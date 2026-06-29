أوين: قدرات هاري كين أكبر من اللعب في «البوندسليغا»

قال مايكل أوين مهاجم منتخب إنجلترا السابق إن مواطنه هاري كين هو أفضل مهاجم في تاريخ الكرة الإنجليزية، مضيفاً أنه كان عليه الاستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز بدلاً من الانتقال إلى الدوري الألماني الذي وصفه بـ«البطولة المتواضعة».

قال أوين في مقال بصحيفة «ديلي ميل» البريطانية الاثنين: «لا أعتقد أن كين ولد ليكون في مكانته الحالية، بخلاف إعجابي به وبقدراته، فإنني أراه أيضاً أفضل مهاجم في تاريخ إنجلترا».

أضاف النجم الإنجليزي: «بعض اللاعبين يتسمون بموهبة فطرية لا تكتسب بالتدريب أو التعاليم مثل السرعة والتوازن، ولكن أفضل مقومات كين ليست القدرات البدنية ولكن الذهنية».

وأصبح كين (32 عاماً) الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا بتسجيله 82 هدفاً في 117 مباراة دولية، وبات أيضاً الهداف التاريخي لبلاده في كأس العالم بتسجيله 11 هدفاً آخرها يوم السبت الماضي.

لكن أوين قال إن هاري كين كان عليه البقاء في الدوري الإنجليزي ليكون الهداف التاريخي لهذه المسابقة بدلاً من الانتقال من توتنهام إلى بايرن ميونيخ في 2023.

واصل أوين: «أنا مصمم على أن وصوله لقمة الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي كان سيكون إنجازاً أكبر، ويستحقه هاري كين بجدارة».

وأشار: «إذا بقي في إنجلترا كان سيكون أمامه خيارات أكثر بعد انتهاء تعاقده مع توتنهام. مانشستر يونايتد كان سيحاول بقوة لضمه، أو كان عليه الانتقال إلى مانشستر سيتي قبل وصول إرلينغ هالاند».

توج هاري كين بأول الألقاب في مسيرته بقميص بايرن ميونيخ بفوزه بالدوري الألماني مرتين وكأس ألمانيا، وكان هدافاً للدوري الألماني في المواسم الثلاثة الأخيرة.

لكن أوين قال: «أقدر هذه الإنجازات، ولكن إمكانياته أكبر من الدوري الألماني».

وأشار النجم الإنجليزي السابق: «أتابع الدوري الألماني أكثر بسبب هاري كين، وبخلاف بايرن ميونيخ، فهو بطولة عادية جداً»، مضيفاً: «بايرن ميونيخ فريق يسيطر ويستحوذ ويسجل الكثير من الأهداف في كل مباراة».

وختم مايكل أوين: «التتويج بالدوري الألماني مع بايرن ميونيخ لا يحدد قيمة هاري كين، لأن بايرن يفوز به دائماً، ربما كان ستتأثر مكانة كين إذا فاز الفريق الألماني بدوري الأبطال».