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أوين: قدرات هاري كين أكبر من اللعب في «البوندسليغا»

هاري كين مهاجم وقائد منتخب إنجلترا (أ.ف.ب)
هاري كين مهاجم وقائد منتخب إنجلترا (أ.ف.ب)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT

أوين: قدرات هاري كين أكبر من اللعب في «البوندسليغا»

هاري كين مهاجم وقائد منتخب إنجلترا (أ.ف.ب)
هاري كين مهاجم وقائد منتخب إنجلترا (أ.ف.ب)

قال مايكل أوين مهاجم منتخب إنجلترا السابق إن مواطنه هاري كين هو أفضل مهاجم في تاريخ الكرة الإنجليزية، مضيفاً أنه كان عليه الاستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز بدلاً من الانتقال إلى الدوري الألماني الذي وصفه بـ«البطولة المتواضعة».

قال أوين في مقال بصحيفة «ديلي ميل» البريطانية الاثنين: «لا أعتقد أن كين ولد ليكون في مكانته الحالية، بخلاف إعجابي به وبقدراته، فإنني أراه أيضاً أفضل مهاجم في تاريخ إنجلترا».

أضاف النجم الإنجليزي: «بعض اللاعبين يتسمون بموهبة فطرية لا تكتسب بالتدريب أو التعاليم مثل السرعة والتوازن، ولكن أفضل مقومات كين ليست القدرات البدنية ولكن الذهنية».

وأصبح كين (32 عاماً) الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا بتسجيله 82 هدفاً في 117 مباراة دولية، وبات أيضاً الهداف التاريخي لبلاده في كأس العالم بتسجيله 11 هدفاً آخرها يوم السبت الماضي.

لكن أوين قال إن هاري كين كان عليه البقاء في الدوري الإنجليزي ليكون الهداف التاريخي لهذه المسابقة بدلاً من الانتقال من توتنهام إلى بايرن ميونيخ في 2023.

واصل أوين: «أنا مصمم على أن وصوله لقمة الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي كان سيكون إنجازاً أكبر، ويستحقه هاري كين بجدارة».

وأشار: «إذا بقي في إنجلترا كان سيكون أمامه خيارات أكثر بعد انتهاء تعاقده مع توتنهام. مانشستر يونايتد كان سيحاول بقوة لضمه، أو كان عليه الانتقال إلى مانشستر سيتي قبل وصول إرلينغ هالاند».

توج هاري كين بأول الألقاب في مسيرته بقميص بايرن ميونيخ بفوزه بالدوري الألماني مرتين وكأس ألمانيا، وكان هدافاً للدوري الألماني في المواسم الثلاثة الأخيرة.

لكن أوين قال: «أقدر هذه الإنجازات، ولكن إمكانياته أكبر من الدوري الألماني».

وأشار النجم الإنجليزي السابق: «أتابع الدوري الألماني أكثر بسبب هاري كين، وبخلاف بايرن ميونيخ، فهو بطولة عادية جداً»، مضيفاً: «بايرن ميونيخ فريق يسيطر ويستحوذ ويسجل الكثير من الأهداف في كل مباراة».

وختم مايكل أوين: «التتويج بالدوري الألماني مع بايرن ميونيخ لا يحدد قيمة هاري كين، لأن بايرن يفوز به دائماً، ربما كان ستتأثر مكانة كين إذا فاز الفريق الألماني بدوري الأبطال».

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المهاجم الفرنسي ماركوس تورام خارج مواجهة السويد (أ.ف.ب)
المهاجم الفرنسي ماركوس تورام خارج مواجهة السويد (أ.ف.ب)
  • إيست راذرفورد الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • إيست راذرفورد الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: تورام يغيب عن مواجهة السويد... وشكوك حول كانتي

المهاجم الفرنسي ماركوس تورام خارج مواجهة السويد (أ.ف.ب)
المهاجم الفرنسي ماركوس تورام خارج مواجهة السويد (أ.ف.ب)

سيغيب المهاجم الفرنسي ماركوس تورام أمام السويد، الثلاثاء، في إيست راذرفورد (نيوجيرسي) في دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم، في حين تحوم الشكوك حول لاعب الوسط نغولو كانتي، وفق ما قال الاثنين ديدييه ديشان مدرب منتخب «الزرق».

وقال ديشان في مؤتمر صحافي: «ماركوس يعاني من مشكلة عضلية صغيرة. بالنسبة لأن جيه (كانتي)، فهي ليست عضلية ولكن من المحتمل أن تكون للغد فقط».

ولم يلعب كانتي حتى الآن منذ بداية نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. أما تورام، فدخل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع أمام العراق (0-3) بدلاً من كيليان مبابي.

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الرياضة كرة القدم كأس العالم رياضة فرنسية أميركا
الرياضة رياضة عالمية

«مونديال 2026»: الإصابات تضرب إسبانيا قبل مواجهة النمسا

منتخب إسبانيا يتدرب استعداداً للنمسا وسط غيابات (رويترز)
منتخب إسبانيا يتدرب استعداداً للنمسا وسط غيابات (رويترز)
  • تشاتانوغا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • تشاتانوغا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: الإصابات تضرب إسبانيا قبل مواجهة النمسا

منتخب إسبانيا يتدرب استعداداً للنمسا وسط غيابات (رويترز)
منتخب إسبانيا يتدرب استعداداً للنمسا وسط غيابات (رويترز)

عاد لاعبو إسبانيا إلى التدريبات، الاثنين، في تشاتانوغا (تينيسي)، بعد يوم راحة، من دون المصابين الثلاثة نيكو وليامز وييريمي بينو وفيكتور مونيوز، قبل أربعة أيام من مواجهة النمسا في دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم.

