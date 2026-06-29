ليفاندوفسكي يتعاقد مع شيكاغو فاير الأميركي

وقّع المهاجم المخضرم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعد انتهاء رحلته مع برشلونة الإسباني، عقداً لمدة عامين مع شيكاغو فاير، وفق ما أعلن الاثنين النادي المشارك في الدوري الأميركي لكرة القدم.

ويُعدّ ليفاندوفسكي، البالغ 37 عاماً، أحد أبرز المهاجمين في جيله، وهو خريج أكاديمية وارسو للشباب ولاعب سابق في بروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ الألمانيين.

ويحتل ليفاندوفسكي المركز الثالث في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 109 أهداف، ولعب مهاجماً أساسياً لبايرن ميونيخ لثمانية مواسم (2014 - 2022) قبل انضمامه إلى برشلونة (2022 - 2026).

ويصل ليفاندوفسكي إلى بلاد «العم سام» بعدما ساعد النادي الكاتالوني في الفوز بلقب الدوري الشهر الماضي.

في بافاريا، فاز بدوري أبطال أوروبا (2020)، وبلقب الدوري 8 مرات، وكأس العالم للأندية (2020)، مسجلاً 344 هدفاً في 374 مباراة في جميع المسابقات.

وعلى مدار المواسم الأربعة التالية في برشلونة، سجل 119 هدفاً في 191 مباراة في جميع المسابقات وفاز بثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني (2023 و2025 و2026) وكأس الملك في عام 2025.

سجل ليفاندوفسكي المكنى «ليفانغولسكي»، كونه آلة أهداف حقيقية، أكثر من 700 هدف سواء مع المنتخب البولندي (167 مباراة دولية و89 هدفاً) أو الأندية التي دافع عن ألوانها، وتصدر قائمة هدافي الدوريين الألماني والإسباني لمدة ثماني سنوات.

سيلعب البولندي على مدار أجزاء من ثلاثة مواسم مع شيكاغو فاير، حيث تخطط رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم لإقامة موسم 2027 مختصر، قبل التحول إلى جدول يشبه إلى حد كبير الدوريات العالمية الأخرى في موسم 2027 - 2028.

وأعلن شيكاغو فاير في بيان «يصل المهاجم المتميز إلى الدوري الأميركي لكرة القدم «إم إل إس» حاملاً معه مسيرة كروية حافلة بالإنجازات، حيث سجل أكثر من 700 هدف مع منتخب بلاده وأبرز الأندية الأوروبية».

وبعد غيابه عن كأس العالم، حيث خسر منتخب بولندا أمام السويد في الملحق المؤهل، ينضم إلى دوري يضم كثيراً من الأسماء البارزة في عالم الكرة المستديرة أبرزهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (إنتر ميامي) والحارس الفرنسي هوغو لوريس (لوس أنجليس إف سي)، ومواطنه أنطوان غريزمان (أورلاندو).