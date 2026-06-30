المستشار الألماني يدافع عن «المانشافت» بعد الخروج المخيب من المونديال

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الثلاثاء، مواطنيه إلى التضامن في لحظات الهزيمة، في مواجهة موجة من الانتقادات التي طالت المنتخب الألماني لكرة القدم عقب خروجه المخيّب من كأس العالم على يد الباراغواي في دور الـ32.

وكتب ميرتس عبر منصة «إكس»: «نحتفل بالنجاحات معاً، وفي الهزيمة نتكاتف. هذه هي قوتنا. كل من يرتدي النسر على صدره يستحق دعمنا، لا سخرية منا».

وكانت رسالة سابقة للمستشار، قال فيها إن «المانشافت» أمتع البلاد خلال البطولة، قد أثارت موجة من السخرية والانتقادات.

وفي السياق نفسه، وصفت صحيفة «بيلد» اليومية الأوسع انتشاراً في ألمانيا منشور المستشار بأنه «مثير للسخرية»، في وقت يتعرض فيه ميرتس نفسه لانتقادات سياسية بسبب حصيلة حكمه التي وُصفت بالمتباينة.

كما قارن تعليق في الصحيفة بين إخفاق المنتخب وتراجع الاقتصاد الألماني، معتبراً أن «الخسارة القاسية أمام الباراغواي... وأداء المدرب واللاعبين يعكس حالة ذهنية عامة في البلاد»، مشيراً إلى أن ألمانيا باتت «في مستوى ثانٍ» مع اقتصاد يدخل في «دوامة تراجع».

ومنذ تتويجها بكأس العالم عام 2014 في البرازيل، تعاني ألمانيا من تراجع واضح في نتائجها بالبطولة؛ إذ خرجت من دور المجموعات في نسختي 2018 في روسيا و2022 في قطر، قبل أن تودّع هذه النسخة من دور الـ 32.