وخضع نيكو وليامز، الذي تعرض لإصابة في العضلة المقربة اليمنى أمام الأوروغواي، وييريمي بينو، ضحية التواء في الترقوة، لتمارين على الدراجة تحت مظلة عند حافة ملعب التدريب ظهر الاثنين، وسط حرارة خانقة في تشاتانوغا.

أما فيكتور مونيوز الذي يعاني من إصابة عضلية منذ نحو عشرة أيام ولم يشارك بعد في المونديال، فركض على هامش المجموعة في ملعب مجاور.

وشارك اللاعبون الـ23 الآخرون في الدقائق الخمس عشرة المفتوحة أمام وسائل الإعلام؛ حيث أجروا تمارين تمرير.

وعاد المدافع إيميريك لابورت الذي لم يتدرب السبت خلال حصة الاستشفاء بسبب «إدارة عبء العمل» المرتبط بآلام في الركبة، إلى التدريبات الجماعية، الاثنين.

وكان اللاعبون قد حصلوا على يوم عطلة الأحد، استغلوه لتمضية بعض الوقت مع عائلاتهم وأقاربهم في محيط تشاتانوغا، التي سيغادرونها نهائياً الثلاثاء للانتقال إلى لوس أنجليس.

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ديشان: لن نتخلى عن فلسفتنا الهجومية أمام السويد

ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا (أ.ف.ب)
ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا (أ.ف.ب)
  • إيست رذرفورد الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • إيست رذرفورد الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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ديشان: لن نتخلى عن فلسفتنا الهجومية أمام السويد

ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا (أ.ف.ب)
ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا (أ.ف.ب)

قال ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، الاثنين، إن فريقه لن يتخلى عن الفلسفة الهجومية التي انتهجها خلال مرحلة المجموعات في كأس العالم لكرة القدم، رغم أنها سمحت للمنافسين بفرص للتسجيل، في حين أكد لاعب الوسط أدريان رابيو أن فريقه لن يركن إلى كونه أحد المرشحين للفوز باللقب، قبل مواجهة السويد في دور الـ32 الثلاثاء.

وتصدرت فرنسا مجموعتها برصيد 9 نقاط، وسجلت 10 أهداف في مرمى السنغال والعراق والنرويج، ولكن أسلوبها الجريء أتاح فرصاً للمنافسين.

وقال ديشان في مؤتمر صحافي الاثنين: «علينا تسجيل هدف إضافي، وألا نتخلى عما نحن قادرون على فعله. منحنا المنافسين فرصاً أكثر من اللازم. لكل مباراة سيناريو مختلف. هل يمكنك النجاح بهذه الطريقة؟ لقد فعلنا ذلك قبل 4 سنوات. لدينا القدرة على خلق الخطر، وإلحاق الضرر بالمنافس. هذه هي قوتنا ونريد أن نحافظ عليها».

وأقر رابيو بإمكانية إجراء تعديلات خططية مع تقدم فريقه الفائز باللقب مرتين في البطولة، ولكنه قال إنه لا يعتقد أن فريقه كان يعاني من خلل حاد في التوازن خلال مرحلة المجموعات.

وقال: «لم أعتقد أن هناك خللاً كبيراً في التوازن بين الفرص التي صنعناها والأهداف التي استقبلناها. من الواضح أننا سمحنا بفرص للمنافس، ولكنني لم أجد أن هناك خللاً كبيراً. الأمر يتطلب بعض التعديلات. وحافظ خط دفاعنا المكون من 4 لاعبين على قدر معين من الانضباط. مع تقدمنا في البطولة، قد نضطر إلى تعديل بعض الأمور؛ لأن مباريات أدوار خروج المغلوب تختلف عن مرحلة المجموعات».

تدخل فرنسا مرحلة خروج المغلوب بوصفها مرشحة للفوز باللقب، ولكن رابيو قال إن الفريق تعلَّم من الخروج المؤلم من دور الـ16 على يد سويسرا في بطولة أوروبا 2020، ولن يستهين بالسويد.

وقال رابيو: «تلك الخبرة تساعدنا. أولئك الذين عاشوا تلك التجربة ينقلونها إلى بقية المجموعة. لهذا السبب لا نتراخى، ونتعامل مع كل مباراة بجدية. ربما كنا سطحيين بعض الشيء في مباراة سويسرا ودفعنا ثمن ذلك. أي شيء يمكن أن يحدث في مباراة واحدة».

كما استبعد رابيو تكهنات بأن فرنسا قد تستهين بالسويد بعد مسيرتها الخالية من الهزائم في دور المجموعات.

وقال: «السويد لديها لاعبون متميزون، وخط هجوم قوي للغاية يضم لاعبين من الطراز العالمي، يلعبون في أندية كبرى بالدوريات الكبرى. نعلم أنهم بمستويات جيدة. وسنتعامل معهم بالجدية نفسها التي تعاملنا بها مع العراق والنرويج».

وكرر ديشان هذا التحذير؛ مشيراً إلى القدرات البدنية للسويد، وسرعتها في الهجمات المرتدة، وخطورتها في الكرات الثابتة.

وقال: «إنهم يدافعون بخمسة لاعبين، ويشكِّلون خطورة عندما تتوفر المساحات. كما أنهم بارعون جداً في الكرات الثابتة والكرات الطويلة. ما عليك سوى النظر إلى ثلاثي الهجوم لديهم، فجميعهم يلعبون في أندية كبرى».

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