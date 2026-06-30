أندية سيدات ألمانيا تنفصل عن الاتحاد الألماني

كاليفورنيا للأميركيين... كرة القدم ليست مجرد رياضة هامشية بل تظاهرة عالمية

يعيش فريق سان خوسيه إيرثكويكس حالة من السعادة الغامرة؛ بفضل تحقيقه أفضل بداية للموسم بالدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم في تاريخه، لكنه يفسح المجال الآن لملوك جدد في ظل استعداد الولايات المتحدة لمواجهة البوسنة والهرسك في أدوار خروج المغلوب بكأس العالم الأربعاء.

وتعدّ هذه المواجهة، التي تقام في منطقة خليج سان فرنسيسكو، الـ3 من أصل 4 مباريات محتملة للمنتخب الأميركي في كاليفورنيا؛ إذ يحمل المنتخب آمال الملايين الذين يدفهم حماس شديد لتحقيق أفضل نتيجة في الحدث الرياضي الأبرز منذ 24 عاماً.

وتمثل استضافة مباريات كأس العالم، بالنسبة إلى الجماهير واللاعبين والأندية بولاية كاليفورنيا التي تعدّ معقلاً لكرة القدم، فرصة للإثبات أمام الجمهور الأميركي أن كرة القدم ليست مجرد رياضة هامشية بل تظاهرة عالمية.

وقال نيكو سكيريس، لاعب وسط فريق إيرثكويكس، لـ«رويترز» وهو يقف بجانب العشب النظيف في ملعبهم الحديث الذي يسع 18 ألف متفرج: «يمكنك أن ترى ذلك في المشجعين، وفي الملاعب، وفي المدرجات، وعند تسجيل الأهداف، وعندما تحدث اللحظات الحاسمة... تدرك مدى الضخامة التي تتمتع بها هذه الرياضة في جميع أنحاء العالم».

وأضاف: «أعتقد أن جلب ذلك إلى هنا وخوضنا هذه التجربة أمر هائل؛ لأنه في نهاية المطاف، هذا هو جوهر الأمر... الشغف والفرح الذي يجلبه للناس».

وتابع: «سيكون الأمر مميزاً حقاً للبلاد، والأهم من ذلك لمنطقة الخليج (سان فرنسيسكو)، أن نظهر ببساطة كما لو كنا نقول: (انظروا... كرة القدم كانت موجودة هنا، وما زالت تنمو)».

كان هذا النمو هائلاً؛ إذ تفتخر كاليفورنيا بأكبر عدد من الفرق في الدوريات الوطنية مقارنة بأي ولاية أميركية أخرى؛ حيث تضم 4 أندية في «الدوري الأميركي للمحترفين»، و3 في «الدوري الوطني لكرة القدم النسائية»، و5 في «بطولة الرابطة المتحدة»، بالإضافة إلى كثير من الأكاديميات والفرق الجامعية.

ويتصدر فريق سان دييغو ويف ترتيب الدوري الأميركي لكرة القدم للسيدات، ويتقدم أورانغ كاونتي دوري الدرجة الثانية بالقسم الغربي من «بطولة الرابطة المتحدة»، بينما يتساوى إيرثكويكس بالنقاط في صدارة القسم الغرب بـ«الدوري الأميركي للمحترفين» لأول مرة منذ 14 عاماً.

وتعدّ الظروف مهيأة لازدهار كرة القدم في كاليفورنيا؛ حيث إن المناخ دافئ على مدار العام، والعرقيات متنوعة. ويشكل اللاتينيون نحو 40 في المائة من السكان، وينحدرون من بلدان تهيمن فيها كرة القدم بشكل مطلق.

وقال لوتشي غونزاليس، مدير «أكاديمية إيرثكويكس» مساعد مدرب المنتخب الأميركي السابق في «كأس العالم 2022»، إن المنطقة تتمتع بتركيبة سكانية «عاشقة لكرة القدم»، ويرجع ذلك في جزء منه إلى الجذور اللاتينية التي شكلت ثقافة كرة القدم وقاعدة اللاعبين المحليين.

وقد يضفي تنظيم 6 مباريات من كأس العالم واستضافة المنتخب الأميركي في منطقة الخليج مزيداً من الزخم لتطوير اللاعبين المحليين الذين يأمل غونزاليس بيعهم يوماً ما لأندية أوروبية؛ مما يسهم في تحقيق إيرادات مهمة.

وقال عن كأس العالم: «سيكون لذلك تأثير مباشر، وسيكون شرارة تدفع اللعبة إلى الاستمرار في النمو، ودافعاً لمواصلة النمو، وستتحسن الأندية، وسيصبح الآباء أعلى تفهماً للعبة، ويقدمون مزيداً من التضحيات».

يمر فريق إيرثكويكس بمرحلة تحول تحت قيادة المدرب بروس أرينا، الذي حصد 4 مرات جائزة «مدرب العام» في «الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم»، وقاد المنتخب الأميركي إلى دور الـ8 في «كأس العالم 2002».

وفاز الفريق بـ9 من أصل أول 10 مباريات خاضها هذا الموسم، وهو رقم قياسي بالدوري الأميركي، كما وقع في يناير (كانون الثاني) الماضي مع المهاجم الألماني تيمو فيرنر المتوج بـ«دوري أبطال أوروبا» مع تشيلسي، وقد سجل 4 أهداف في 7 مباريات منذ انضمامه.

وقال جاريد شولي، رئيس نادي إيرثكويكس: «مشاهدة (أرينا) وهو يعيد فريق إيرثكويكس إلى صدارة الترتيب هذا العام، إلى جانب النجاح الذي يحققه المنتخب الأميركي حالياً... لهو أمر مذهل حقاً».

وأكد أوسيني بودا، لاعب منتخب بوركينا فاسو، الذي اكتشفه نادي إيرثكويكس في جامعة ستانفورد القريبة، أن الحماس المحيط بكأس العالم قد يكون مصدر إلهام.

وقال: «هناك بالفعل كثير من الناس هنا يحبون كرة القدم ويتابعونها، لكن هذا الحدث سيجذب مزيداً من المشجعين. سيرون أن الناس في منطقة الخليج (سان فرنسيسكو) يحبون كرة القدم حقاً».

ويشعر غونزاليس بالحماس تجاه «كأس العالم» الحالية؛ إذ يعتقد أنها قد تكون حافزاً كي تصبح كرة القدم في نهاية المطاف رياضة من الدرجة الأولى بالنسبة إلى الأميركيين.

وقال: «هذه ليست لعبتنا بعدُ في الولايات المتحدة... لكنها ستصبح كذلك يوماً ما».