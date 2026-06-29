بعد اتفاق مع ريال مدريد... باز باقٍ مع كومو

سيبقى لاعب خط الوسط الأرجنتيني نيكو باز الذي يشارك مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، مع كومو الإيطالي على سبيل الإعارة بعد التوصل إلى اتفاق مع ريال مدريد، وفق ما أفاد الاثنين الناديان.

وأعلن ريال مدريد في بيان نُشر عبر موقعه الإلكتروني: «توصل ريال مدريد وكومو ونيكو باز إلى اتفاق يقضي ببقاء اللاعب مع النادي الإيطالي للموسم المقبل 2026 - 2027».

ولم يكشف النادي الملكي الذي أكد أن هذا الاتفاق «تم بناء على طلب اللاعب نفسه» الذي رغب في البقاء في الـ «سيري أ»، عن قيمة الصفقة.

وُلد باز في إسبانيا، وهو ابن اللاعب الأرجنتيني الدولي السابق بابلو باز. تدرّج في صفوف ريال، وخاض 70 مباراة مع كومو على سبيل الإعارة.

وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية، حصل ريال على نحو 60 مليون يورو مقابل الحصول على كامل حقوق اللاعب.

وفي بيان مقتضب مماثل، أعلن النادي الإيطالي الخبر قائلاً: «ينص الاتفاق، الذي تم توقيعه بناء على طلب اللاعب نفسه، على احتفاظ ريال مدريد بحق شراء حقوق نيكو باز من طرف واحد لموسم 2027 - 2028».

بعد إعارته إلى كومو منذ صيف 2024، تألق باز البالغ 21 عاماً في الموسم الماضي، حيث سجل 12 هدفاً ومرر 6 كرات حاسمة في 35 مباراة بالدوري، مساهماً في تأهل فريقه التاريخي لدوري أبطال أوروبا.

وسيخوض لاعب الوسط الأرجنتيني موسماً ثالثاً على الأقل مع كومو الذي يدربه الإسباني سيسك فابريغاس والذي سيشارك في دوري أبطال أوروبا 2026 - 2027.

وكتب باز عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: «فكرت ملياً لأسابيع كثيرة» قبل أن يقرر مواصلة مسيرته الكروية في إيطاليا.

شارك بديلاً مرتين حتى الآن في كأس العالم، وأبهر الجميع بإحصاءاته في التمرير. يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الرأس الأخضر، إحدى مفاجآت البطولة، في الثالث من يوليو (تموز) في ميامي ضمن دور الـ32.