جريمة قتل قرب منطقة جماهير كأس العالم تستنفر أمن سان هوزيه

قالت الشرطة، يوم الاثنين، إن حادث إطلاق نار يُشتبه في أنه وقع من سيارة مارة في سان هوزيه بولاية كاليفورنيا، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بالقرب من الموقع الرئيسي لحفلات مشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم في «باي إريا»، كان حادثاً منفرداً ولا علاقة له بالبطولة.

وأفاد شهود لـ«رويترز» بأنَّ رجلاً أُصيب بطلق ناري خارج مطعم وأُعلن وفاته على بعد نحو مبنى واحد من منطقة المشجعين في ساحة سان بيدرو في وقت متأخر من يوم الأحد، بينما سقط رجل بالغ آخر مغشياً عليه في الساحة التي تجمَّع فيها آلاف من مشجعي كأس العالم لمشاهدة المباريات.

وقالت الشرطة إن الضحية الثانية كانت في المستشفى في حالة حرجة، لكن من المتوقع أن تنجو.

وقال متحدث باسم إدارة شرطة سان هوزيه، يوم الاثنين، إن الضحيتين من سكان سان هوزيه، وكانا يتنقلان سيراً على الأقدام معاً، وأن مشتبهاً به اقترب منهما بسيارة، وهرب بعد إطلاق النار.

وتحقِّق الشرطة في القضية بوصفها جريمة قتل، وقالت إن الدافع والظروف غير واضحة.

وقالت ستاسي شيه، المتحدثة باسم الشرطة للصحافيين: «أود أن أوضح أنه على الرغم من أن هذه الحادثة كانت منفردة ولا علاقة لها بأي أنشطة متعلقة بمتابعة مباريات كأس العالم، فإننا ندرك أهمية شعور المشجعين والزوار بالأمان عند قدومهم إلى وسط مدينة سان هوزيه».

وأضافت: «ستعمل شرطة سان هوزيه على تعزيز الحضور الأمني في المنطقة وحولها. لذا، مرة أخرى، يهدف ذلك إلى ضمان أن يحظى مشجعونا وزوارنا بتجربة آمنة عند زيارتهم لوسط مدينة سان هوزيه».

ولم تكن هناك أي مباريات لكأس العالم تُعرض في منطقة المشجعين وقت وقوع إطلاق النار الذي تدخلت الشرطة للتعامل معه نحو الساعة 9:12 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الأحد.

وأكد موظفو مطعم للرامن، وهو حساء ياباني، يقع على بعد نحو مبنى واحد من منطقة المشجعين لـ«رويترز»، يوم الاثنين، أن إحدى ضحايا حادث إطلاق النار توفيت على بُعد أمتار قليلة من باب المطعم.

أما الضحية الأخرى، فقد ركض عبر موقف للسيارات، ثم سقط في منطقة المشجعين خارج الحانات، حيث تلقى الإسعافات الأولية من المسعفين، حسبما قال نادل شهد الحادث ل«ـرويترز» يوم الاثنين.

وقال مات ماهان، رئيس بلدية سان هوزيه، في بيان يوم الاثنين: «وقع حادث إطلاق النار هذا بالقرب من منطقة كانت العائلات والمشجعون يتجمَّعون فيها لحضور حفلات مشاهدة مباريات كأس العالم، وهذا يجعل وقاحة هذه الجريمة أمراً غير مقبول على الإطلاق».

وأضاف: «أنا ممتن لأن برنامج يوم الأحد كان قد انتهى قبل ساعات، ولا توجد أي مؤشرات على أن هذا العنف كان مرتبطاً بالحدث».

وأوضح: «لقد استقبلت سان هوزيه بأمان مئات الآلاف من الأشخاص في وسط المدينة، ولن نسمح لعمل إجرامي واحد بأن يخيف مجتمعنا ويبعده عن الأماكن العامة التي هي ملك لهم».

قام أفراد الأمن والشرطة بإخلاء ساحة سان بيدرو بعد إطلاق النار وتطويق منطقة المشجعين.

ويوم الاثنين، كانت منطقة المشجعين مفتوحة، وشاهد أكثر من 100 مشجع مباراة دور الــ32 في كأس العالم بين اليابان والبرازيل في الساحة التي تقع على جانبيها المطاعم والحانات.

وكان المشجعون يشاهدون المباراة على شاشة عملاقة في المكان نفسه الذي تلقَّى فيه المصاب العلاج على يد المسعفين في الليلة السابقة.

وتم إغلاق أحد مداخل منطقة المشجعين المطلة على الشارع، والذي كان مفتوحاً في السابق، ببوابات يوم الاثنين.

وأحصت «رويترز» 6 ضباط شرطة في أجزاء مختلفة من منطقة المشجعين وكثيراً من حراس الأمن في أنحاء الساحة.