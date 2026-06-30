حارس باراغواي يفوز بجائزة رجل المباراة بعد إقصاء ألمانيا

فاز أورلاندو خيل، حارس مرمى باراغواي، بجائزة رجل المباراة بعد دوره البارز في التأهل التاريخي على حساب ألمانيا بطل العالم أربع مرات، لدور الـ16 في مونديال 2026 الذي يقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تألق خيل بالتصدي لعدد من المحاولات الألمانية بعد مباراة ماراثونية امتدت لأكثر من ساعتين بسبب اللجوء لشوطين إضافيين وركلات الترجيح لأول مرة في هذه النسخة بعد تعادل الفريقين بنتيجة 1 - .1

تقدمت باراغواي بهدف في الشوط الأول سجله خوليو إنسيسو بالدقيقة 42، ورد الألمان بهدف كاي هافيرتز في الدقيقة 54.

وفي ركلات الترجيح، تصدى حارس مرمى باراغواي لمحاولتين أمام كاي هافيرتز ونيك فولتيماده، بينما أطاح جوناثان تاه بالركلة السادسة فوق العارضة، قبل أن يحسم الفريق اللاتيني تفوقه بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح.

وينتظر منتخب باراغواي في دور الـ16 الفائز من مواجهة فرنسا بطل العالم مرتين ووصيف مونديال 2022 ضد السويد.

وودعت ألمانيا مبكراً من كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي بعد الخروج من الدور الأول في مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022 بعد التتويج بلقب 2014 في البرازيل بالفوز 1 - صفر على الأرجنتين في النهائي.

وخسر المنتخب الألماني مباراته الثانية على التوالي أمام فريق من أميركا الجنوبية في مونديال 2026 بعدما خسر أمام الإكوادور بنتيجة 2 - 1 في ختام مشواره بدور المجموعات.

كما ثأر منتخب باراغواي بهذا الفوز من خسارته أمام ألمانيا بنتيجة صفر - 1 في دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

يذكر أن باراغواي تأهلت لكأس العالم لأول مرة منذ مونديال 2010 عندما حققت أفضل إنجاز لها بالتأهل لدور الثمانية، وتستعد أيضاً لاستضافة مباراة واحدة في النسخة المقبلة من كأس العالم 2030 التي ستقام في 6 دول مختلفة.