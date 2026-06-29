«مونديال 2026»: الإصابات تضرب إسبانيا قبل مواجهة النمسا

عاد لاعبو إسبانيا إلى التدريبات، الاثنين، في تشاتانوغا (تينيسي)، بعد يوم راحة، من دون المصابين الثلاثة نيكو وليامز وييريمي بينو وفيكتور مونيوز، قبل أربعة أيام من مواجهة النمسا في دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم.

وخضع نيكو وليامز، الذي تعرض لإصابة في العضلة المقربة اليمنى أمام الأوروغواي، وييريمي بينو، ضحية التواء في الترقوة، لتمارين على الدراجة تحت مظلة عند حافة ملعب التدريب ظهر الاثنين، وسط حرارة خانقة في تشاتانوغا.

أما فيكتور مونيوز الذي يعاني من إصابة عضلية منذ نحو عشرة أيام ولم يشارك بعد في المونديال، فركض على هامش المجموعة في ملعب مجاور.

وشارك اللاعبون الـ23 الآخرون في الدقائق الخمس عشرة المفتوحة أمام وسائل الإعلام؛ حيث أجروا تمارين تمرير.

وعاد المدافع إيميريك لابورت الذي لم يتدرب السبت خلال حصة الاستشفاء بسبب «إدارة عبء العمل» المرتبط بآلام في الركبة، إلى التدريبات الجماعية، الاثنين.

وكان اللاعبون قد حصلوا على يوم عطلة الأحد، استغلوه لتمضية بعض الوقت مع عائلاتهم وأقاربهم في محيط تشاتانوغا، التي سيغادرونها نهائياً الثلاثاء للانتقال إلى لوس أنجليس.