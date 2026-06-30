ميلان يعلن ضم غونسالو راموش من سان جيرمان

حسم ميلان الإيطالي تعاقده رسمياً مع المهاجم الدولي البرتغالي غونسالو راموش قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي، وفق ما أعلن الثلاثاء، في تأكيد لما كشفت عنه وسائل الإعلام منذ الجمعة الماضي.

وقال النادي اللومباردي، في بيان: «يعلن نادي ميلان أنه تعاقد مع اللاعب غونسالو ماتياس راموش من باريس سان جيرمان. وقّع المهاجم البرتغالي عقداً مع (روسونيري) يمتد حتى 30 يونيو (حزيران) 2031»، من دون الكشف عن قيمة الصفقة.

وأفاد مصدر مقرّب من المفاوضات بأن قيمة الصفقة تبلغ قرابة 74 مليون يورو، وقد تصل إلى 90 مليون يورو مع احتساب المكافآت، مضيفاً أن الناديين توصلا إلى اتفاق في نهاية الأسبوع الماضي.

وبذلك، بات راموش أغلى صفقة في تاريخ ميلان، متفوقاً على مواطنه رافايل لياو، الذي انضم إلى النادي اللومباردي عام 2019 قادماً من ليل الفرنسي، مقابل 49.5 مليون يورو.

ويشارك راموش حالياً مع منتخب البرتغال في مونديال 2026، وسيلعب الموسم المقبل تحت قيادة مواطنه روبن أموريم، الذي تعاقد معه ميلان مؤخراً بعد الانفصال عن ماسيميليانو أليغري.

وقضى راموش 3 أعوام مع سان جيرمان، فاز خلالها بـ3 ألقاب في الدوري الفرنسي، ولقبين في الكأس المحلية، إضافة إلى لقبين في دوري أبطال أوروبا.

وانضم إلى النادي الباريسي قادماً من بنفيكا مقابل 65 مليون يورو، لكنه لم يتمكن من فرض نفسه أساسياً بشكل منتظم في تشكيلة المدرب الإسباني لويس إنريكي، حيث لعب غالباً في ظل النجمين كيليان مبابي، ثم عثمان ديمبيلي.

ولم يبدأ راموش أي مباراة بشكل أساسي في دوري الأبطال الموسم المنصرم، رغم تأكيد مدربه إنريكي في أكثر من مناسبة أنه يستحق دقائق لعب أكثر.

لكن المنافسة الشديدة في الخط الأمامي، بوجود الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، والفرنسي ديزيري دوي، حالت دون دخوله التشكيلة الأساسية.

وخلال 3 مواسم مع سان جيرمان، سجّل راموش 45 هدفاً في 131 مباراة، شارك في عدد كبير منها بديلاً.