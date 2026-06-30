سون: أشعر بألم لا يوصف بعد خروج كوريا من المونديال

اعتذر سون هيونغ مين، لاعب المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم، على خروج فريقه من دور المجموعات ببطولة كأس العالم، مؤكداً أنه يشعر بـ«ألم لا يوصف» و«رغبة في استعادة ثقة ومحبة الجماهير من جديد».

وفي منشور طويل عبر حسابه على «إنستغرام»، مساء الاثنين، قال سون - نجم كرة القدم في كوريا الجنوبية وأحد أبرز لاعبي الدوري الأميركي مع لوس أنجليس إف سي - إنه يتفهم خيبة أمل الجماهير بعد الأداء الذي قدمه المنتخب في البطولة، والذي أثار انتقادات حادة من رئيس البلاد، وأدى إلى استقالة المدرب هونغ ميونغ - بو.

وقال سون: «لا أجرؤ على نقل خيبة أمل وألم الجماهير بكلمة واحدة مثل آسف، حتى قول هذه الكلمة يبدو غير كافٍ».

وأضاف: «المرحلة التي كنت أصفها دائماً بأنها حلم الطفولة انهارت. أنا أشعر بألم لا يوصف. وبصراحة، لا يزال من الصعب تقبُّل هذا الواقع».

وفاز منتخب كوريا الجنوبية في مباراته الافتتاحية أمام التشيك، ثم خسر مباراتيه التاليتين في المجموعة الأولى أمام المكسيك وجنوب أفريقيا.

وفشل الفريق في التأهل لدور الـ32 كواحد من أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث في دور المجموعات.

وسون، الذي بدأ المباراة الأخيرة أمام جنوب أفريقيا من مقاعد البدلاء، لم يسجل أي هدف في البطولة، وقال إنه يشعر بمسؤولية شخصية «لأنني لم أتمكن من رد الجميل للوقت والقلب والدعم المستمر الذي قدمه المشجعون».

وفي إشارة إلى أنه لا ينوي الاعتزال الدولي، قال اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً: «سأبذل قصارى جهدي في موقعي مرة أخرى لأكسب قلوب الشعب الكوري ومشجعي كرة القدم».

كما دعا سون الجماهير إلى «تقديم الدعم والتشجيع الدافئ بدلاً من الانتقاد وإيذاء اللاعبين».