمة، لكن جوينت فازت بأربعة أشواط متتالية، قبل أن تحسم المجموعة الثالثة لصالحها.